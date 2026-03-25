В дни празднования Наурыза состоялись матчи 33 и 34 туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026. «Аят» принимал клуб «Семей», который с 83 очками после 30 игр лидировал в национальном первенстве, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

Жеже против Ержана Карменова

Рудничане располагались на пятом месте, имея в активе 55 очков, набранных в 32-х матчах. Первое противостояние между этими клубами, прошедшее в Семее, завершилось победами хозяев - 8:1 и 4:2. А вторая двухматчевая серия в Рудном на паркете «Аят арены» стала одной из центральных в прошедших турах.

Лидер чемпионата открыл счет в первом матче в Рудном уже на 2-й минуте, заработав угловой удар на левом фланге. Нападающий «Семея» Ринат Тургазин сделал подачу на противоположный край, а затем сам же замкнул у ближней штанги прострел оттуда защитника гостей Арнольда Кнауба. На 14-й минуте хозяева сравняли счет - Жеже прошел с мячом по правому краю и отдал передачу на левый край штрафной площади открывшемуся там Антону Рындину, в касание переведшему мяч в сетку ворот. А на последней минуте тайма после сольного прохода Жеже отличился и сам, выведя «Аят» вперед - 2:1.

На первой же минуте второго тайма гости сравняли счет после точного удара бразильского универсала Дедезиньо, пробившего справа в ближний нижний угол ворот. А через три минуты в этот же угол точно пробил и защитник гостей Нурсултан Пиялы - 2:3.

Удар Ерсултана Сагындыкова со стандарта был неотразим

Менее чем через минуту после удара Рындина справа мяч от вратаря гостей Рауана Атантаева попал в штангу, но его тут же добил в ворота защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков, и снова счет в матче стал равным. На 32-й минуте вновь отличился Сагындыков - со штрафного удара с левого края от центральной линии пробил без шансов для вратаря гостей, оформив дубль и выведя вперед рудничан. А спустя еще четыре минуты он же после передачи Рындина оформил хет-трик - 5:3.

За четыре минуты до окончания матча «Аят» вел в счете уже в три мяча - Жеже дальним ударом перекинул Дедезиньо, вышедшего на паркет вместо вратаря в качестве пятого полевого игрока. За полторы минуты до сирены продолжавший играть с пятью полевыми игроками «Семей» ушел от разгрома благодаря голу Ержана Карменова. А за 16 секунд до окончания матча бразильский нападающий гостей Кандидо сократил счет до минимума, но большего «Семей» сделать не мог. В итоге - победа «Аята» со счетом 6:5.

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин

Первый тайм второго поединка прошел в относительно равной борьбе. Однако небольшой провал рудничан в середине тайма стоил им двух пропущенных голов. На 12-й минуте Дедезиньо открыл счет после розыгрыша углового удара. А менее чем через минуту красную карточку получил Део. Само же нарушение стало шестым командным фолом, и назначенный за это дабл-пенальти в ворота «Аята» реализовал Кнауб.

Заур Гайдаржи против капитана «Семея» Чингиза Есенаманова

На третьей минуте второго тайма игрок молодежной сборной Казахстана и 17-летний универсал «Аята» Заур Гайдаржи вернул интригу в матч, переиграв Кандидо и с дальней дистанции отправив мяч в ворота. А на последней минуте матча право на дабл-пенальти получил уже «Аят», но Жеже не смог переиграть Лео Игиту. Однако буквально в следующей атаке Жеже сумел реабилитироваться, сделав результативную передачу в штрафную площадь на Семена Тарасенко, который сравнял счет - 2:2.

В итоге «Аят» набрал четыре очка, причем сделав это первым из команд в чемпионате в двухматчевом противостоянии с «Семеем», и остался на пятом месте. А семейцев догнал «Кайрат», которому дважды уступил на своем паркете «Тулпар» (2:3 и 1:12). У лидеров по 83 очка, но у алматинцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Опережающие рдничан «Актобе» и «Атырау» поделили очки в Актобе (2:4 и 5:4).

Опасный момент у ворот «Семея»

Поделили очки команды еще в двух противостояниях. В Талдыкоргане это сделали «Жетысу» и «Каспий» (3:6 и 6:4), а в Шымкенте - «Шымкент» и «Караганда» (7:6 и 4:6). Матчи «Байтерек» - «Астана» перенесены на 11 и 12 апреля.

В следующих турах 28 и 29 марта «Аят» будут играть в южной столице с новым лидером - «Кайратом».

А после 35-го и 36-го туров, в соответствии с календарем ФИФА, национальная сборная Казахстана по футзалу проведет учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 5 по 15 апреля в Актау. Главный тренер сборной Какау вызвал на УТС, в рамках которого будут сыграны два товарищеских матча против команды Азербайджана (13 и 15 апреля), капитана «Аята» Азата Валиуллина.