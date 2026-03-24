Казахстанка достаточно легко победила соперницу в 1/8 финала престижного турнира, сообщает Informburo.kz.

Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Майами.



В 1/8 финала Рыбакиной противостояла австралийская теннисистка Талия Гибсон (68-е место в рейтинге WTA). Елена достаточно легко одолела сопротивление соперницы и выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Ранее на Miami Open Рыбакина обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву (6:3, 6:3) и украинку Марту Костюк (6:3, 6:4).



25 марта казахстанка проведёт четвертьфинальный матч против спортсменки из США Джессики Пегулы (пятая ракетка мира). На турнире в Индиан-Уэллсе Рыбакина также встречалась с Пегулой на стадии четвертьфинала и победила её в двух сетах (6:1, 7:6).



Главная соперница Елены Рыбакиной за последнее время – первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси – также уверенно дошла до четвертьфинала Miami Open, не проиграв ни одного сета.



За победу в турнире Miami Open победитель одиночного разряда в 2026 году получит 1000 рейтинговых очков и 1,15 млн долларов призовых.



16 марта Елена Рыбакина впервые в карьере получила статус второй ракетки мира. Это историческое достижение для казахстанского тенниса.



