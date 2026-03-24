Ищенко сегодня - хозяин фермы по разведению осетров в условиях УЗВ (установок замкнутого водоснабжения). Считает, что «на осетре руку набил», пришла очередь заняться разведением форели. Что для этого нужно, на днях рассказывал акиму Костанайской области, так как рассчитывает на поддержку государства.

Фермерские осетры в Тобыле такие же, как те, что живут в водах реки Лены

Ну и показывал свое рыбное хозяйство, конечно. Большие бассейны, в которых снуют крупные остромордые рыбины. Валентин по просьбе телевизионщиков даже выловил одного красавца сачком. Тот не давался, норовил залить водой костюм предпринимателя. Пока ждали главу области, Ищенко обстоятельно отвечал на вопросы журналистов.

И получалось, что государство должно ссудить его деньгами не под намерения, хотя они уже оформлены в бизнес-план, а под его подход к делу. Он должен убедить.

В этом рыбном бизнесе Ищенко - с 2017 года. В те времена, кстати, было модно заявлять о разведении у нас всякой экзотики: пангасиуса, африканского сома, только что до байкальского омуля дело не доходило. Необычные заявки имели больше шансов на грантовое финансирование, но были и вполне искренние попытки найти свою нишу в стихии малого бизнеса.

- Я начинал без всякой помощи, на чистом энтузиазме, - рассказывал корреспонденту «НГ» предприниматель. - Это было не здесь, а в небольшом здании, просто в подвале. Изначально у меня вообще использовался плавательный бассейн. Потом я сделал более современный вариант - мини-УЗВ. Было три бассейна, не такие, как сейчас, а 3-метровые. И я доказал, что могу выращивать осетра здесь, у нас, что я не откуда-то его привез, не картинку показал, бизнес-план предъявил, а живого осетра. Я ездил по фермам, учился. Был в РФ, в Дании. Все, что здесь сделано, я сам спроектировал и сделал вместе со своей командой. Были ли провалы? Да, конечно. Дважды рыба у нас погибала, опыта не хватало поначалу. Ну и вы, наверно, в курсе, что у нас были проблемы с подведением электричества. Тогда как раз очень помог областной акимат. Сейчас у нас в УЗВ смена воды всего 5%, потому что хорошие фильтры стоят, хорошее обеззараживание налажено плюс озонирование, поэтому расход воды минимальный из возможного.

Сейчас производство занимает площадь около 1 200 кв. м. И по выражению предпринимателя, «уже ни клочка свободного нет». Есть небольшой цех переработки. Перерабатывают, конечно, не только свое сырье. Не утописты же. Пока купить рыбу и рыбную продукцию можно только в магазине, который находится рядом с фермой. В ближайшее время Ищенко планирует открыть две точки в Костанае, помещения уже куплены. Но это самая малая часть планов.

- Нам нужно сделать три вещи. Организовать у себя репродуктор. Сейчас мы покупаем оплодотворенную икру, а в будущем хотим инкубировать ее здесь, выращивать рыбную молодь для себя и на продажу, - сказал Валентин Ищенко. - Второе - хотим заняться выращиванием форели и производить ее до 50 т в год. Третья цель - расширить переработку, довести производство рыбных деликатесов, полуфабрикатов, консервов до 300 т в год.

Под разведение форели нужна новая ферма, производственные площади надо увеличить еще примерно на 1 500 кв. м. По словам предпринимателя, земельный участок для этого есть рядом с действующим хозяйством, электричество, газ подведены. Требуется финансовая поддержка государства, так как стоимость нового проекта - под миллиард тенге. 888 млн тенге Ищенко надеется получить через СПК «Тобол», 90 млн - собственные средства, в качестве гарантии заложить свой производственный комплекс. Займ на 7 лет, под 2,5%. Если все получится, то ферму построят в 2026 году.

- Когда вы будете получать отдачу, которая вам позволит вкладывать в развитие бизнеса в основном собственные деньги, - спросил корреспондент «НГ».

- Лет через 5-7, думаю, - ответил Валентин. - Но это планы. В нашем деле много нюансов. Рыба - живой организм. Пример: здесь в какой-то момент электричество отключится, 3-4 часа без него, и все - рыбы нету. Бывают форс-мажорные обстоятельства. Мы, конечно, подстраховываемся. У нас есть электростанция, насосы запасные. Но всякое бывает. Помните, несколько лет назад шторм был 7 апреля. Несколько суток не было электричества. От таких вещей не убережешься, и планы могут измениться.

Журналисты интересовались, если сравнивать два вида рыбы, какую сложнее выращивать.

Валентин Ищенко рассказал, как будет развивать бизнес дальше

- Форель более нежная, более требовательна к условиям содержания, - пояснил предприниматель. - Для ее разведения требуется более дорогостоящее оборудование, более тщательный уход. Но мы считаем, что руку набили на осетре, можем переходить к форели. В Казахстане эту рыбу выращивают в садках в Усть-Каменогорске, в Алматы. Но с использованием установок замкнутого водоснабжения разводить речную форель никто не пробовал. Так что мы станем первопроходцами.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ оценил успех этого бизнеса как «неплохой».

- В прошлом году они произвели 15 т продукции. В этом выходят на производственную мощность - 25 т, - сказал он. - В наших краях такой рыбы недостает, так что это хорошая направленность. Надеюсь, новый их проект будет реализован благодаря поддержке государства в кредитовании под беспрецедентно низкий процент.

