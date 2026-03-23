Матч третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» проводил в столице республики против местной «Астаны».

На поле стадиона «Астана Арена», на котором двадцать дней назад костанайский клуб завоевал Суперкубок РК, в стартовом составе «Тобола» вышли Султан Бусурманов, Роман Асранкулов, Александр Марочкин, Неманья Цавнич, Марко Вукчевич, Абдулай Сиссе, Жаслан Жумашев, Асхат Тагыберген (капитан команды), Урош Милованович и Луис Герра.

В начале поединка, считавшегося центральным в туре, команды обменялись атаками без угроз для ворот, а на 2-й минуте гости заработали угловой удар на правом фланге. И после розыгрыша первого стандарта Жумашев пробил из центра штрафной площади выше ворот.

Через четыре минуты хозяева поля заработали штрафной удар в восьми метрах от левого угла штрафной площадь, розыгрыш которого завершал Ян Вороговский, пробивший головой с линии вратарской площадки выше ворот. Еще через две минуты состоялся еще один штрафной удар в сторону ворот гостей, но теперь уже на правом краю на четыре метра ближе к штрафной площади. После его розыгрыша мяч оказался в руках Бусурманова.

На 10-й минуте после атаки «Астаны» по правому краю хорватский полузащитник и капитан команды Марин Томасов сделал передачу от боковой линии штрафной площади в центр на нападающего Максата Абраева, но того опередил Вукчевич, выбив мяч пяткой. Первым у мяча оказался еще один форвард хозяев Станислав Басманов, который откатил его к линии штрафной площади на боснийского полузащитника Ивана Башича, чей удар заблокировал Цавнич, выбивший мяч за пределы поля.

Через четыре минуты «Тобол» провел быструю атаку по правому краю, откуда Вукчевич сделал прострел низом на Миловановича, который пробил по воротам в борьбе с защитниками, но удар заблокировал хорватский защитник хозяев Бранимир Калаица. А на 20-й минуте после атаки «Астаны» по центру Бауыржан Исламхан сделал передачу на правый край Томасову, капитан хозяев вошел в штрафную площадь и пробил низом в дальний угол ворот, но Бусурманов в падении отбил мяч, а Вукчивич отправил его за лицевую линию, разряжая обстановку. После этого хозяева трижды подряд разыграли угловые удары на обеих флангах.

Сохранив мяч, игроки столичного клуба на 24-й минуте провели затяжную атаку. После прострела Вороговского низом с левого края Асранкулов выбил мяч на хорватского защитника хозяев Карло Бартольца, который пробил с подступов штрафной площади. Но Цавнич встал на пути мяча, который оказался на правом краю у Томасова. Капитан «Астаны» прострелил в штрафную площадь, а открывшийся там Бартолец сделал передачу в центр на Басманова, который вновь отдал его назад под удар Башичу, пробившему с ходу в правый нижний угол ворот, поймав на противоходе Бусурманова и открыв счет в матче - 1:0. К этому моменту «Тобол» значительно уступал сопернику по времени владения мячом - 39%.

Пропустив гол, костанайские футболисты прибавили в движении, заработав три подряд штрафных удара. Но все нарушения были зафиксированы вдали от ворот и розыгрыши штрафных ударов обострения не принесли. На 39-й минуте Сиссе у центральной линии слева на половине поля столичного клуба отобрал мяч, и отдал его в центр Миловановичу. Атака продолжилась с участием Герры, Тагыбергена, Зуева и Асранкулова, который слева сделал навесную подачу на во вратарскую площадку. На нее откликнулся Герра. Но вышедший из ворот голкипер «Астаны» Мухаммеджан Сейсен в прыжке кулаком выбил мяч.

«Астана» провела ответную атаку по правому краю, после которой Томасов сделал передачу в штрафную площадь Бартольцу. Преследовавший его Асранкулов в подкате попытался выбить мяч, но не попав по нему, постарался быстро убрать ногу, за которую успел зацепиться Бартолец, даже не попытавшийся перепрыгнуть ее, покатившись по газону. Арбитр встречи Сергей Ноженко из Талдыкоргана тут же указал на «точку», но пару минут ждал подтверждения от бригады VAR. Пенальти исполнил защитник «Астаны» Алибек Касым, пробив левый угол ворот, но Бусурманов в падении отбил мяч. А вот при добивании мяча Абраевым вратарь «Тобола» был уже бессилен. Правда, спустя пару минут гол был отменен, так как нападающий хозяев добивал мяч, забежав в штрафную площадь до удара с 11-метровой отметки.

На седьмой компенсированной к первому тайму минуте «Тобол» перехватил мяч на половине поля хозяев и после нескольких передач Герра пробил с дуги штрафной площади, но мяч пролетел выше ворот.

Второй тайм «Тобол» начал с атаки по правому краю, откуда Герра сместился с мячом в центр и сделал передачу на Миловановича, но полузащитник хозяев Динмухамед Караман выбил мяч в подкате. После подачи Тагыбергена от правого углового флажка головой пробил по воротам Марочкин, но мяч пролетел выше створа. На 50-й минуте атака хозяев по левому краю завершилась прострелом Абраева от лицевой линии, но Бусурманов в падении поймал мяч. А в ответной атаке по правому краю Тагыберген и Герра прошли защитников, и венесуэльский полузащитник сделал прострел низом во вратарскую площадку на Жумашева, но Касым в падении выбил мяч. И эпизод в итоге завершился угловым ударом, не принесшим обострения у ворот «Астаны».

Очень опасный момент у ворот гостей возник на 54-й минуте. После атаки по центру мяч был переведен на правый край штрафной площади, откуда Томасов пробил с острого угла под перекладину, но Бусурманов выбил мяч на угловой. После подачи от левого углового флажка мяч головой выбил Милованович, но он остался у «Астаны». Томасов прострелил справа верхом в центр штрафной площади, Бусурманов в прыжке кулаком отбил мяч, но он оказался у Калаицы, со второй попытки пробившего по воротам. И вновь в игру вступил вратарь «Тобола», на этот раз с линии вратарской площадки отбив ногой мяч, который попал в руку Басманову, и атака на этом остановилась.

Через пять минут хозяева заработали угловой удар у ворот соперника, который они разыграли и доставили мяч в центр Башичу, пробившему с дуги штрафной площади в левый угол - Бусурманов в броске выбил мяч. Через минуту еще один угловой удар состоялся на том же правом фланге у ворот гостей. Отбив и его, «Тобол» провел ответную атаку с переводом мяча на левый край Зуеву. Тот сделал подачу в штрафную площадь Миловановичу, который в борьбе с защитниками с разворота пробил по воротам, но мяч отбил Бартолец.

А через пять минут розыгрыш очередного углового удара у ворот «Тобола» оказался результативным. Подачу Исламхана от левого углового флажка на дальнюю штангу замкнул ударом головой Касым - 2:0.

На 71-й минуте в составе «Тобола» после тройной замены на поле вышли вместо Жумашева, Герры и Зуева соответственно Даурен Жумат, Дамир Марат и Наурызбек Жагоров. Через пять минут атака активизировавшихся гостей по левому краю завершилась переводом мяча Асранкуловым вдоль линии штрафной площади в центр и ударом от дуги Миловановича. Однако Касым заблокировал этот удар, и мяч ушел за лицевую линию. А после подачи Тагыбергена от правого углового флажка Цавнич в высоком прыжке пробил в левый верхний угол ворот, но мяч попал в перекладину в районе «девятки».

На 82-й минуте Асранкулова поменял Рубин Хебай, а концовку матча больше с мячом провели гости. Но и заработанный через минуту штрафной удар на левом краю, и две попытки Жагорова пробить по воротам с подступов к штрафной площади, и угловой удар в дополнительное время, и заблокированный удар Марата на счет не повлияли.

«Тобол», продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей, замыкает турнирную таблицу, повторив начало сезона-2015, когда он также набрал всего одно очко в первых трех турах.

Матч 4-го тура костанайский клуб проведет 4 апреля снова в столице республики на «Астана Арене» против «Елимая» из Семея.