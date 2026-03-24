Казахстан занял девятое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином, сообщает Tengrinews.kz. Список составило издание Globalpetrolprices.

По данным составителей рейтинга, средняя стоимость одного литра бензина в Казахстане составляет 0,509 доллара (245,5 тенге). При этом в среднем по миру, как указано в публикации, бензин стоит 1,37 доллара за литр (660,8 тенге).

К слову, в публикации указано, что речь идет о бензине марки АИ-95. И в Казахстане, согласно данным популярных сетей автозаправочных станций, литр этого бензина в розницу стоит существенно больше - в районе 315-320 тенге.

Дешевле, чем в Казахстане, бензин оказался в следующих странах:

Ливия - 0,023 доллара (11,11 тенге) Иран: 0,029 доллара (13,99 тенге) Венесуэла: 0,035 доллара (16,88 тенге) Ангола - 0,327 доллара (157,7 тенге) Кувейт - 0,342 доллара (164,96 теге) Алжир - 0,356 доллара (171,71 тенге) Туркменстан - 0,432 доллара (208,37 тенге) Египет - 0,459 доллара (221,39 тенге)

Самый дорогой бензин, по данным издания - в Дании (1 255 тенге), Малави (1 378 тенге) и Гонконге (1 913 тенге).

Добавим, что в прошлом году в этом же рейтинге Казахстан занимал седьмое место. Правда, этому есть простое объяснение - в списке тогда не было Туркменистана и Анголы.

О чём говорит этот рейтинг

По мнению эксперта нефтегазовой отрасли Аскара Исмаилова, в том факте, что Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешёвым бензином, скрывается важный нюанс. Эксперт объясняет, что рейтинг отражает только номинальную розничную цену на заправке и почти не учитывает экономический, социальный и политический контекст, то есть он не является полноценным индикатором "выгодности" или качества жизни.

- Страны-лидеры (Ливия, Иран, Венесуэла, Ангола, Кувейт, Алжир, Туркменистан) в основном нефтедобывающие государства с масштабными государственными субсидиями - когда искусственно занижают цены за счёт государственного бюджета (нефтяных доходов). В Ливии, Иране и Венесуэле бензин может стоить дешевле воды. Второй важный момент - это качество топлива и инфраструктура. В ряде случаев речь идёт о низкооктановом или менее качественном бензине, - сказал Исмаилов.

По его мнению, Казахстан в этом списке выглядит более сбалансированно.

- Цена формируется при значительном влиянии как за счет государства через регулирование, так и за счет частного бизнеса (нефтедобывающих компаний), которые обеспечивают НПЗ нефтью для переработки, - отметил эксперт.

Исмаилов подчеркнул, что рейтинг не коррелирует напрямую с уровнем качества жизни (Human Development Index - HDI). Страны с дешёвым бензином зачастую имеют низкий показатель HDI. В то время как в развитых странах бензин дороже - обусловлено это высокими налогами, экологическими сборами и рыночным ценообразованием. Эти деньги идут на дороги, социальные программы и модернизацию энергетической отрасли. Эксперт объяснил, что таким образом дорогое топливо может косвенно способствовать лучшему качеству жизни через эффективную инфраструктуру.

В этом смысле, считает Исмаилов, Казахстан довольно специфичен - при относительно низких ценах на топливо страна имеет довольно высокий HDI. Таким образом, эксперт сделал вывод, что рейтинг нельзя воспринимать как индикатор успешности или неуспешности нашей экономики или качества жизни.

Что дальше

Аскар Исмаилов считает, что в вопросе ценообразования на топливном рынке важно учитывать исторический контекст низких цен и развития экономики Казахстана.

- Как вы помните, в Казахстане первые две девальвации (2009, 2015) очень сильно снизили покупательскую способность населения. И было принято политическое решение для поддержания роста экономики в виде условной "заморозки" цен на топливо и тарифов ЖКХ. Если сравнить рост стоимости на бензин и, например, продуктов питания, то увидите кратную разницу. Причем государство искусственно сдерживало рост цен на бензин через регулирование. Во-первых, через цены на ГСМ. Во-вторых, через внутренние цены на нефть, которые в данный момент уже в 5–6 раз ниже мировых цен на нефть, - сказал Исмаилов.

Эксперт считает, что такой подход привел к истощению сырьевой базы, недополучению прибыли компаниями, срыву геологоразведочных работ. Также Исмаилов упомянул штрафы за неисполнение рабочих программ, что, по его мнению, стало дополнительной финансовой нагрузкой, которая повлияла на снижение добычи.

- Если государство не примет мер по поддержанию добычных компаний, обеспечивающих НПЗ нефтью, то в следующие пять лет мы увидим реальную безработицу на месторождениях и жесткий дефицит на автозаправочных станциях. Государству придется импортировать ГСМ уже по мировым ценам, которые на данный момент в 2–3 раза дороже, плюс еще расходы на логистику, - сказал эксперт.

Он заключил, что эти вопросы нужно срочно решать, иначе стране может грозить топливный кризис — переход из состояния "много дешевого бензина" к состоянию "мало бензина, а он еще и дорогой".

