Такую меру соцподдержки предусмотрели в утверждённом правительством нацпроекте, сообщает Informburo.kz.

Правительство утвердило национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.



Документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.



Нацпроект предусматривает ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Планируется построить восемь новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также современные ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.



Параллельно начнётся глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.



Проекты будут финансироваться за счёт привлечения инвестиций. Общий объём инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.



- Новое строительство будет вестись исключительно с применением современных технологических решений, что обеспечивает увеличение КПД выше стандартных показателей и существенно сокращает удельные выбросы. Проекты предусматривают установку высокотехнологичных электрофильтров, систем каталитического восстановления оксидов азота и мокрой десульфурации газов. Такие меры позволят снизить уровень концентрации выбросов в соответствии с международными стандартами и требованиями наилучших доступных техник, – говорится в сообщении.



Нацпроект предусматривает создание около 4,5 тысячи новых постоянных рабочих мест, а также запуск мер социальной поддержки. Совместно с Отбасы банком запустят льготную ипотеку для сотрудников угольных электростанций. Кроме того, предусмотрены системная подготовка и повышение квалификации специалистов на базе профильных вузов.



Для устойчивой работы обновлённой энергосистемы проект синхронизирован с добывающей и транспортной отраслями. К 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 единиц в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.

