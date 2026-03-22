Казахстанская гимнастка завоевала золото на турнире в Греции
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала победительницей турнира Aphrodite Cup в Афинах (Греция), передаёт Tengri Sport со ссылкой на Olympic.kz.
Фото: instagram.com/kazgymfederation
Казахстанка Ерекешева завоевала золотую медаль в многоборье, набрав в сумме 109,700 балла.
Второе место заняла Андреа Вердес (Румыния) - 104.250.
Тройку призёров замкнула Дара Стоянова (Болгария) - 103,450 балла.
Кубок Афродиты - международный турнир, в котором участвуют гимнастки со всего мира. Он проводится ежегодно с 2015 года.
В прошлом году Ерекешева стала первой в истории представительницей Казахстана, завоевавшей золотую медаль на юниорском чемпионате мира. Турнир прошёл в Софии (Болгария).
