Казахстанский теннисист Александр Шевченко обыграл девятую ракетку мира - американца Бена Шелтона во втором круге турнира Miami Open, передаёт Tengri Sport.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Казахстанец, занимающий 84-е место в рейтинге, сенсационно обыграл соперника в трёх сетах - 6:7 (3), 7:6 (3), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 25 минут.

В третьем круге турнира Александр встретится с 34-й ракетой мира - Уго Умбером из Франции.

Отметим, что в первом раунде казахстанец обыграл 101-ю ракетку мира - итальянца Маттео Арнальди - со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2.

25-летний теннисист Александр Шевченко родился 29 ноября 2000 года, выступает за Казахстан с 2024 года. В том же году он достиг рекордной позиции в мировом рейтинге - вошёл в топ-45. На предыдущем турнире Большого шлема - Australian Open - установил личный рекорд, впервые выйдя во второй раунд.

Турнир Miami Open проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет 18,8 миллиона долларов (около 9,08 миллиарда тенге), а победители одиночных разрядов получат по 1 миллиону 380 тысяч долларов (более 555 миллионов тенге).

Тем временем, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не сумел пройти дальше второго круга турнира категории "Мастерс" в Майами и завершил выступление.

лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open.