Ясно, что я вам не скажу за весь город. Аккредитована была на двух участках, еще на одном сама голосовала. Находилась на них в разное время дня. И ни на одном толпы, штурмующей кабинки или очередей к столам комиссии видеть не довелось.

Избирательный участок № 22. Время - около 10 часов утра

Хотя «мои» участки в городе были не из самых маленьких. На участке № 22 (в гимназии им. Горького) список избирателей состоял из 2 160 человек, а на участке № 1 в здании КРУ им. Байтурсынова, из 1 556.

На 9.30 утра 15 марта на участке в гимназии, по словам председателя комиссии Светланы БРУНЕР, проголосовали около 300 человек.

- По традиции всех выборов, - сказала она, - первыми приходят пожилые люди. У нас уже проголосовал мужчина, которому 94 года. Есть в списках те, у кого сегодня день рождения. Для них тоже по традиции приготовили небольшие подарки - блокноты, конфеты.

На крыльце гимназии слышалась музыка, перед входом на участок - дастархан с баурсаками и чаем.

В университете - похожая обстановка. Там к 10.45, по данным председателя комиссии Айдара БАЙКИНА, проголосовали 370 человек. Несколько из них пришли еще до открытия участка, ждали, пока ровно в 7 часов начнется работа. Но ближе к 11 там было совсем не многолюдно. На обоих участках находилось по два наблюдателя - от партии «Аманат» и коалиции «Дауыс». Спрашивала их, нет ли замечаний, жалоб, обращений со стороны голосующих? Нет, отвечают.

На участке № 22 последним в 19.50 проголосовал Сирен Алпеисов и получил шоколадку

На завершение процесса я пошла в гимназию. В 19.40 одного наблюдателя там уже не было, вторая собралась уходить. На подсчет голосов они не остались. Я посмотрела, как гасят, срезая уголки, 694 неиспользованных бюллетеня. Хотя с учетом того, что бланки не пронумерованы, эта операция лично мне кажется излишней. Члены комиссии начали подсчет. На этом участке 1 354 голоса отдано за и 116 против.

Так все и докатилось до конца. Рутинно. Почти скучно.

Подсчет голосов на одном из самых больших избирательных участков Костаная

Но в целом я даже рада, что на «моих» участках все сложилось не в формате шоу. Потому что коллеги и соцсети в режиме онлайн целый день освещали просто какой-то апофегей электоральной радости. Робопес и девушка в полотенце на пути к выражению своего мнения по поводу Основного закона страны, разнообразные персонажи наурызного эпоса, веселящие народ на избирательных участках, продажа яиц и мяса со скидкой по всему городу. Чтобы было ясно, как мы с новой Конституцией будем процветать? Почему-то именно этот посыл - жить теперь будет лучше - доминировал в постах известных людей как до референдума, так и после.

Честное слово, я прямо ощутила атмосферу выборов в СССР. В нашей деревне говорили: «Идем на выборА, там праздничная торговля - селедку иваси в банках привезли и пирожные из райцентра». Музыка играла духоподъемная, хор в клубе пел. Кто-нибудь выступал про то, что «трудящиеся в едином порыве...». При этом все прекрасно знали, что выборы без выбора. Но это не обсуждалось и не было причиной грусти. Ничего не напоминает?

После завершения работы комиссии протокол вывесили на входе в гимназию

В день референдума журналисту общаться с теми, кто проголосовал, можно было только в строго отведенных законом рамках. Типа «да» и «нет» не говорить, только галочки в бюллетене ставить. Я спрашивала, почему люди пришли на участки и какие именно из 77 изменений, внесенных в Конституцию, они считают для себя наиболее значимыми.

- Всегда хожу голосовать, - ответил Жанай АМРИМОВ, - мне кажется, это важно. А изменения в Конституцию вносят же не просто так. Правительство сидит, выводы делает. Правительству я доверяю.

Пенсионеры Еркен и Зура КУДАБАЕВЫ с советских времен выборы стараются не пропускать.

- Почему? Там в бюллетене вопросы - ты за или против. У меня свое мнение, - сказал глава семьи. - И я хочу его выразить. Никто не заставляет. Я свое должен сказать.

Супруги Анна и Ерлан РАХМАНОВЫ тоже на выборы ходят всегда.

- Социальную ответственность проявляем, голос свой сами отдаем, чтобы никто другой не мог его использовать, - сказал Ерлан.

Они оба поддержали новую Конституцию - теперь-то об этом можно писать. Хотя Ерлан не одобряет ограничения свободы слова, заложенные в ней. Но остальные изменения, по его мнению, положительные.

Были среди респондентов и те, кто не хотел себя называть. Один из них сказал, что при голосовании за для него определяющей была статья об однопалатном парламенте.

- Не будем эту ораву депутатов содержать, - заключил он.

Спрашиваю: а в чем преимущества однопалатного парламента, по его мнению. Тему не продолжает.

Еще одному горожанину я задала вопрос про новую должность вице-президента. Признался, что про это говорить не готов. Добавил, впрочем, что «везде же в мире есть вице-президенты».

От вопроса про расширение полномочий президента, про статус русского языка, который теперь должен функционировать не наравне, а наряду с государственным, мои респонденты просто шарахались. Одним словом, детально обсуждать не желали то самое завтра, где им предстоит процветать.

Из анонимных ответов на вопрос, почему пришел на референдум, мне больше всего понравился этот: «На всякий случай».

