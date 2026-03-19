Развернулся в воздухе - Почему в феврале задержали рейс Fly Arystan из Алматы в Костанай и кто за это заплатит?
Андрей СКИБА
Рейс Алматы - Костанай авиакомпании FlyArystan 16 февраля задержали на несколько часов после того, как самолёт вскоре после взлёта развернулся и вернулся в аэропорт вылета. Как оказалось, причиной стал технический сбой, из-за которого пришлось заменить борт.
Сразу после инцидента редакция обратилась за разъяснениями в FlyArystan.
Как сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Альбина ЕЛЕУОВА, первоначальная задержка была связана с поздним прибытием самолёта с предыдущего рейса.
- Рейс FS7141, запланированный к вылету на 14:20, был выполнен с задержкой и вылетел в 16:04 в связи с поздним прибытием воздушного судна, - пояснила она. - После взлёта рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка была выполнена в штатном режиме. На борту находились 144 пассажира. В период ожидания пассажирам была предоставлена вода.
Повторный вылет из Алматы состоялся в 18:31, а прибытие в Костанай - в 20:48 по местному времени.
- Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом FlyArystan, - подчеркнули в авиакомпании.
"НГ" направила запрос в Комитет гражданской авиации Казахстана, где его переадресовали в АО "Авиационная администрация Казахстана".
- Во время выполнения рейса произошёл отказ системы управления пассажирским салоном (CIDS 1+2 Fault, она отвечает за работу различных функций в салоне, включая связь экипажа с пассажирами и часть бортового оборудования - "НГ"), - сообщил руководитель АО Аслан САТЖАНОВ. - Согласно эксплуатационно-технической документации, при отказе данной системы её устранение необходимо осуществить до следующего полёта.
Он также отметил, что Костанае отсутствует сертифицированная организация по техническому обслуживанию данного типа воздушного судна. С учётом этих обстоятельств экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
- Посадка была выполнена в штатном режиме. После прилёта эксплуатант произвёл замену воздушного судна, и рейс был выполнен благополучно, - пояснил Сатжанов.
Авиакомпания направила уведомление об этой ситуации через систему добровольного представления данных.
Окончательное решение о том, считать ли инцидент авиационным происшествием, принимает Комитет гражданской авиации. Орган проверяет, были ли нарушения правил, и при необходимости проводит официальное расследование.
Дозвониться в Комитет, чтобы узнать проводили ли они такую проверку или нет, не получилось, поэтому "НГ" направит запрос в этот госорган.
Права пассажиров при задержке рейса
Если рейс задержан или борт возвращается в аэропорт вылета по вине авиакомпании, согласно ст.86 Закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» пассажиры имеют право на ряд услуг:
Напитки и питание: прохладительные напитки при ожидании более 2 часов, горячее питание - если задержка превышает 4 часа.
Связь: два телефонных звонка или два письма по электронной почте.
Размещение: если задержка более 8 часов днём или 6 часов ночью - предоставляется гостиница и трансфер туда и обратно.
Дополнительно: комнаты матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет.
Если задержка превышает 5 часов, пассажир может выбрать либо ближайший рейс до пункта назначения, либо полный возврат стоимости билета.
За просрочку доставки авиакомпания обязана выплатить штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час, максимум - стоимость билета.
В случае нарушения прав пассажиры могут обращаться в Комитет гражданской авиации и Комитет по защите прав потребителей. Жалобу можно подать через интернет (e-otinish) или в письменном виде.
