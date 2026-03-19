Рейс Алматы - Костанай авиакомпании FlyArystan 16 февраля задержали на несколько часов после того, как самолёт вскоре после взлёта развернулся и вернулся в аэропорт вылета. Как оказалось, причиной стал технический сбой, из-за которого пришлось заменить борт.

Сразу после инцидента редакция обратилась за разъяснениями в FlyArystan.

Как сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Альбина ЕЛЕУОВА, первоначальная задержка была связана с поздним прибытием самолёта с предыдущего рейса.

- Рейс FS7141, запланированный к вылету на 14:20, был выполнен с задержкой и вылетел в 16:04 в связи с поздним прибытием воздушного судна, - пояснила она. - После взлёта рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка была выполнена в штатном режиме. На борту находились 144 пассажира. В период ожидания пассажирам была предоставлена вода.

Повторный вылет из Алматы состоялся в 18:31, а прибытие в Костанай - в 20:48 по местному времени.

- Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом FlyArystan, - подчеркнули в авиакомпании.

"НГ" направила запрос в Комитет гражданской авиации Казахстана, где его переадресовали в АО "Авиационная администрация Казахстана".

- Во время выполнения рейса произошёл отказ системы управления пассажирским салоном (CIDS 1+2 Fault, она отвечает за работу различных функций в салоне, включая связь экипажа с пассажирами и часть бортового оборудования - "НГ"), - сообщил руководитель АО Аслан САТЖАНОВ. - Согласно эксплуатационно-технической документации, при отказе данной системы её устранение необходимо осуществить до следующего полёта.

Он также отметил, что Костанае отсутствует сертифицированная организация по техническому обслуживанию данного типа воздушного судна. С учётом этих обстоятельств экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

- Посадка была выполнена в штатном режиме. После прилёта эксплуатант произвёл замену воздушного судна, и рейс был выполнен благополучно, - пояснил Сатжанов.

Авиакомпания направила уведомление об этой ситуации через систему добровольного представления данных.

Окончательное решение о том, считать ли инцидент авиационным происшествием, принимает Комитет гражданской авиации. Орган проверяет, были ли нарушения правил, и при необходимости проводит официальное расследование.

Дозвониться в Комитет, чтобы узнать проводили ли они такую проверку или нет, не получилось, поэтому "НГ" направит запрос в этот госорган.

Права пассажиров при задержке рейса

Если рейс задержан или борт возвращается в аэропорт вылета по вине авиакомпании, согласно ст.86 Закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» пассажиры имеют право на ряд услуг:

Напитки и питание: прохладительные напитки при ожидании более 2 часов, горячее питание - если задержка превышает 4 часа.

Связь: два телефонных звонка или два письма по электронной почте.

Размещение: если задержка более 8 часов днём или 6 часов ночью - предоставляется гостиница и трансфер туда и обратно.

Дополнительно: комнаты матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет.

Если задержка превышает 5 часов, пассажир может выбрать либо ближайший рейс до пункта назначения, либо полный возврат стоимости билета.

За просрочку доставки авиакомпания обязана выплатить штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час, максимум - стоимость билета.

В случае нарушения прав пассажиры могут обращаться в Комитет гражданской авиации и Комитет по защите прав потребителей. Жалобу можно подать через интернет (e-otinish) или в письменном виде.