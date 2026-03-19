Задержание в Казахстане политолога и общественного деятеля Санжара Бокаева и генерального директора информагентства КазТАГ Асета Матаева вызвало много вопросов. Оба задержанных известны своей критикой в адрес властей, передает Deutsche Welle.

18 марта СМИ сообщили о двух резонансных задержаниях. Вначале появилась информация о задержании политолога и основателя так и не получившей регистрации оппозиционной партии "Намыс" Санжара Бокаева. Спустя несколько минут сообщили о приводе в полицию генерального директора информационного агентства КазТАГ Асета Матаева. Оба задержанных известны своими критическими публикациями, которые неоднократно заставляли нервничать различные государственные структуры и крупный бизнес.

Чем известен Санжар Бокаев

Санжар Бокаев впервые стал "занозой" для властей еще в 2004 году, возглавив стихийное движение "За правый руль!". Тогда десятки тысяч автовладельцев выступили против запрета в Казахстане эксплуатации автомобилей с расположенным с правой стороны рулем управления, добившись его отмены.

Позже Бокаев работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте страны, возглавлял управления по делам молодежи и внутренней политики акимата Алматы, был заместителем председателя алматинского филиала правящей партии "Нур-Отан" (ныне "Аманат". - Ред.). Не скрывал ранее в беседах с DW 44-летний Санжар Бокаев и свою деятельность в качестве старшего помощника спикера Сената Дариги Назарбаевой, и работу в созданном ныне покойным олигархом Александром Машкевичем аналитическом центре "Бастама".

В публичную политику Санжар Бокаев вернулся в 2021 году, объявив о создании оппозиционной партии "Намыс". Но поскольку в регистрации партии отказали, свою политическую деятельность он стал вести через социальные сети. За короткий период Бокаев вошел в число наиболее популярных лидеров общественного мнения с сотнями тысяч подписчиков и многомиллионными просмотрами.

Он стал инициатором и лидером общереспубликанского движения автовладельцев "Нет утильсбору". Организовал выявление финансируемых из бюджета несуществующих предприятий и мошеннических схем при замене в городах страны тротуарных плиток, бордюров и облицовки речных берегов. Наконец, объявил "войну" бесконтрольной вырубке деревьев. В результате популярность Санжара Бокаева достигла такого масштаба, что на бытовом уровне его стали воспринимать, как чуть ли не единственного претендента "от народа" на президентский пост на будущих выборах.

Впрочем, перед началом нового 2026 года Санжар Бокаев неожиданно снизил свою активность. "Честно говоря, я немного устал от всей этой гонки. Не вижу пока и ярких тем, которые были бы мне интересны. Надо и с делами своего бизнеса разобраться", - пояснил он тогда DW. Спустя три месяца, 17 февраля, на своей странице в Instagram Бокаев сообщил, что находится в США, где открыл компанию и, соответственно, приостанавливает свою деятельность, поскольку не видит отдачи от своей общественной работы. Почему он вернулся в Казахстан - пока ответа нет.

По информации Генеральной прокуратуры Казахстана, задержание Санжара Бокаева было произведено в рамках следственных действий по уголовному делу на территории Алматы. Политолог и общественный деятель подозревается в распространении ложной информации и формировании негативного общественного мнения. Как отмечают в Генпрокуратуре, Бокаев организовал и профинансировал преступления путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым за вознаграждение поручил вырубку деревьев и кражу имущества со строительных объектов. "Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества. Иная информация согласно статье 201 УПК РК не подлежит разглашению", - подчеркивается в сообщении генеральной прокуратуры Казахстана.

За что задержали Асета Матаева

Неприятности с законом возникли и у генерального директора агентства КазТАГ Асета Матаева. Его адвокат Рена Керимова на своей странице в Facebook сообщила, что Матаев задержан в Алматы по подозрению в совершении хулиганства. "Минувшей ночью он с другом вышел из бара на проспекте Достык и направился прямо к такси, но по дороге произошел конфликт с неизвестными мужчинами. После небольшой перепалки, со слов Асета, эти лица в количестве около 5-6 человек (были и девушки) напали на него и его друга Уалихана и избили их", - пишет Рена Керимова со слов Асета Матаева. Она отмечает, что проведенная судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Матаева открытую рану головы с переломом передней и нижней стенки лобной пазухи слева.

Ситуация осложняется тем, что в отношении Асета Матаева в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации. Дело заведено в рамках иска к КазТАГу со стороны компании Freedom Finance, которая обвинила Асета Матаева и главного редактора агентства Амира Касенова в публикации серии клеветнических материалов в ее адрес. В настоящий момент Амир Касенов уже больше трех месяцев находится под домашним арестом. В случае, если Асета Матаева признают виновным в хулиганстве, у него появится судимость, что осложнит его положение при рассмотрении дела Freedom Finance против КазТАГ.

Реакции на задержания

Если проправительственные издания Казахстана не стали рассказывать о задержании Санжара Бокаева и Асета Матаева, то в социальных сетях оба случая вызвали дискуссии. Например, основатель проекта Elmedia.kz Гульжан Ергалиева допускает, что Бокаев был задержан с подачи бывшего акима Алматы Ерболата Досаева, который в настоящий момент является заместителем руководителя администрации президента.

Она отмечает, что все последние репортажи сводились не к фактам мелких краж, а к демонстрации распила властями Алматы государственного бюджета. "То есть это были не одиночные акции Санжара Бокаева и проводимые не совсем из чисто гражданских побуждений, а, скорее, кем-то выстроенная кампания против бывшего акима Алматы Досаева. Теперь будут разбираться, поскольку Досаев вошел в доверенный круг Токаева и ему ни к чему репутация акима-охломона, да еще распильщика городского бюджета", - делится своим мнением в Facebook Гульжан Ергалиева.

Упоминает она и былую связь Бокаева с Даригой Назарбаевой, которая способна сломать всю игру действующего руководства страны, поскольку "обладает большими информационными и административными ресурсами страны". Есть и такие пользователи, которые к сообщениям генеральной прокуратуры добавляют неизвестно откуда взятые подробности из личной жизни Санжара Бокаева. Но, "знатоков" сразу же спрашивают: "А утильсбор на общереспубликанском уровне он тоже организовал или карьер вместо рощи сам выкопал?".

Задержание Асета Матаева комментируют меньше. Но тоже довольно едко. "Когда власть ненавидит прессу, происходит именно это - аресты, суды, провокации. К сожалению, в Казахстане СМИ находятся в незавидной роли постоянно притесняемых чиновниками и правоохранителями", - заметил в том же Facebook под возмущенным задержанием Бокаева и Матаева постом Бигельды Габдуллина бывший главный редактор газеты "Караван" Адиль Ибраев. Критически настроенные по отношению к руководству страны пользователи опасаются, что после принятия новой Конституции таких задержаний может стать значительно больше.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» выразил серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о задержании.

По информации адвоката, Асет Матаев подвергся нападению со стороны группы неизвестных лиц и получил тяжелые травмы, включая открытую рану головы, переломы и ушибы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», и все участники инцидента были задержаны.

Фонд считает, что сложившаяся ситуация требует особого внимания, учитывая общественный статус пострадавшего и возможное влияние произошедшего на свободу профессиональной деятельности журналистов.

В связи с этим Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» призывал правоохранительные органы провести всестороннее, объективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств произошедшего; установить точный характер событий; обеспечить надлежащую правовую оценку причинённого вреда здоровью; гарантировать соблюдение процессуальных норм.

Фонд подчёркнул, что любые случаи насилия, особенно в отношении представителей медиасообщества, требуют тщательной правовой оценки и прозрачности со стороны государственных органов.

"Объективность и полнота расследования в данном случае имеют принципиальное значение для обеспечения безопасности журналистской деятельности в Республике Казахстан", - отметили в Фонде.