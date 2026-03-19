Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев заявил, что иностранные маркетплейсы находятся в Казахстане в привилегированном и более выигрышном положении, чем отечественные, передает Zakon.kz.

В Алматы аналитики Ranking.kz организовали дискуссию, где эксперты обсудили развитие электронной коммерции в Казахстане. Специалисты отметили: e-commerce в РК развивается рекордными темпами. На данный момент e-comm в структуре розничной торговли занимает 14%. По прогнозам, к 2030 году этот показатель вырастет до 20%. При этом на сегодняшний день основную долю рынка электронной торговли – около 85% – составляют маркетплейсы.

Однако сфера электронной коммерции на пути роста сталкивается с вызовами. Один из самых серьезных: экспансия и недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных – прежде всего китайских – маркетплейсов, которые в Казахстане находятся в более выгодных условиях, чем отечественные, уверены эксперты.

Аналитики Ranking.kz отметили, что казахстанские маркетплейсы и интернет-компании платят полный набор налогов и соцотчислений, создают новые рабочие места и вносят вклад в развитие экономики. В то время как зарубежные ограничиваются только "налогом на Google".

"Самое ключевое, что влияет и создает неравные условия между казахстанскими и зарубежными китайскими маркетплейсами, это то, что у казахстанских длинный список налогов. С 2022 года есть так называемый "налог на Google", когда идет постановка на учет просто на НДС, и на этом все. Такие IT-гиганты как Temu и Alibaba становятся на учет по НДС, но при этом не локализуют свой бизнес. Самые крупнейшие представители более 86 зарубежных IT-компаний за январь-сентябрь 2025 года заплатили примерно 39 млрд тенге. При том, что топ-3 самых крупных маркетплейса в Казахстане – Kaspi.kz, Wildberries и Ozon, за прошлый год заплатили в бюджет 211 млрд тенге", – приводит данные исследования Ranking.kz генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев добавил, что иностранные маркетплейсы не вкладываются в социальную инфраструктуру в Казахстане и не поддерживают местных товаропроизводителей. Депутат уверен: "налога на Google" недостаточно, ситуацию нужно менять и создавать как минимум равные условия для казахстанских и иностранных маркетплейсов.

"Когда мы открываем ворота и фактически создаем неравномерные условия для отечественных и зарубежных маркетплейсов, мы подрываем основу своей экономики и положение наших граждан, потому что "выключаем" из системы перераспределения национальных доходов огромное число наших граждан, которые работали бы, создавая товары на своих производствах. Мы создаем рабочие места в логистике, в электронной торговле, но тех, кто производит, создает добавленную стоимость, мы их "выключаем". Сколько мы теряем на производствах? Давайте считать. Помимо НДС наши производители платят социальные налоги. 42% на фонд оплаты труда. Теряем выплаты в ЕНПФ, то, что влияло бы на социальное самочувствие. Теряем выплаты в фонд социального медицинского страхования, который влияет на самочувствие наших граждан, на качество и уровень здравоохранения, на уровень образования, пенсий и так далее", – заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев.

По его словам, из-за неравноправных условий и оттого, что происходит уклонение иностранных маркетплейсов от многих вещей, которые вынуждены платить наши участники этого рынка, Казахстан теряет гораздо больше.

"Я персонально, как человек и демпартия "Ақ жол", мы, как представители национального бизнеса, безусловно, за свободный рынок. Но это должен быть рынок на равных условиях. Когда на нашей собственной территории, на нашем рынке, преимуществом пользуются иностранные компании, это, извините, не свободный рынок. Это дискриминация. Причем наших же предпринимателей на своем рынке. Мы за то, чтобы правила были честные, условия были равные, хотя бы равные. Хотя с точки зрения национального рынка должно быть преимущество у своих производителей в рамках госзакупок, в рамках закупок корпоративных, квазигоссектора. Но там, где потребительский рынок, там никакого преимущества нет, там потребитель определяет: цена-качество. Дайте нашим предпринимателям равные условия, хотя бы по нагрузке, которую они выплачивают, и затем уже дайте бороться за своего потребителя. А когда у их конкурентов заведомо выигрышные условия, они могут демпинговать, и конечно, в таких случаях наши предприниматели оказываются заведомо ущемленными", - добавил Перуашев.

Партия "Ақ жол" в 2025 году отправила серию депутатских запросов и получила ответ: после введения "налога на Google" в казну за три года поступило 24 млрд тенге при обороте в 500 млрд.

"По факту они (иностранные маркетплейсы. – Прим. ред.) уплатили налогов даже не 12% (НДС, действующий до 2026. – Прим. ред.), а 4,8%. А сколько уплатили за это время наши маркетплейсы? Сколько они уплатили не только с продаж НДС, а по всем параметрам? А сколько уплатили те люди, которые поставляли им товары? Мы за рыночную экономику. Не надо ставить барьеры. Давайте тогда ставить условие, что для входа на наш рынок должно быть вовлечение иностранных маркетплейсов в работу с нашими производителями. Второй момент в том, чтобы они участвовали во всей нашей социальной инфраструктуре", – говорит Перуашев.

В Минторговли сообщили, что в Казахстане зарегистрировано 120 иностранных компаний, которые платят "налог на Google". По данным Минторговли, за 2025 год "налог на Google" принес в бюджет 57,6 млрд тенге.

"Сегодня более 70% мирового e-comm сконцентрировано в Соединенных Штатах и в Китае. Международные рынки уже заходят на наш рынок. Я думаю, это нормально. Конечно, при неравных таможенных и налоговых условиях это создает давление на наш бизнес. С января вступили в силу новые требования, по которым усилены меры по обеспечению прозрачности электронной торговли. Электронные торговые площадки, в том числе и иностранные, должны будут ежемесячно предоставлять те или иные налоговые сведения. Приказ Комитета госдоходов уже действует. И у них уже есть право блокировать площадки, которые не будут соответствовать или не будут предоставлять информацию органам госдоходов. Три принципа, которые мы должны всегда поддерживать: это защита прав наших граждан, защита персональных данных и соблюдение тех или иных налоговых и таможенных требований. Цель государства – создать правила, справедливые и предсказуемые, как и для бизнеса, так и для иностранных игроков", – отметил директор Департамента развития внутренней торговли министерства торговли и интеграции Ансар Оразалиев.

Аналитики Ranking.kz подчеркнули: ситуация с иностранными маркетплейсами в будущем может вырасти в ощутимую проблему. На уровне государства это утечка налогов, сокращение МСБ, и как следствие – рост безработицы. Казахстанцы же могут получать вредоносную продукцию, защита данных может оказаться под угрозой.

"На самом деле проблема с иностранными китайскими марткетплейсами не только в Казахстане. Это общемировая проблема и в странах ЕС, и в Штатах, и в Сингапуре, и в Японии. Все обрушилось на Temu, потому что они самые злостные, кто занимается оккупацией рынка. Ключевое: регуляторы разных стран сильно обращают на Temu внимание. Где-то полностью блокируют их деятельность, чтобы они не демпинговали, не занимались неправильной конкуренцией. Где-то ограничивают, потому что они не локализовали свой бизнес. Если у нас будет продолжаться экспансия зарубежных или китайских маркетплейсов, то создастся и дефицит качественных товаров, и дефицит доверия потребителей", – сделал вывод на основе исследования Ranking.kz Седред Асретов.

Эксперты из Ranking.kz в заключение порекомендовали всецело поддерживать отечественный МСБ, в котором занято около 4,5 млн человек, а также создать равные условия для зарубежных и казахстанских торговых онлайн-площадок.

