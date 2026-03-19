При расследовании причины гибели новорожденного ребенка Костанайская областная больница подала ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, результатов которой Мария ЖУМАШЕВА ждет уже почти полгода. Как пояснил «НГ» прокурор Костаная Ермек ШУАКПАЕВ, данное ходатайство следователь удовлетворил частично, оснований для отказа не имелось.

Как рассказывала женщина корреспонденту «НГ», беременность протекала без осложнений. Выполняла все предписания врачей в срок и ничем не болела. Плод тоже развивался согласно сроку и без особенностей. Но в ночь с 14 на 15 июня, в день родов, ребенок умер после кесарева сечения.

Первая экспертиза однозначно усмотрела халатность в виде «некачественного мониторинга состояния плода, несвоевременной диагностики угрожающего состояния плода» и указала, что именно действия врачей привели к гибели ребенка.

- 27 октября 2023 года встала на учет в Камыстинскую районную больницу с диагнозом беременность 9 недель, - рассказывала Мария Жумашева. - Посещала все плановые приемы, все назначения врачей выполняла, также посещала отдельно назначенных врачей ( в том числе платно), все УЗИ проходила в срок в платных учреждениях. Каких-либо заболеваний не имелось, плод развивался согласно сроку беременности, без особенностей. Плод был крупный - 4 200 г, 60 см. 12 июня 2024 года поступила на плановую дородовую госпитализацию в областную больницу на сроке 41 неделя беременности. 14 июня начались схватки, была переведена в родовое отделение примерно около 15:00. До 12 часов ночи были попытки родить самостоятельно. В 12 часов врачи наконец-то поняли, что родить я сама не смогу, повезли на срочное кесарево сечение. После того, как перевели в реанимацию после операции, врачи в количестве 4 человек, которые наблюдали меня в течение всего дня и проводили операцию, зашли и сказали: «Ваш ребенок умер, мы сами этого не ожидали.»

Жумашева написала заявление в управление полиции Костаная и департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Костанайской области:

- В ходе внеплановой проверки выявили дефекты на стационарном уровне организационо-тактического характера, - поясняла она. - Из заключения патологоанатомического исследования от 17 июня 2024 года был выставлен следующий клинико-паталогический диагноз: асфиксия в родах, массивная аспирация околоплодными водами, крупный плод, клинически узкий таз. 14 сентября 2024 года было заведено уголовное дело по факту оказания медицинской помощи. 28 октября 2024 года в Актюбинском межрегиональном центре судебных экспертиз была назначена судебная экспертиза и окончена 23 января 2025 года. Из нее следует: некачественный мониторинг состояния плода, несвоевременная диагностика угрожающего состояния плода привела к гибели плода. Повлекли ли действия (бездействие) медработников неблагоприятные последствия в виде смерти для новорожденного ребенка? Ответ экспертизы: да, повлияло. Могли ли медработники с имеющимися средствами предотвратить смерть при правильном оказании помощи новорожденному ребенку? При ранней диагностике был шанс рождения живого новорожденного. Имели ли медработники необходимые средства для лечения и достижения положительного результата? Ответ: да.

По словам Жумашевой, с апреля 2025 года врачи областной больницы добивались дополнительной судебной экспертизы.

- После посещений мной прокуратуры города Костанай и прокуратуры области дополнительная экспертиза была назначена в Актюбинскую область 21 октября 2025 года, - говорила Мария. - Сейчас март 2026 года - результатов экспертизы нет. Несмотря на то что, нарушены все законодательные сроки, на все письма жалобы и ходатайства нам дается невнятный ответ.

Как сообщил "НГ" прокурор Костаная, 14 сентября 2024 года управление полиции начало досудебное расследование по ст. 317 ч. 3 УК РК.

- В ходе досудебного расследования у Жумашевой изъята медицинская документация, также была истребована медицинская документация из Костанайской областной больницы, больницы Камыстинского района и Костанайского областного патологоанатомического бюро, - сообщается в олтвете прокуратуры. - 28 октября 2024 года по этим документам назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая была поручена экспертам Института судебных экспертиз по г. Астана и 23 января 2025 года производство экспертизы окончено. В ходе ознакомления с заключением экспертизы адвокат (областной больницы - «НГ») Кассиров В. С. заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы с назначением новых вопросов. В соответствии со ст. 287 ч. 1 УПК РК дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении необходимости решения дополнительных вопросов, связанных с предыдущим исследованием. Данное ходатайство следователем было частично удовлетворено и разъяснено, что в данном случае будет назначена дополнительная экспертиза, оснований для отказа в ходатайстве не имелось. После были назначены дополнительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Прокуратурой в департамент полиции Костанайской области и Центр судебных экспертиз направлено письмо о заключении договора с Ассоциацией независимых медицинских экспертов г. Астана, для выделения необходимых экспертов. По завершению всех необходимых следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение.

Однако открытым остался вопрос - почему так долго? Ермек Шуакпаев в ответе отмечает: согласно ст. 34 Закона «О судебно-экспертной деятельности», срок производства судебной экспертизы не должен превышать 30 суток, кроме исключительных случаев, предусмотренных законодательством РК. Но не поясняет, подпадает ли случай Жумашевой под исключения.

Прокурор также указывает, что продление срока производства судебной экспертизы осуществляется по мотивированному ходатайству руководителя органа судебной экспертизы либо судебного эксперта. А в случаях необходимости дополнительных материалов руководителем органа судебной экспертизы либо судебным экспертом направляется мотивированное ходатайство в адрес органа (лица), назначившего судебную экспертизу. Но не поясняет, имело ли место ходатайство о продлении в этом деле.