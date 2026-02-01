Лет 15 назад наши рыболовы о судаке слышали и лишь редко созерцали в своих сетях. На удочку тогда его никто не ловил. Сегодня его у нас столько, что некоторые рыболовы стали охотиться исключительно на этого царского аристократа, став настоящими судачатниками. Но надолго ли эта царь-рыба у нас задержится?

Известно, что…

Судак отличается от других пресноводных рыб (щуки, окуня) наличием мощных клыков, удлиненным телом, высокой требовательностью к чистоте воды и способностью активно охотиться ночью. Требовательность, достоинство, строгое серебристое элегантное облачение… Он не суетится и не пускается в пляс, как окунь, не одет, как клоун в цирке, а в отличие от щуки, не набрасывается на еду с жадностью и невоспитанным нетерпением, когда голоден.

Но вид его грозный: на челюстях расположены крупные клыковидные зубы, на плавниках - острые шипы. А глаза - будто стеклянные: их сетчатка очень чувствительна к свету, что позволяет ему отлично видеть и подмечать все и всех вокруг, даже в темноте. Ну чем не царь? И при этом он - хищник семейства окуневых. С нежнейшим диетическим белым мясом, практически не содержащим мелких костей и потрясающими вкусовыми качествами. И размеров может достигать царских - до 120 см в длину и веса более 20 кг.

Самый близкий его родственник - берш. Из бедных родственников. У него нет клыков (вместо них - мелкие зубы), он меньше размером - обычно 30-45 см, а вес всего-то до 1,5-2 кг, его щеки покрыты чешуей, в то время как у дворянина они голые, будто аккуратно выбритые. В наших водоемах берш пока не появлялся, но замечен в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. Родственные качества с дядей-аристократом у берша проявляются в пристрастии к чистой воде и твердому, не илистому дну.

Когда появились первые судаки в нашем Тоболе и его водохранилищах, никто не знает. Увидеть и испробовать его на вкус мне довелось впервые лет 10 назад, когда чудо-рыбина попала в сети моего знакомого рыболова, который поймал ее в Тоболе. Диковина тогда была подарена мне. Так случилось мое первое знакомство с его сиятельством судаком. Сегодня я знаю тех, в чьих уловах судак - рыба дежурная. Его успешно ловят на Верхнетобольском водохранилище, а на Тоболе - порой даже в городской зоне.

Как в кинотеатр сходили

Евгений КРАВЧЕНКО - патриот судака и Верхнетобольского водохранилища. Но только зимой. Летом его чувство патриотизма ориентировано на трофейных карпов, которых он успешно ловит, участвуя и побеждая в международных соревнованиях. В этом зимнем сезоне Евгению удалось побывать здесь два раза. И каждый раз не без испытаний. В первый раз пришлось приспосабливаться к морозу, разбавленному сильным порывистым ветром, когда большую часть времени пришлось провести в палатке и урывками, наскоком поймать всего несколько судачков.

Евгений Кравченко с верхнетобольскими судаками / Фото из личного архива

Второй раз его ожидало испытание бесклевьем. Это было особенно обидно, потому что с прелестями судачиной рыбалки Женя хотел познакомить своего гостя, приехавшего из России.

На традиционных местах клева судака, известных Евгению и, казалось, безотказных, поклевок в тот день не было. Вооружившись эхолотом, на снегоходе они в поисках царской рыбы объездили весь водоем от базы Шанырак до плотины. Рыба была везде, но клевать не желала. Поймали несколько щук, а судака не увидели.

- Рыбалка тогда свелась к просмотру фильмов, - шутит Евгений.

Видели огромные стаи белой рыбы, скопления крупного окуня под берегом. Почему не было клева судака, осталось загадкой, поскольку стояла самая стабильная морозная судачиная погода.

Свою трофейную царь-рыбу он еще не поймал. Но уже есть опыт ловли двухкилограммовых и уверенность в том, что навыки судачиной рыбалки будут нарабатываться, закрепляться и оборачиваться хорошими результатами. Вот только переживает Евгений за здешнего судака. Нет здесь контроля за количеством выставляемых жерлиц, а потому некоторые умудряются выставить по 100 штук на брата. При наличии почти у каждого рыболова всяческой техники можно облавливать огромные территории. Такая бесконтрольность, уверен Евгений, уже года через два приведет к тому, что судак здесь просто исчезнет.

По секрету всему свету

О верхнетобольском судаке Павел БРЕЗДЕНЬ, кажется, знает все. Я прошу его поделиться результатами своих наблюдений за этой царской рыбой, ее поведением, характером, предпочтениями. Повел соглашается:

Павел Брездень с царь-рыбой / Фото из личного архива

- Главный секрет судака в том, что он буквально привязан к подлещику, перемещается за ним, как заколдованный, не отлипая. Вместе с этим вечно сопливым другом чаще всего его здесь можно найти в тех местах, где бровка поднимается с русла и выходит на ровное плато. На таких «столах» и скапливается основная масса судаков. Мелкий судак перемещается чаще в стае, крупный - нет, причем любит шифроваться в каких-нибудь корягах.

О том, что судак есть на Верхаше, Павел слышал давно, но своих первых аристократов начал ловить здесь в 2020-2021 годах. Тогда, признается, он попадался штучно, по два-три за рыбалку, но сейчас, уверяет Павел, популяция судака в водохранилище огромная. Причем много среднего и мелкого. Несмотря на то, что судак неравнодушен к подлещику, не брезгует он чебаком, мелким окунем, а ерша вообще всего здесь истребил. Павел это понял, исследуя судачиные желудки.

Опираясь на свой опыт, Павел понял и то, что на клев судака влияет только смена погоды, особенно резкая - с мороза на оттепель и наоборот. При стабильном давлении, будь то морозы под 30 градусов или же оттепели, за судаком на Верхаш можно ехать без опасений на бесклевье. Но сразу после резкой смены или накануне этот капризный аристократ себя не покажет.

Павел советует ловить эту рыбу на жерлицы с леской 0,5, флюорокарбоновым поводком такого же диаметра, грузиком на 6-7 г и небольшим тройничком. А еще запас лески на катушке должен быть не менее 30 метров. Ловит Павел и на вибы. Но для этого нужен еще и эхолот, чтобы видеть, когда судак поднимается за приманкой. Но были у него случаи, когда эта царская рыба не брезговала даже удочкой с насаженным мормышем. Спрашиваю: «Каким должен быть живец?» И узнаю, что главное - не крупным, но и не обязательно слишком мелким, как считают начинающие судачатники. Павел заверил, что и на среднего живца судак может хорошо клевать. Но и, конечно, живец должен быть свежим, активным.

В этом сезоне в первую свою поездку на Верхаш вдвоем с другом Павел поймал за сутки 17 судаков от полутора до 2 кг каждый. А его рекорд - рыбина под 4 кг. Хотя он видел, как другие судачатники вытягивали из лунки и шестикилограммовых.

Из того, что портит настроение нашему судачатнику - «рыболовный прессинг». Так он обозначил ситуацию на льду, когда какой-нибудь сосед ставит под боком неимоверное количество жерлиц. И в этом он солидарен с Евгением Кравченко.

Я соглашаюсь, не уставая писать о таком браконьерстве, которое, увы, процветает на наших водоемах и приводит к тому, что рыба в них попросту не успевает дорасти до трофейных размеров, ее выбивают в юном возрасте. И вновь взываю к арендаторам, егерям, инспекторам! Без вашей помощи ни верхнетобольскому судаку, ни совестливым рыболовам сегодня не обойтись!

Клев-инфо