Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

На этот раз сообщение из Рудного, а именно от жителей дома № 12 по ул. Ленина в районе автовокзала:

Рудный. Ул. Ленина, 12. Водители паркуются на тротуаре при наличии стоянки / Фото читателя

- По ул. Ленина есть хорошая парковка у магазина «Сити», но некоторые водители считают, что она не для них, ездят и паркуются на тротуаре. Газон укатали. Пока кто-нибудь не пострадал, будет продолжаться. Эта ситуация сложилась после постройки школы. Укладывали трубы, выкопали ограждения, кусты и молодые деревья.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Рудного и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение о новых светофорах, установленных в Тобыле, на пересечении ул. Тауелсиздик - Ленина.

- Жизненно необходимо разрешить поворот налево, - писал тогда читатель. - Это существенно снимет нагрузку на кольцо и там будет меньше аварий! Без поворота налево со стороны Костаная на ул. Ленина от светофора смысла нет. Все, кто едет в Тобыл, в основном поворачивали раньше на этом перекрестке. Теперь, чтобы им повернуть в Тобыл, все выезжают на кольцо. В часы пик кольцо загружено настолько, что с других улиц туда сложно попасть. Или можно поставить «умный» светофор, как на Тауелсиздик - Каирбекова. Зеленый свет горит только у одной из полос. Допустим, те, кто едет по Каирбекова, могут повернуть налево на Тауелсиздик, не дожидаясь просвета во встречке. Вся встречная полоса стоит.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Разрешать поворот налево с ул. Тауелсиздик на ул. Ленина перед въездом в город Тобыл не планируется. Ранее данный маневр уже допускался в тестовом режиме, однако практика показала, что в часы пик в этом месте формируются значительные заторы, создающие помехи движению по основной магистрали Костанай - Тобыл, а также повышается риск дорожно-транспортных происшествий. В целях обеспечения безопасности и пропускной способности дороги было принято решение отказаться от разрешения данного маневра. Вопрос установки «умного» светофора на данном участке на текущий момент не рассматривается, так как при существующей дорожной конфигурации и интенсивности движения приоритет отдается обеспечению непрерывного потока транспорта с минимизацией конфликтных точек.

