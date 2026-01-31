Первый проект новой Конституции Казахстана презентовали на шестом заседании комиссии по реформе, передает Информбюро. Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, документ будет состоять из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

Фото Информбюро

Он также отметил, что в проекте нового основного закона обозначили фундаментальные положения об устройстве Казахстана, укрепляющие его суверенитет и независимость. Они вошли в первый раздел "Основы конституционного строя".

"В соответствии с ними Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда учёных и специалистов о необходимости конкретизации формы правления", – сказал заместитель председателя.

Кроме того, административно-территориальное устройство страны предложили определять не обычным законом, а конституционным. Суверенитет и независимость, унитарность, территориальную целостность и форму правления отнесли к категории неизменных ценностей, добавил Нурмуханов.



Также в новой Конституции закрепят, что носителем суверенитета является народ.

"Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 чётко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", – отметил Нурмуханов.

В новой версии документа также заменят понятие "республиканский референдум" на "всенародный референдум".



Нормы, касающиеся однопалатного парламента, включили в четвёртый раздел "Курултай". Там закрепили полномочия законодательного органа, а также существенно обновили статьи, регулирующие сессии Курултая и организацию его деятельности.

"Определён круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путём принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье", – сказал Нурмуханов.

Пятый раздел проекта Конституции посвятили правительству. Положения нескольких статей уточнили. Они, по словам заместителя председателя, касаются вопросов ответственности и подотчётности правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчётов о его исполнении.



Следующий раздел состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

"Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции", – пояснил Нурмуханов.

Отдельный, седьмой раздел посвятили Конституционному суду. Положения, которые регулируют состав суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранили. При этом чётко определили миссию КС как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство основного закона по всей стране.

Восьмой раздел называется "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы". По словам спикера, будут расширены формы судопроизводства и укреплена независимость судей. На конституционном уровне официально закрепят правовой статус адвокатуры.



Девятый раздел Конституции, который посвящён вопросам местного государственного управления и самоуправления, пересмотрели с учётом создания Курултая и проводимой административной реформы. Несколько положений уточнили и адаптировали к новым условиям государственного управления.



Кроме того, в основном законе появится новый, десятый раздел. Он будет регламентировать порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию.



Одиннадцатый раздел будет называться "Заключительные и переходные положения".

Как добавил Нурмуханов, теперь изменения в Конституцию могут вносить по решению президента и только через всенародный референдум, при этом в число субъектов, предлагающих его проведение, включили Халық Кеңесі.