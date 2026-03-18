Матчи в Атырау между местным клубом с одноименным названием и рудненским «Аятом» стали центральными в 31 и 32 турах чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин против универсала «Атырау» Алимжана Сейтнура / Фото instagram.com/mfcatyrau_official

Именно «Атырау» и «Аят» в последних турах регулярно меняют друг друга на четвертой строчке турнирной таблице. Вот и после матчей 29-го и 30-го туров, в которых рудничане дома набрали всего одно очко в поединках с «Актобе» (6:6 и 2:5), а атыраусцы в гостевых матчах с «Тулпаром» набрали четыре (6:3 и 3:3), команды вновь поменялись местами. На четвертую строчку с 57-ю очками поднялся «Атырау», опережая «Аят» на два очка.

Матчи первого круга между этими соперниками, прошедшие в Рудном, завершились двумя победами хозяев - 3:0 и 4:3.

Матчи второго круга прошли на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Атырау», и счет в первом из них открыли, как и в двух матчах первого противостояния, подопечные Василия Смолина.

На 5-й минуте отличился защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков, выбежавший после паса Жеже один на один с вратарем «Атырау» Талгатом Утепбергеновым и переигравшим его. Однако намеревавшиеся взять реванш за два поражения хозяева через две минуты восстановили равновесие. Сравнял счет бразильский универсал хозяев Габриэль - 1:1.

На 15-й минуте Сагындыков вновь вывел рудничан вперед, а автором результативной передачи вновь стал Жеже. Через две минуты Антон Рындин после передачи низом в штрафную площадь хозяев защитника «Аята» Андрея Графского в касание перевел мяч под перекладину ворот «Атырау» и упрочил преимущество гостей - 1:3.

Однако не прошло и минуты, как после прострела бразильского нападающего атыраусцев Джонатана мяч попал в спину Жеже и залетел в сетку ворот «Аята». А за 16 секунд до перерыва капитан «Атырау» Талап Есениязов сравнял счет - 3:3.

Он же на восьмой минуте второго тайма оформил дубль и впервые в матче вывел хозяев вперед. Этот гол оказался последним во встрече и принес победу «Атырау» - 4:3.

Одержав первую победу в чемпионате над «Аятом», хозяева уверенно начали вторую встречу, и на 6-й минуте нападающий хозяев Нурболат Батырханов открыл счет. Он же на 17-й минуте с интервалом в 30 секунд отличился еще дважды, оформив хет-трик. И со счетом 3:0 завершился первый тайм.

На 36-й минуте Габриэль, перехватив в центре поперечную передачу защитника «Аята» Нурмухаммеда Исмайлова, отправил мяч в пустые ворота рудничан, как раз в этот момент менявших вратаря на пятого полевого игрока, - 4:0.

На последней минуте матча универсал гостей Заур Гайдаржи забил гол престижа, а «Атырау» одержал вторую подряд победу - 4:1, взяв реванш за два поражения в Рудном.

Потерпев два поражения, «Аят» с 55-ю набранными очками остался на пятой строчке турнирной таблице, отставая теперь от идущего четвертым «Атырау» на восемь очков.

По две победы одержали команды из тройки лидеров - «Семей» дома переиграл «Тулпар» (3:2 и 8:0), «Кайрат» на своем паркете дважды разгромил «Жетысу» (12:3 и 12:1), а «Актобе» в гостях был сильнее «Караганды» (6:2 и 5:4).

Всего на одно очко отстает от «Аята» теперь «Каспий», набравший четыре очка дома в матчах с «Байтереком» (3:3 и 6:1). Не побеждавшая в чемпионате 123 дня «Астана» дважды переиграла дома с одинаковым счетом (4:2) «Шымкент» и сравнялась по набранным очкам с «Байтереком», имея две игры в запасе.

В следующих турах «Аят» 21 и 22 марта будет принимать в Рудном лидера чемпионата - МФК «Семей». А завершат мартовскую программу чемпионата рудничане 28 и 29 марта гостевыми матчами со второй командой - «Кайратом».