Когда простая уборка снега - это противопаводковое мероприятие, или Как акимы проводы зимы на втором Костанае смотрели
Диас СУЛЕЙМЕН
Казалось бы, снегогрязь нынче убирают по всему городу. Но 16 марта на ул. Энгельса это был вопрос не эстетики дорог, а сухости внутри домов. Как курсанты академии МВД, сотрудники ДЧС и коммунальщики предотвращают паводок до его наступления - в материале «НГ».
Сначала журналистов привезли на ул. Энгельса, где снег убирал не один трактор, медленно проезжающий вдоль всей улицы, а сразу где-то три машины, равномерно раскиданные по всей протяженности. И около 30 учащихся академии МВД.
Учащиеся академии МВД выгребают снег, трактор его собирает, а журналисты пишут репортажи
- Джигиттер, чуть-чуть приостановите работу, - сказал с улыбкой аким города Марат ЖУНДУБАЕВ парням настолько увлеченным, что те не заметили прибытия чиновников.
А очищали они двор бабушки, которая выйти к акимам не смогла - не может ходить.
- Бабушка одинокая, - пояснил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Конечно, она сама не смогла бы справиться. Потом пошло бы все под дом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтоб у нас в дом зашла вода. Средства выделены, даны все команды. Техника вся выделена.
- Это каждый год подтопляемые дома, - обратился к главе региона Марат Жундубаев. - Академия хорошо помогает. Они готовы по 200 человек до обеда и после обеда. Уже работают не первый год, всегда хорошо помогают. Плюс волонтеры еще работают. 42 дома мы определили, дворы которых необходимо очистить. Из них 24 очистили. Раньше привлеченные средства были, а сейчас у нас в бюджете заложено - снег вывозим. Большое дело - ливневая канализация, которую мы сделали, уже работает хорошо. То есть, мы воду сбрасывать будем, и грунтовую в том числе. Два года областной бюджет выделял деньги. 780 млн почти что тенге. 22 км ливневой канализации. Вот эта весна показательная с обилием снега. Если мы пройдем, я думаю, мы на правильном пути. Жители говорят - даже грунтоввя вода весной и летом уходит. Второй Костанай самый был проблематичный. Здесь всегда подтопливались фундаменты. В любом случае подтапливать, наверное... Они же (дома), видите, ниже уровня стоят. Есть такой момент. Ну, будем контролировать.
- Насосы, помпы, дежурства круглосуточные. Штат должен быть здесь, чтобы люди могли моментально обратиться, - указал Аксакалов.
- Все это есть, - ответил градоначальник.
Штат с насосами развернул на парковке местной школы департамент ЧС.
- По данным "АйКомек", в позапрошлом году было 80 обращений, где подтоплялось. В прошлом году - ноль. Благодаря ливневой канализации, - добавил в пользу ливневки руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Даурен АСКАРОВ.
Аким области в ответ на это вспомнил о том, что и погодные условия в это время прошлом году были благоприятнее с точки зрения паводка.
А также рассказал о процедуре выкупа домов, затопленных сильным паводком 2024 года, и рисках его повторенияв этом году:
- За счет остатков города первый этап был в прошлом году выкуплен. Теперь есть второй этап - там порядка 1 млрд тенге и выше. В областном бюджете мы эти деньги предусмотрели. Эта работа будет продолжена. Второй этап будет в этом году реализован. Хотелось бы массово эту работу провести, но есть поэтапность. Первый этап - те дома, которые затопило в 2024 году. Мы их выкупили и убрали. Теперь те дома, которые могут попасть в зону подтопления близко - мы должны сейчас их выкупить. Хотя в этом году мы видим, что по реке риски минимальные. Они в любом случае существуют. На сегодня поступление в Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища минимальны. Мы постоянно сверяемся с Челябинской областью и Оренбургской областью.
Кумар Аксакалов обратился к жителям частных домов с просьбой выгрести снег из дворов на дороги, откуда его заберут коммунальные службы.
Фото автора
