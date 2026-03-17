Казалось бы, снегогрязь нынче убирают по всему городу. Но 16 марта на ул. Энгельса это был вопрос не эстетики дорог, а сухости внутри домов. Как курсанты академии МВД, сотрудники ДЧС и коммунальщики предотвращают паводок до его наступления - в материале «НГ».





Сначала журналистов привезли на ул. Энгельса, где снег убирал не один трактор, медленно проезжающий вдоль всей улицы, а сразу где-то три машины, равномерно раскиданные по всей протяженности. И около 30 учащихся академии МВД.

Учащиеся академии МВД выгребают снег, трактор его собирает, а журналисты пишут репортажи

- Джигиттер, чуть-чуть приостановите работу, - сказал с улыбкой аким города Марат ЖУНДУБАЕВ парням настолько увлеченным, что те не заметили прибытия чиновников.





А очищали они двор бабушки, которая выйти к акимам не смогла - не может ходить.

- Бабушка одинокая, - пояснил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Конечно, она сама не смогла бы справиться. Потом пошло бы все под дом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтоб у нас в дом зашла вода. Средства выделены, даны все команды. Техника вся выделена.

- Это каждый год подтопляемые дома, - обратился к главе региона Марат Жундубаев. - Академия хорошо помогает. Они готовы по 200 человек до обеда и после обеда. Уже работают не первый год, всегда хорошо помогают. Плюс волонтеры еще работают. 42 дома мы определили, дворы которых необходимо очистить. Из них 24 очистили. Раньше привлеченные средства были, а сейчас у нас в бюджете заложено - снег вывозим. Большое дело - ливневая канализация, которую мы сделали, уже работает хорошо. То есть, мы воду сбрасывать будем, и грунтовую в том числе. Два года областной бюджет выделял деньги. 780 млн почти что тенге. 22 км ливневой канализации. Вот эта весна показательная с обилием снега. Если мы пройдем, я думаю, мы на правильном пути. Жители говорят - даже грунтоввя вода весной и летом уходит. Второй Костанай самый был проблематичный. Здесь всегда подтопливались фундаменты. В любом случае подтапливать, наверное... Они же (дома), видите, ниже уровня стоят. Есть такой момент. Ну, будем контролировать.

- Насосы, помпы, дежурства круглосуточные. Штат должен быть здесь, чтобы люди могли моментально обратиться, - указал Аксакалов.

- Все это есть, - ответил градоначальник.





Штат с насосами развернул на парковке местной школы департамент ЧС.

- По данным "АйКомек", в позапрошлом году было 80 обращений, где подтоплялось. В прошлом году - ноль. Благодаря ливневой канализации, - добавил в пользу ливневки руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Даурен АСКАРОВ.

Аким области в ответ на это вспомнил о том, что и погодные условия в это время прошлом году были благоприятнее с точки зрения паводка.

А также рассказал о процедуре выкупа домов, затопленных сильным паводком 2024 года, и рисках его повторенияв этом году:

- За счет остатков города первый этап был в прошлом году выкуплен. Теперь есть второй этап - там порядка 1 млрд тенге и выше. В областном бюджете мы эти деньги предусмотрели. Эта работа будет продолжена. Второй этап будет в этом году реализован. Хотелось бы массово эту работу провести, но есть поэтапность. Первый этап - те дома, которые затопило в 2024 году. Мы их выкупили и убрали. Теперь те дома, которые могут попасть в зону подтопления близко - мы должны сейчас их выкупить. Хотя в этом году мы видим, что по реке риски минимальные. Они в любом случае существуют. На сегодня поступление в Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища минимальны. Мы постоянно сверяемся с Челябинской областью и Оренбургской областью.

Кумар Аксакалов обратился к жителям частных домов с просьбой выгрести снег из дворов на дороги, откуда его заберут коммунальные службы.

Фото автора