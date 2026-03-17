Как Костанай будет встречать Наурыз?

17 марта 2026, 15:45 |  Общество

Какие мероприятия пройдут во время празднования Наурыза, рассказали в пресс-службе акимата города. Для костанайцев приготовили праздничные угощения, концерты, соревнования и выставки. Самые яркие мероприятия, конечно же, запланированы на 21 и 22 марта, но и в будние дни костанайцам есть, что посмотреть.

Программа празднования Наурыз мейрамы в Костанае

Мероприятие Время проведения Место проведения

17 марта (вторник)

Шаңырақкүні (день семейных ценностей)
Концертная программа«Наурыз - береке бастауы!» 19.00-20.00 ж.м.«Кунай» (площадь)
VІІ Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарыншақырады» 16.00 Жастар сарайы
Концерт-выставка «Наурыз мерекесінтойлаймыз» 17.00 Музыкальная школа (2 корпус)
Выставка национального прикладного творчества 17.00-18.00 ДК «Мирас»
Показ казахской национальной одежды «QazaqFashion» 18.00-19.00 ДК «Мирас»

19 марта (четверг)

Жаңару күні (день обновления)

Акция «Баурсаки, скидки и доброе солнце»

В течение дня

ТД, ТРЦ, Банки

Акция «Қонақжайлы Қостанай Наурыз мейрамы тойлайды!»

В течение дня

Аэропорт

Сказка «Ер-Төстік»

10.00

12.00

Областной казахский театр драмы

Фольклорно-этнографический праздник «Бақ-береке бастауы – әз Наурыз»

11.00

Областной историко-краеведческий музей (отдел изо. искусства, галерея)

Флешмоб «Төрлет, Наурыз!»

12.00

Площадь перед Жастарсарайы

Музыкально-развлекательная программа «Наурыз –жанүні»

13.00

Библиотека-филиал «Строительный»

Технологическое приключение «Наурыз 2.0: Энергия Обновления»

16.00

SMART-центр «IQOSTANAY»

Концерт муниципального джазового оркестра «BigBand» «Ұлы дала әуендері»

18.30

ДК «Мирас»

20 марта (пятница)

Ұлттық спорт күні (день национальных видов спорта)

Час национальных игр «Национальная игра - богатство нации»

10.00

Областная библиотека для детей и юношества им. И. Алтынсарина

Игровая программа «Новый день – новая победа»

11.00

Областная универсальная научная библиотека им. Л. Толстого

Соревнования по «Тоғызқұмалақ»

10.00-13.00

Жастар Сарайы

Соревнования по «Қазақкүресі»

10.00-17.00

ФОК (мкр. Юбилейный)

Соревнования по «Асык ату»

10.00-14.00

Ясли-сад №16

Соревнования по шахматам

10.00-14.00

Шахматный клуб

Соревнования по волейболу

10.00-14.00

СШ №10

Познавательно-развлекательная, интерактивная сказка «Мы спасаем Наурыз» (Р. Бушинский)

12.00

Областной русский драматический театр

Концерт детских творческих коллективов и ИИ «Төрлет, төрлет, әз Наурыз!»

15.00

Городская школа детского творчества

Выставка работ учеников художественной школы им. Л.И. Русина «Когда краски звучат»

15.00

Областной историко-краеведческий музей

Концертная программа «Наурыз - береке бастауы!»

15.00-17.00

Сити-центр

Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова, посвященный Наурыз мейрамы

18.30

Жастар Сарайы

21 марта (суббота)

Ынтымақкүні (праздник дружбы и добрососедства)

Акция «Наурыз жеңілдіктері»

21-25 марта

ТРЦ, торговые центры, супермаркеты

Познавательно-развлекательная, интерактивная сказка «Мы спасаем Наурыз» (Р. Бушинский)

12.00

14.00

Областной русский драматический театр

Фестиваль «Наурыз думан» (Наурыз в каждом дворе)

в течение дня

Дворы многоквартирных домов

Праздничная программа«Наурыз - Береке мен бірлікмейрамы!»

12.00-14.00

17.00-19.00

- мкр. Аэропорт (парк «Керуен»);

- ж.м. Дружба (СКЦ «Достык»);

- ж.м.Кунай;

- мкр. КСК (бульвар «Жастар»);

- мкр. Юбилейный (ТРЦ «Kostanay Plaza»)

- мкр. Костанай – 2 (СШ 122)

Программа «Наурыз Шуағы» (показ национальной одежды, выставка-продажа, мастер-классы)

16.00-17.00

ТРЦ «Kostanay Plaza»

Концертная программа «Жарқыражайна – Наурызым!»

18.00-21.00

Площадь областного акимата (сцена)

Праздничная дискотека «Наурыз думан»

21.00-22.00

Вечер одноактных балетов «О чем молчит балет», «Кармен-сюита» Государственного академического театра танца Республики Казахстан

19.00

Жастар Сарайы

22 марта (воскресенье)

Жыл басы - Ұлыстыңұлыкүні

Работа юрточного городка

с 10.00

Площадь областного акимата

Праздничная торговля «Nаuryz Street»

10.00-20.00

ул. Алтынсарина

Выставка-продажа ремесленного искусства «ART BAZAR»

10.00-20.00

Сити-центр (пр. Аль-Фараби)

Концертная программа «Наурыз - Береке мен бірлікмейрамы!»

10.00-11.00

Площадь областного акимата

Театрализованная программа «Ұлыстыңұлыкүні!»

11.00-11.30

Площадь областного акимата

Спортивная развлекательная программа:

- қол күрес,

- қой көтеру

- гір көтеру

- аркан тартыс

- асық ату

- жілік сындыру

- таяқ тарту

11.30-15.00

Сити-центр

Детская развлекательная программа «Ата-бабалардың дәстүрі – ұрпаққа аманат»

11.30

Сити-центр

Концертная программа творческих коллективов проекта «DAMUBALA»

11.30-14.30

Площадь областного акимата

Концертная программа творческих коллективов ГШДТ

14.30-16.30

Концертная программатворческих коллективов ГДК «Мирас»

16.30-18.00

Концерт казахстанской певицы Анары Батырхан (г. Алматы)

18.00

Концертная программа «Наурыз думан»

17.00

Областной казахский театр драмы