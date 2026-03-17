Как Костанай будет встречать Наурыз?
Какие мероприятия пройдут во время празднования Наурыза, рассказали в пресс-службе акимата города. Для костанайцев приготовили праздничные угощения, концерты, соревнования и выставки. Самые яркие мероприятия, конечно же, запланированы на 21 и 22 марта, но и в будние дни костанайцам есть, что посмотреть.
Фото из архива "НГ"
Программа празднования Наурыз мейрамы в Костанае
|Мероприятие
|Время проведения
|Место проведения
|
17 марта (вторник)
Шаңырақкүні (день семейных ценностей)
|Концертная программа«Наурыз - береке бастауы!»
|19.00-20.00
|ж.м.«Кунай» (площадь)
|VІІ Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарыншақырады»
|16.00
|Жастар сарайы
|Концерт-выставка «Наурыз мерекесінтойлаймыз»
|17.00
|Музыкальная школа (2 корпус)
|Выставка национального прикладного творчества
|17.00-18.00
|ДК «Мирас»
|Показ казахской национальной одежды «QazaqFashion»
|18.00-19.00
|ДК «Мирас»
|
19 марта (четверг)
Жаңару күні (день обновления)
|
Акция «Баурсаки, скидки и доброе солнце»
|
В течение дня
|
ТД, ТРЦ, Банки
|
Акция «Қонақжайлы Қостанай Наурыз мейрамы тойлайды!»
|
В течение дня
|
Аэропорт
|
Сказка «Ер-Төстік»
|
10.00
12.00
|
Областной казахский театр драмы
|
Фольклорно-этнографический праздник «Бақ-береке бастауы – әз Наурыз»
|
11.00
|
Областной историко-краеведческий музей (отдел изо. искусства, галерея)
|
Флешмоб «Төрлет, Наурыз!»
|
12.00
|
Площадь перед Жастарсарайы
|
Музыкально-развлекательная программа «Наурыз –жанүні»
|
13.00
|
Библиотека-филиал «Строительный»
|
Технологическое приключение «Наурыз 2.0: Энергия Обновления»
|
16.00
|
SMART-центр «IQOSTANAY»
|
Концерт муниципального джазового оркестра «BigBand» «Ұлы дала әуендері»
|
18.30
|
ДК «Мирас»
|
20 марта (пятница)
Ұлттық спорт күні (день национальных видов спорта)
|
Час национальных игр «Национальная игра - богатство нации»
|
10.00
|
Областная библиотека для детей и юношества им. И. Алтынсарина
|
Игровая программа «Новый день – новая победа»
|
11.00
|
Областная универсальная научная библиотека им. Л. Толстого
|
Соревнования по «Тоғызқұмалақ»
|
10.00-13.00
|
Жастар Сарайы
|
Соревнования по «Қазақкүресі»
|
10.00-17.00
|
ФОК (мкр. Юбилейный)
|
Соревнования по «Асык ату»
|
10.00-14.00
|
Ясли-сад №16
|
Соревнования по шахматам
|
10.00-14.00
|
Шахматный клуб
|
Соревнования по волейболу
|
10.00-14.00
|
СШ №10
|
Познавательно-развлекательная, интерактивная сказка «Мы спасаем Наурыз» (Р. Бушинский)
|
12.00
|
Областной русский драматический театр
|
Концерт детских творческих коллективов и ИИ «Төрлет, төрлет, әз Наурыз!»
|
15.00
|
Городская школа детского творчества
|
Выставка работ учеников художественной школы им. Л.И. Русина «Когда краски звучат»
|
15.00
|
Областной историко-краеведческий музей
|
Концертная программа «Наурыз - береке бастауы!»
|
15.00-17.00
|
Сити-центр
|
Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова, посвященный Наурыз мейрамы
|
18.30
|
Жастар Сарайы
|
21 марта (суббота)
Ынтымақкүні (праздник дружбы и добрососедства)
|
Акция «Наурыз жеңілдіктері»
|
21-25 марта
|
ТРЦ, торговые центры, супермаркеты
|
Познавательно-развлекательная, интерактивная сказка «Мы спасаем Наурыз» (Р. Бушинский)
|
12.00
14.00
|
Областной русский драматический театр
|
Фестиваль «Наурыз думан» (Наурыз в каждом дворе)
|
в течение дня
|
Дворы многоквартирных домов
|
Праздничная программа«Наурыз - Береке мен бірлікмейрамы!»
|
12.00-14.00
17.00-19.00
|
- мкр. Аэропорт (парк «Керуен»);
- ж.м. Дружба (СКЦ «Достык»);
- ж.м.Кунай;
- мкр. КСК (бульвар «Жастар»);
- мкр. Юбилейный (ТРЦ «Kostanay Plaza»)
- мкр. Костанай – 2 (СШ 122)
|
Программа «Наурыз Шуағы» (показ национальной одежды, выставка-продажа, мастер-классы)
|
16.00-17.00
|
ТРЦ «Kostanay Plaza»
|
Концертная программа «Жарқыражайна – Наурызым!»
|
18.00-21.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
Праздничная дискотека «Наурыз думан»
|
21.00-22.00
|
Вечер одноактных балетов «О чем молчит балет», «Кармен-сюита» Государственного академического театра танца Республики Казахстан
|
19.00
|
Жастар Сарайы
|
22 марта (воскресенье)
Жыл басы - Ұлыстыңұлыкүні
|
Работа юрточного городка
|
с 10.00
|
Площадь областного акимата
|
Праздничная торговля «Nаuryz Street»
|
10.00-20.00
|
ул. Алтынсарина
|
Выставка-продажа ремесленного искусства «ART BAZAR»
|
10.00-20.00
|
Сити-центр (пр. Аль-Фараби)
|
Концертная программа «Наурыз - Береке мен бірлікмейрамы!»
|
10.00-11.00
|
Площадь областного акимата
|
Театрализованная программа «Ұлыстыңұлыкүні!»
|
11.00-11.30
|
Площадь областного акимата
|
Спортивная развлекательная программа:
- қол күрес,
- қой көтеру
- гір көтеру
- аркан тартыс
- асық ату
- жілік сындыру
- таяқ тарту
|
11.30-15.00
|
Сити-центр
|
Детская развлекательная программа «Ата-бабалардың дәстүрі – ұрпаққа аманат»
|
11.30
|
Сити-центр
|
Концертная программа творческих коллективов проекта «DAMUBALA»
|
11.30-14.30
|
Площадь областного акимата
|
Концертная программа творческих коллективов ГШДТ
|
14.30-16.30
|
Концертная программатворческих коллективов ГДК «Мирас»
|
16.30-18.00
|
Концерт казахстанской певицы Анары Батырхан (г. Алматы)
|
18.00
|
Концертная программа «Наурыз думан»
|
17.00
|
Областной казахский театр драмы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.