Предприниматель Александр БРУНЕР в январе проиграл иск в экономическом суде. Перевозчик требовал признать незаконным решение тарифной комиссии об оптимизации, а также оспорить одностороннее изменение договора между предпринимателем и акиматом.

В иске речь идет только о тех маршрутах, которые обслуживает ИП Брунер: №№ 2, 3, 13 и 25. У предпринимателя в резерв отправили 9 автобусов. Правда, после жалоб от костанайцев вернули одну машину на маршрут № 3. Теперь дело повторно рассмотрели в областном суде.

Перевозчик считает, что акимат Костаная незаконно уменьшил количество работающих автобусов, что повлекло значительное снижение его доходов. По его мнению тарифная комиссия вышла за пределы своих полномочий и компетенций.

- Не соглашаясь с решением и определением суда, представитель истца Травкин П.В. подал апелляционную и частную жалобу, в которых просит отменить решение и определение суда, удовлетворив иск, - говорится в постановлении областного суда, - В обоснование жалобы указывает, что судом первой инстанции нарушены нормы материального права.

Апелляционная коллегия, выслушав стороны, не нашла оснований для отмены или изменения решения экономического суда.

- Коллегия, изучив договора между ИП Брунер и аппаратом акима, считает, что ответчик имеет право на изменение расписания движения транспортных средств без согласования с ИП Брунер, с уведомлением перевозчика за 10 календарных дней, - указал в постановлении председатель коллегии судья Максат СЕРГАЗИН. - Нарушений договорных обязательств со стороны акимата не допущено. Довод истца, что в отношении него имеется предвзятое отношение, ничем не подтвержден. Оптимизация коснулась и других перевозчиков, количество работающих автобусов было установлено акиматом по данным ТОО «AlemPay» о заполняемости автобусов пассажирами, мнению населения и организаций в целях улучшения качества оказания услуг населению, поскольку заполняемость спорных маршрутов снизилась.

Коллегия посчитала, что все доводы перевозчика были подробно изучены в экономическом суде. И им был дан мотивированный ответ, с которым согласны и в областном суде.

Постановление вступило в законную силу со дня оглашения - 11 марта, но может быть обжаловано в Кассационный суд по гражданским делам.

