17 марта по вопросу передачи теплоэнергетической компании в конкурентную среду состоялись публичные слушания. Большинство выступавших говорили о высоких рисках продажи единственной в городе теплоснабжающей организации.

Фото из архива "НГ"

Бюджет вливает миллиарды

Такой вопрос по КТЭК встает не впервые. Эта компания по комплексному плану приватизации 2021-2025 годов должна была уйти в частные руки уже в 2024 году. Но в августе 2022 года ее из реестра передаваемых в конкурентную среду исключили. Оказалось, не навсегда.

Как сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области Дастан САМЕН, в феврале 2026 года глава государства на заседании правительства критиковал низкие темпы разгосударствления предприятий коммунальной сферы и «нежелание некоторых госорганов расстаться со своими подведомственными предприятиями».

На слушаниях и представители акимата Костаная, и депутаты маслихата, и руководитель ГКП "КТЭК" доказывали, что дело - не в желании или его отсутствии. А том, что предприятие жизнеобеспечения находится в таком состоянии, что не может обходиться без бюджетных инвестиций. Захочет ли и сможет ли это делать частник, который заточен, прежде всего, на получение дохода? Ведь государственные влияния сейчас считаются миллиардами.

Несколько цитат, чтобы был понятен порядок цифр.

- Компания образована в 1998 году, в ее составе функционирует 20 теплоисточников, которые были введены в 1943-2024 годы. 70% - в период сороковых-семидесятых, - сказал директор ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ. - Общая протяженность тепловых сетей - 257,2 км, в том числе магистральных 38,3 км, 218,9 км - внутриквартальные. Износ - около 60%, что требует постоянных вложений. По состоянию на 12 марта зафиксировано 81 технологическое нарушение, из них 13 на теплоисточниках, остальные - на сетях. Объем ремонтной кампании прошлого года составил 3,1 млрд тенге, из которых 2,1 млрд - бюджетные инвестиции. По окончании текущего отопительного сезона будет начата реконструкция 3,3 км магистральных сетей на сумму 4,1 млрд тенге, это полностью бюджетные средства. В прошлом году из областного бюджета были выделено финансирование на реализацию 6 проектов по ремонтам на теплоисточниках на 556,5 млн тенге.

За последние 3 года сумма бюджетных инвестиций в Теплоэнергетическую компанию составила 9,4 млрд тенге.

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Даурен АСКАРОВ привел примеры неэффективной работы бизнеса в этой сфере. Напомнил, что в прошлом году 4 блочно-модульные котельные, находившиеся в частной собственности, перешли в коммунальную и были приняты на баланс ГКП. Потому что не смогли обеспечить 4 501 абоненту бесперебойное централизованное теплоснабжение. Еще один пример - это Рудный, где теплосети города длительное время находились в ведении АО "ССГПО". В результате недостаточного финансирования и накопившегося износа возникла необходимость значительного инвестирования средств для ремонта и модернизации. Но вложений не было. 19 января 2023 года в Рудном произошла крупная авария на сетях, около 90 домов остались зимой без тепла. В дальнейшем теплосети были переданы государству, на момент передачи там фиксировалось более 50 аварийных участков.

- КТЭК имеет статус стратегического объекта. Наше государственное учреждение считает нецелесообразным передачу объектов жизнеобеспечения в частные руки, - заключил Аскаров.

О «национализации убытков»

Вообще о проведении слушаний ходатайствовал городской маслихат. Исполняя постановление правительства РК от 24 октября 2025 г., которое рекомендовало местной власти утвердить перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, аким Костаная обратился к депутатам с письмом. Просил всесторонне изучить вопрос по ГКП "КТЭК" и выразить свою позицию. Те сформировали рабочую группу, сделали запросы, собрали информацию. По итогам совместного заседания постоянных комиссий было принято постановление о проведении публичных слушаний.

- Большинство голосов в рабочей группе - против передачи "КТЭК" в конкурентную среду, - сказал руководитель группы, депутат Михаил ФЕДЯШИН. - На то есть объективные причины. В Казахстане было несколько резонансных случаев, когда передача объектов теплоснабжения частным компаниям привела к серьезным проблемам. Приведу наиболее показательные. Экибастузская ТЭЦ принадлежала компании, входящей в структуру Центральноазиатской электроэнергетической корпорации. В ноябре 2022 года произошла крупная авария. Город, в котором проживает около 150 тыс. человек несколько недель в зимние морозы жил без тепла. Причины - изношенность оборудования, недостаток инвестирования, недостаточный контроль государства. На Риддерской ТЭЦ тоже в 2022-2023 годах произошли аварии и остановки котлов. Расследования выявили фиктивные договоры на ремонт оборудования, финансовые нарушения. Был введен режим ЧС, государство взяло на себя управление станцией. Шахтинская ТЭЦ в Карагандинской области - пример, когда приватизация закончилась банкротством станции. После распада СССР эта ТЭЦ несколько раз переходила в руки частных владельцев. В 2026 году станция была признана банкротом. Город оказался под угрозой прекращения теплоснабжения. Было принято решение о передаче теплоэлектроцентрали обратно в госсобственность, предусмотрено ежегодное вливание больших бюджетных средств.

Отмечаем, что даже без аварий существуют структурные проблемы в приватизации объектов теплоэнергетики. Сегодня около 60% ТЭЦ Казахстана находятся в частной собственности. Многие из них были приватизированы по заниженной стоимости в 90-е годы прошлого века. Значительная часть их оборудования изношена. Из 37 ТЭЦ страны 28 эксплуатируются более 50 лет. Это увеличивает риск аварий при недостатке инвестиций.

Теплоснабжение - это естественная монополия, параллельные системы теплоснабжения в одном городе построить невозможно. Именно системы, ведь теплосети технологически привязаны к ТЭЦ. Поэтому частный собственник фактически получает монопольную власть при высокой социальной критичности услуги. Отопление - это именно жизнеобеспечение, а не коммерческий сервис. Отопительный сезон у нас 6-7 месяцев, температуры зимой от минус 20 до минус 40. ТЭЦ - капиталоемкий объект. Типичные параметры: срок службы оборудования 40-60 лет, окупаемость модернизации — 15-25 лет, необходимые инвестиции — десятки и сотни миллиардов тенге. Частный владелец может откладывать модернизацию, извлекать прибыль из существующей инфраструктуры. При этом государство все равно несет ответственность за людей. Даже если ТЭЦ приватизирована. Государство в экстремальной ситуации вынуждено вмешиваться, вводить режим ЧС, финансировать ремонт. То есть будет двоякая ситуация: приватизация прибыли и национализация убытков.

Цель - исключить из реестра

Продажа КТЭК - а планируется именно продажа всего производственно-имущественного комплекса, даже не доверительное управление - должна осуществиться в 2030 году. По запросу потенциального покупателя. Это пояснил Дастан Самен. На слушаниях вопросы задавали только журналисты. Позиция акимата, депутатов и самого предприятия была ясна, как день. Самену же СМИ адресовали вопрос: о рисках и негативе сказано много, о плюсах ничего. Они есть?

- Привлечение инвестиций в отрасль и экономия бюджетных средств, - ответил он.

Еще один вопрос от «НГ» был о вроде бы отдаленных перспективах разгосударствления ГКП. Дело в том, что само нахождение в реестре объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, - это уже определенный статус.

- Для предприятий, включенных в план приватизации, агентством (по защите и развитию конкуренции - «НГ») будет подготовлен пакет мер по изменению регуляторных условий деятельности, включая применение стимулирующей методологии тарифообразования, отмену перекрестного субсидирования, децентрализованное тарифное регулирование. Агентство придерживается позиции правительства о необходимости передачи, - сказал Дастан Самен в своем выступлении.

- Означает ли отмена перекрестного субсидирования снижение бюджетных вливаний и одновременно предоставление предприятию большей свободы в формировании тарифов? - спросил корреспондент «НГ»

- На сегодня бюджет переплачивает большие суммы за население, - ответил Самен, - в 2025 году физические лица получили 70% тепла от общего объема потребленного, но оплатили лишь 38%. Бюджетные организации потребили 10%, а оплатили 25%. А в 2026 году ожидается, что эта цифра вырастет до 40%, бюджет переплатит около 6 млрд тенге. Вы спрашиваете, получит ли предприятие возможность увеличить тариф для населения? Да, но есть такой компенсирующий механизм как жилищная помощь. Увеличится тариф - увеличится помощь. В чем логика и выгода для государства? На сегодня среднеотпускной тариф 11 тысяч тенге, а население оплачивает 4 тысячи, ну 5 тысяч с НДС, может быть. Это тариф социальный, но распространяется на все население. При этом все получают разную заработную плату, есть люди с вполне благополучным доходом, но платят все по этому фактически социальному тарифу. А так будет точечное финансирование в рамках жилищной помощи.

На этих слушаниях голосовать имели право только депутаты гормаслихата. Все дружно подняли руки против продажи КТЭК.

Что дальше, спросили журналисты.

- Направим письмо с обоснованием в управление финансов, - ответила руководитель отдела государственных активов и закупок акимата Костаная Алия СЕГИЗБАЕВА, - они - в министерство финансов. Там собирают рабочую группу и на уровне правительства решается вопрос 0 исключать или не исключать предприятие из реестра. В 2022 году было достаточно такого письма. Один раз мы обратились, и КТЭК исключили.

Фото автора