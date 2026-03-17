После открытого чемпионата Австралии по теннису - Australian Open 2026, где состоялись два финала с участием первых ракеток Казахстана в одиночном и парном разрядах, сильнейшие казахстанские теннисистки в следующих турнирах серии WTA-1000 добились повышения в мировом рейтинге.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина после финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) стала второй в мировом рейтинге / Фото championat.com

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина, завоевав в Мельбурне второй титул на турнирах «Большого шлема», в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась с пятого места на третью строчку, тем самым повторив личный рекорд - впервые третьей ракеткой мира она была в 2023 году. А сильнейшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина, дойдя до финала на Australian Open 2026, поднялась в мировом рейтинге на одну позицию и стала десятой. Лучшим же ее достижением было в июне 2025 года - восьмое место парного рейтинга WTA.

В середине февраля обе теннисистки выступили на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар).

Елена Рыбакина начала выступление со второго круга, где встретилась с Ван Синьюй (33-е место в мире) из Китая и одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4. Эта победа стала для казахстанки 400-й на уровне WTA-тура. В матче третьего тура соперницей Рыбакиной была также китаянка Чжэн Циньвэнь (26-е место) и также завершился победой казахстанки - 4:6, 6:2, 7:5. А вот в четвертьфинале первая ракетка Казахстана неожиданно уступила Виктории Мбоко (13-е место) из Канады - 5:7, 6:4, 4:6.

Анна Данилина выступала в Дохе, как и на открытом чемпионата Австралии, в паре с Александрой Крунич из Сербии. На старте турнира они в трех сетах выиграли у Лейлы Фернандес (Канада) и Кристины Младенович (Франция) - 6:2, 4:6, 10:4. В четвертьфинале Данилина и Крунич с таким же счетом переиграли пару из Австралии Сторм Ханте и Майю - 6:2, 4:6, 10:4. В полуфинале казахстанско-сербский дуэт переиграл Габриэлу Дабровски (Канада) и Луизу Стефани (Бразилия) - 6:3, 6:4. А в решающем матче Данилина и Крунич встретились с Се Шувэй (Тайвань) и Еленой Остапенко (Латвия) и, уступив с «баранкой» в первом сете, одержали победу - 0:6, 7:6, 10:8, завоевав титул.

Эта победа помогла казахстанской теннисистке добиться лучшего результата в ее карьере - седьмое место в рейтинге WTA в парном разряде.

После Дохи сильнейшие казахстанские теннисистки отправились в Объединенные Арабские Эмираты на турнир WTA-1000 в Дубае.

Елена Рыбакина успешно стартовала, начав выступление со второго круга, где добилась победы над Кимберли Биррелл (94-е место) из Австралии - 6:1, 6:2. На стадии 1/8 финала она выиграла первый сет у Антонии Ружич (67-е место) из Хорватии - 7:5, проиграла второй сет - 4:6, а в третьем снялась из-за проблем со здоровьем при счете 0:1, сохранив при этом место в тройке в рейтинге.

Анна Данилина в дуэте с Александрой Крунич успешно стартовала в Дубае, победив в 1/8 финала Рутую Босейл (Индия) и Пиангтарн Плипыч (Таиланд) - 6:3, 7:6. В четвертьфинале Данилина и Крунич выиграли в трех сетах у Людмилы Киченок (Украина) и Дезире Кравчик (США) - 6:1, 4:6, 10:6. А в полуфинале казахстанско-сербский дуэт уступил Габриэле Дабровски (Канада) и Луизе Стефани (Бразилия) - 6:4, 2:6, 6:10. Однако в обновленной версии рейтинга WTA в парном разряде Анна Данилина обновила личный рекорд и поднялась на шестое место.

На первой неделе турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), стартовавшего 5 марта, традиционно проводится выставочный турнир «Кубок Эйзенхауэра», который проходит в формате быстрых матчей - тай-брейков до 10 очков. Елена Рыбакина вместе с американцем Тейлором Фритцем стала победительницей в смешанном парном разряде, защитив свой титул в миксте на этом турнире.

А свое выступление на турнире WTA-1000, который она выигрывала здесь в 2023 году, казахстанка начала с победы над Хейли Баптист (43-е место) из США - 7:6, 2:6, 6:2. На стадии 1/16 финала турнира Рыбакина добилась победы над Мартой Костюк (28-е место) из Украины - 6:4, 6:4. А в 1/8 финала во встрече с Сонай Картал (54-е место) из Великобритании она выиграла первый сет 6:4 и вела во втором - 4:3, после чего соперница отказалась продолжать.

В четвертьфинале Рыбакина одержала верх над 5-й ракеткой мира Джессикой Пегулой (США) - 6:1, 7:6 и в 12-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA-1000. А в поединке за выход в финал она победила Элину Свитолину (Украина) - 7:5, 6:4 и продлила победную серию против теннисисток из топ-10 рейтинга WTA до 12 матчей.

В финале, как и три года назад, Елена Рыбакина встретилась с Ариной Соболенко из Беларуси, являющейся первой ракеткой мира. В 2023 году казахстанка победила - 7:6, 6:4, но в этот раз в драматичном матче уступила - 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина (слева) и Александра Крунич (Сербия) - победители турнира WTA-100 в Дохе (Катар) / Фото championat.com

Анна Данилина в Индиан-Уэллсе выступала в парном разряде также с Александрой Крунич. В первом круге Данилина и Крунич победили Слоан Стивенс (США) и Донну Векич (Хорватия) - 6:3, 6:3. В 1/8 финала они обыграли Людмила Киченок (Украина) и Дезире Кравчик (США) - 6:4, 6:1, а в четвертьфинале победили Мирру Андрееву из России и Викторию Мбоко из Канады - 7:6 (7:5), 6:2 и вышли уже в седьмой полуфинал подряд на турнирах под эгидой WTA. Казахстанско-сербская пара уверенно победила Кристину Букшу (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США) - 6:3, 6:4 и вышла в финал. Но в решающем матче Данилина и Крунич уступили Тейлор Таунсенд (США) и Катерине Синяковой (Чехия) - 6:7 (4:7), 4:6.

По итогам выступления на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе казахстанские теннисистки обновили свои личные рекорды.

Елена Рыбакина поднялась на вторую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, установив историческое достижение для Казахстана.

Анна Данилина стала четвертой в мире в парном разряде. Лучше показатель был только у Ярославы Шведовой, которая в 2016 году была в парном разряде третьей ракеткой мира.