В Центральной комиссии референдума (ЦКР) озвучили итоги голосования на референдуме по принятию новой Конституции, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ЦКР, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших.

Против высказались 898 099 человек.

"Референдум по вопросу "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" считать состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины, или 73,12 процента граждан, имеющих право участвовать в референдуме", — говорится в сообщении.

Данные ЦКР

"Новую Конституцию, вынесенную для голосования на республиканский референдум, считать принятой, так как положительное решение по её принятию приняло более половины граждан, или 87,15 процента, принявших участие в голосовании, из более чем двух третей областей, городов республиканского значения и столицы", — добавили в ЦКР.

О новой Конституции

Изменения затронули около 84 процентов текста Конституции – основного закона страны.

Среди главных новелл – введение должности вице-президента, переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, а также создание нового консультативного органа – Народного совета Казахстана.

Также изменились требования к кандидатам в президенты: теперь у них должно быть не менее пяти лет опыта работы на государственной службе или на выборных должностях. При этом сохраняется норма о том, что президент избирается только на один срок.

Кроме того, в Конституции закрепляют новые положения о правах и свободах граждан, защите персональных данных, статусе языков, религии, а также о браке как союзе мужчины и женщины. Также вводятся правила о международных договорах, специальных правовых режимах в регионах и прозрачности иностранного финансирования организаций.