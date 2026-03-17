Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа, в котором говорится о совершенствовании процедуры медицинского освидетельствования на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Одно из основных новшеств — возврат порогового количества промилле, после которого будут фиксировать факт опьянения, передаёт TengriHealth.

Уточнение степени опьянения

На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья". В документе говорится о "совершенствовании методов оценки алкогольного опьянения".

"Одним из важных нововведений станет введение качественных показателей степени опьянения, что позволит более точно определять состояние человека и снизить количество спорных ситуаций, связанных с оценкой тяжести состояния", — говорится в описании к проекту приказа.

Одно из уточнений касается порогового количества промилле, после которого будет фиксироваться употребление алкоголя.

До конца 2020 года в Казахстане действовал приказ, регламентирующий процедуру медосвидетельствования, в котором содержалась таблица промилле. Ориентируясь на неё, можно было определить степень алкогольного опьянения.

Легкая степень фиксировалась при содержании алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 промилле. Поэтому появилось неофициальное понятие "допустимые промилле", которых в приказе не было. Но до показателя 0,5 промилле человек считался трезвым.

Тогда в Минздраве объясняли, что разграничение по промилле носило лишь рекомендательный характер, а количество алкоголя в выдыхаемом воздухе никогда не было основой для медицинского заключения, это лишь дополнительный инструмент.

С ноября 2020 года и до сих пор действует приказ, в котором такой таблицы и, соответственно, "допустимых промилле" нет.

Теперь в документ предлагают вернуть показатель, после которого будут фиксировать факт употребления психоактивных веществ, это 0,3 промилле.

"Показатель 0,3 промилле установлен с учётом физиологических особенностей организма, технических характеристик средств, при помощи которых проводится медосвидетельствование, и возможных погрешностей алкотестера. Это должно исключить случаи ложноположительных заключений", — комментирует эксперт, официальный представитель Минздрава Асель Кидиралиева.

Наша собеседница обращает внимание, что степень опьянения по-прежнему будут определять лишь после комплексной проверки и заключения врача. Показатели алкотестера остаются лишь одним из инструментов.

Спикер уточняет, что и сейчас на практике врачи дают заключение, что человек трезв, если алкотестер показывает меньше 0,3 промилле, но эту норму хотят официально закрепить в приказе.

Это дополнения к уже существующему приказу Минздрава, которые уточняют порядок проведения медицинского освидетельствования.

Что ещё предлагают изменить

Документ предусматривает и детализацию порядка проведения лабораторных исследований. Это должно повысить объективность медицинских заключений.

Как рассказала Асель Кидиралиева, почти все изменения уточняют порядок медицинского освидетельствования на употребление психоактивных веществ.

1. Медицинское освидетельствование будут проводить комплексно. В него войдут:

Медицинский осмотр;

Лабораторные исследования — алко- или наркотест;

Контроль биологического материала — кровь или моча на анализ, в тех случаях, если врач посчитает, что первых двух пунктов недостаточно для объективной оценки состояния человека.

Основой для заключения являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки психического и соматоневрологического состояния (внешний вид, поведение, состояние сознания, речь, состояние кожных покровов, слизистых оболочек глаз, языка, потливость, слюнотечение, дыхание, пульс, давление, состояние и реакция зрачков, мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и так далее).

Дополнительно делается анализ выдыхаемого воздуха. Анализ крови или мочи — в спорных случаях. Все эти факторы должны учитываться в совокупности.

2. Медицинское освидетельствование будут проводить один раз. Второе или третье будет считаться новым случаем.

Кидиралиева поясняет, что речь идёт о примерах, когда люди в спорных ситуациях проходят освидетельствование повторно, через какое-то время после первого.

"Алкоголь за это время выводится из организма, и исследования показывают совершенно другие результаты. Чтобы исключить эти моменты, вводят комплексную проверку. Но при этом повторное освидетельствование будет засчитываться как новое", — говорит спикер.

3. Там, где нет врачей психиатров-наркологов и специализированных клиник, проводить медосвидетельствование сможет средний медперсонал (медсёстры/медбратья) со специальным образованием.

Эксперт говорит, это в первую очередь коснётся районных центров, где не всегда есть врачи нужной специализации. В действующем приказе право проводить медосвидетельствование имеет только врач: это снижает доступность и увеличивает очередность.

4. Расширяются возможности идентификации человека, который проходит медосвидетельствование. Если он не может или отказывается назвать своё имя, при нём нет документов, можно будет описывать внешность, проводить аудио- и видеофиксацию, чтобы позже установить личность гражданина.

Асель Кидиралиева добавила, что после всех согласований обновлённые правила могут вступить в действие через несколько месяцев.