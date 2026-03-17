Министерство транспорта утвердило изменения в правила, регулирующие порядок оплаты проезда по платным автомобильным дорогам Казахстана, передаёт Tengri Auto.

Фото:gov.kz

Согласно обновленным нормам, для физических лиц увеличен срок оплаты проезда. Теперь у водителей есть 30 календарных дней, чтобы внести плату. Если этого не произойдет, на 31-й день материалы передадут в органы транспортного контроля для дальнейшего рассмотрения.

Ранее действовал более жесткий порядок: при неоплате в течение семи дней уже на восьмой день материалы направлялись для привлечения к административной ответственности в соответствии с кодексом "Об административных правонарушениях".

Отдельные правила для компаний

Впервые введено разграничение между физическими и юридическими лицами. Для компаний установлен иной срок: оплату необходимо произвести до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

Если юридическое лицо не выполнит это требование, материалы будут направлены в органы транспортного контроля уже на следующий день.

Когда изменения вступят в силу

Как отмечается, новые правила направлены на повышение удобства для пользователей платных дорог республиканского значения и снижение числа штрафных случаев.

Приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Напомним, ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что в этом году от эксплуатации платных дорог планируют собрать в казну 100 миллиардов тенге. В прошлом году сумма поступлений составила 80 миллиардов.