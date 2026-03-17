Об этом 16 марта на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что в городе есть два частных приюта общей вместимостью 650 мест, но этого недостаточно для контроля над численностью безнадзорных животных.

- За год мы его построим, создадим всю инфраструктуру, а затем будем передавать тем, кто выиграет тендеры на отлов и стерилизацию, - пояснил аким. - Нужно, чтобы всё было цивилизованно и правильно организовано.

Руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мира КАЗКЕЕВА напомнила, что с 19 февраля функции по реализации программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в естественную среду обитания) переданы этому госоргану. На 2026 год выделили 30 млн тенге - этого хватит примерно на 800 животных.

- Нам дополнительно потребуется ещё около 40 млн тенге плюс 5 млн, которые у нас остались, - отметила Казкеева.

Марат Жундубаев поручил подготовить дополнительную заявку:

- Чтобы потом не было ситуации, как в области, когда говорят: денег нет - и работа стоит. Этого допускать нельзя.

На 1 марта этого года в службу iKomek и через eOtinish поступило 276 обращений жителей Костаная по поводу бродячих животных. за аналогичный период прошлого года их было 206.

- Рост обращений свидетельствует о том, что ситуация не улучшается, а их количество не уменьшается, - сказала Казкеева. – За последние два месяца от укусов собак пострадали 102 человека.

Аким города вновь подчеркнул, что ключевая проблема - в ответственности владельцев собак.

- Полиция должна штрафовать, вы тоже должны работать. Но это общая задача, - обратился он к руководителю отдела. - В первую очередь вопрос к хозяевам собак, которые берут животных, а потом выпускают их в город. Их надо наказывать. Должна быть полная регистрация. Животное - это как член семьи. Мы должны понимать, сколько у нас их в городе, чтобы оценить масштаб проблемы.

Координатор программы ОСВВ по Костанайской области Ольга СОЛОВЬЁВА сообщила, что с 2023 года в базе Tanba в квартирах и частных домах Костаная зарегистрировано всего 299 собак. По её словам, в городе практически отсутствует системный контроль: владельцы не регистрируют животных, не проводят чипирование и допускают самовыгул.

- Бездомные животные - это следствие человеческой безответственности. Их выбрасывают, теряют, оставляют при переездах, - сказала волонтер. - Даже если убрать всех животных с улиц, они будут появляться снова. Да, проблема решаема. Но ключевая фигура здесь - не собака на улице, а человек, который за неё отвечает.

И отметила, что на сайте OLX размещены объявления о продаже животных в Костанае на сумму более 55 млн тенге. Марат Жундубаев поручил обратить внимание на эту сферу:

- Берут крупных, бойцовских собак - происходит инцидент, а документов нет. Невозможно даже установить владельца, - отметил он. - Эти животные должны быть на контроле, а данные о них - у ветеринарии и у полиции.

Говорили и о проблеме безнадзорных кошек. Представитель одной из обслуживающих организаций отметила, что жители подкармливают животных во дворах и у подвалов.

- Это приводит к антисанитарии: мухи, инфекции, - рассказала она. - Кошки гуляют в том числе в песочницах, где играют дети.

- Правильный вопрос, - отреагировал Марат Жундубаев. - Животные могут быть переносчиками заболеваний. У нас часто ставят миски во дворах, кошки живут в подвалах, размножаются. А потом дети играют в тех же местах.

Аким рекомендовал сообщать о таких животных в службу iKomek.

Волонтёр ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА предложила организовать еще один приют - для диких животных и краснокнижных птиц.

- Сейчас мы вынуждены отправлять таких птиц в Караганду, - отметила она.

Аким поддержал инициативу:

- Это небольшое количество, думаю, реализовать возможно, - пояснил он. - Давайте сначала решим вопрос с кошками и собаками, а затем создадим условия и для этого.

