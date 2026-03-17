Президент Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия, посвящённого принятию Конституции, анонсировал административную амнистию, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Глав государства заявил, что Народная Конституция – это, по сути, стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса.

Поэтому, как отметил Президент, Казахстан вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан.

"В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства.

Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу Парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона", — заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что новая Конституция – яркий символ единства и солидарности нашего народа. В её статьях отражены мечты и чаяния каждого казахстанца, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков.

"Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана – это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет", — добавил Президент.