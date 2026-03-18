Казахстанцам в рамках предстоящей амнистии полностью или частично спишут непогашенные штрафы. Об сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства. Он поручил в двухнедельный срок внести предложения, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

17 марта президент анонсировал первую административную амнистию в истории страны. Министр Саденов сообщил, что рассматривается вопрос полного либо частичного списания неисполненных штрафов. Их категории, размеры и порядок списания детально проработают.

Также под амнистию подпадут граждане, совершившие уголовные и административные правонарушения, не представляющие угрозу безопасности граждан и государства. Она не коснётся осуждённых за опасные преступления, рецидивистов и скрывающихся от правосудия.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок внести предложения по амнистии.