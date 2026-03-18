Напомним, ранее уже прошел суд над Максутом ОМАРОВЫМ. Тогда его признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Однако его семья и адвокаты добились возвращения дела в суд первой инстанции через апелляцию в облсуде.

17 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области началось повторное разбирательство. Как и в первый раз, с участием присяжных заседателей.

Новая судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА подчеркнула, что стороны не вправе ссылаться на обстоятельства, установленные в ходе первого разбирательства.

- 10 апреля 2025 года в селе Красная Пресня, около 20:00, Омаров пришел в гости к своему соседу Тлеубергенову, - зачитывает обвинительный акт новый прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА. - Тлеубергенов предложил Омарову выпить спиртное. В ходе распития между ними произошел словесный конфликт - Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, в частности, унижая достоинство его бывшей супруги, заявляя, что она работает массажисткой в городе Астана и якобы оказывает интимные услуги. Оскорбление вызвало у Омарова сильное чувство обиды, из-за чего между ними едва не произошла драка. После конфликта Омаров покинул квартиру Тлеубергенова и направился к себе домой. По дороге его не покидало чувство обиды. Дома у Омарова возник умысел совершить убийство Тлеубергенова. С этой целью он пошел в баню, которая находится во дворе его дома, и из предбанника взял кухонный нож. С 22:40 по 00:10 Омаров направился к месту жительства Тлеубергенова, зашел в дом через незапертую дверь, прошел в зальную комнату, где потерпевший Тлеубергенов лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров подошел к Тлеубергенову и, держа нож левой рукой, с достаточной силой нанес 4 удара в область грудной клетки последнего.

Гособвинитель отметила, что при этом Максут и Ермакан могли находиться лицом к лицу.

Омарова так же, как и в первом разбирательстве, независимо от убийства обвиняют еще и в краже у другого потерпевшего Вольта часов и блока сигарет с проникновением в его дом. Ущерб прокурор так же оценивает в 13 000 тенге.

Подсудимый признается в краже, но заявляет, что не проникал в дом - украл часы и блок сигарет во время застолья, на котором был и Вольт.

Причастность к убийству Омаров полностью отрицает.

Как видно, суть обвинения пока что ничем не отличается. Разве что добавился акцент на драке, которая «едва ли не произошла» во время словесного конфликта подсудимого с Ермаканом, и уточнение, что во время убийства они могли находиться друг к другу лицом. Эти факты если и предполагались в прошлом обвинительном акте по умолчанию где-то между строк, тогдашним прокурором не акцентировались.

26 марта стороны продолжат исследовать материалы дела.

Фото автора