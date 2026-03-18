В Казахстане планируют поэтапно обновить школьные учебники. Об этом на заседании правительства рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт Tengri Education.

По словам Сулейменовой, в 2026 году будут обновлены учебники для 3-х, 4-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. Уже в 2027 году планируется выпуск новых учебников для 1-х и 5-х классов, а также актуализация учебников для 10–11-х классов с полной заменой карт, исторических и административных материалов. В 2028 году обновления затронут 2-е и 6-е классы.

Министр заявила, что такой подход позволит повысить качество подготовки школьников, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике.

"Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную Главой государства, - формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений", - сказала Сулейменова.

Кроме того, в Казахстане собираются усилить развитие технического и профессионального образования. Особый акцент сделают на дуальной системе обучения, которая сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками на производстве.

Также планируется усилить воспитательную работу. В школах внедрят единую программу "Адал Азамат", а для учеников 5–9-х классов — курсы "Основы Конституции" и "Закон и порядок". Помимо этого, внимание уделят экологическому образованию, что, как ожидается, поможет сформировать у школьников гражданскую ответственность, патриотизм и социальные компетенции.