Казахстанские школьники, желающие связать свою жизнь с государственной службой, смогут начать готовиться к этому уже в старших классах. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, передаёт Tengri Education.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают в первом чтении законопроект о государственной службе. Во время обсуждения документа депутат Гульдара Нурумова спросила главу агентства, будут ли выделяться образовательные гранты для обучения будущих госслужащих.

"В своём докладе вы отметили, что в целях заинтересованности молодых людей государственной службой вводятся нормы о подготовке молодых кадров со школьной скамьи. Как вы сказали, будете готовить на низовые государственные должности. Это очень актуально, поскольку сегодня из общего числа госслужащих всего 17 процентов составляет молодёжь. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом будет осуществляться набор на обучение для подготовки на государственную службу? Куда молодым людям нужно обратиться, чтобы поступить на учёбу? Будут ли выделяться образовательные гранты и стипендии?" — спросила парламентарий.

Дархан Жазыкбай ответил, что на сегодняшний день на государственной службе работает свыше 27,5 тысячи молодых казахстанцев.

"Есть у нас резерв молодых кадров. И с 2023 года по результатам GPI в сельские регионы идёт отбор молодых кадров по этой программе на руководящие должности. Поэтому мы, используя сингапурскую модель, хотим тоже привлекать молодёжь с 10-11-х классов, тех, кто изъявляет желание работать на госслужбе, кто связывает свою судьбу с государственной службой. Через образовательные гранты будем принимать такую молодёжь со школьной скамьи. Мы провели анализ, какие специальности необходимы на госслужбу. Именно по этим востребованным специальностям мы будем уже вести со школьной скамьи нашу молодёжь", — сообщил Дархан Жазыкбай.

После того как молодые специалисты проработают в населённых пунктах 2-3 года, они смогут повысить квалификацию в Академии государственного управления, после чего, как сообщил Жазыкбай, их будут назначать на руководящие должности