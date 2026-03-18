Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек высказался о задержании общественного активиста Санжара Бокаева. Нужно дождаться окончания следствия, считает парламентарий. Своим мнением Базарбек поделился с журналистами Ulysmedia.kz.

Что сказал депутат

Бакытжан Базарбек узнал о задержании буквально на пленарном заседании. Он сказал, что с деталями не ознакомился, поэтому делать выводы не спешит.

На вопрос о том, можно ли назвать это преследованием общественника, депутат ответил так:

- Я только что услышал об этом. Я юрист, документы в руках не держал, сейчас идёт следствие. У Санжара есть адвокат. Пусть адвокаты и прокуратура завершат следственные действия. Представят доказательства. У нас сейчас ничего нет, на чём всё основано, неизвестно.

Он также отметил, что лично знаком с Бокаевым, но считает неправильным сразу объявлять дело полностью выдуманным:

- У Санжара особая роль в обществе. Он поднимал актуальные проблемы, и благодаря его работе вскрывались преступления. Мы как-то с ним поддерживали связь, встречались два раза, я ему давал интервью. В любом случае, нужно дождаться завершения следствия. Сначала следует посмотреть на обвинительный акт прокуроров, а потом рассуждать. Не стоит делать поспешных выводов.

В чём подозревают Бокаева

Ранее стало известно, что Санжара Бокаева задержали в Алматы. По версии следствия, он мог распространять недостоверную информацию и намеренно формировать негативное мнение в обществе.

- Речь идёт о видеороликах в соцсетях, там показывали якобы незаконную вырубку деревьев в парках и кражи со стройобъектов, - сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие утверждает, что Бокаев мог сам организовывать такие действия: находил людей с низким доходом, платил им и давал задания — вырубать деревья и совершать кражи.

Также его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Остальные детали пока не раскрывают.

Что было раньше

Летом 2025 года МВД уже опровергало слова Бокаева о том, что за ним якобы следят. До этого он заявлял, что в аэропорту Алматы его пытались задержать, а его имя внесли в базу розыска. Позже, в августе, он говорил о другой истории: что в центре Алматы новую брусчатку вывозят в частные дворы. Плитку, купленную за бюджетные деньги, грузили и увозили на частные объекты.

Недавно Бокаев сообщил в Инстаграм, что уехал в США и занялся бизнесом. При этом он отметил, что устал от общественной деятельности, но всё равно будет говорить о важных проблемах.

