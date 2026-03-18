В Казахстане предлагают ввести государственные выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. С соответствующим депутатским запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову обратился депутат Адиль Жубанов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, представители этой категории сегодня никак социально не защищены, что является системной проблемой.

"Действующая система социальной поддержки не предусматривает даже базовых социальных гарантий. Сегодня отсутствует государственная выплата за осуществление постоянного ухода, зачёт периода опеки в трудовой стаж, обязательные пенсионные взносы за счёт государства и закрепленный правовой статус данной категории опекунов", — заявил Жубанов на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что опекуны фактически несут круглосуточную ответственность за жизнь и безопасность недееспособных граждан, но при этом вынуждены отказываться от работы и лишаются пенсионных накоплений.

"Человек, осуществляющий постоянный уход, вынужден отказаться от трудовой деятельности и в будущем сам оказывается в зоне социального риска", — подчеркнул депутат.

Что предложил депутат

В связи с этим мажилисмен предложил внести изменения в законодательство.

"Предлагается установить государственные выплаты опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, включить период опеки в трудовой стаж, осуществлять пенсионные взносы за счёт государства и закрепить правовой статус данной категории как субъекта социальной защиты", — заявил он.

Кроме того, предлагается определить численность таких граждан и источники возможного финансирования.

"Сегодня складывается парадоксальная ситуация: государство признаёт необходимость поддержки людей с инвалидностью, однако фактически не поддерживает тех, кто обеспечивает им ежедневный уход", — добавил депутат.

Жубанов отметил, что в ряде стран уход за недееспособными взрослыми признается социально значимой деятельностью и сопровождается государственными выплатами и пенсионной поддержкой.