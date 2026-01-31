Зимой патологии уха, горла и носа встречаются особенно часто. Это связано с холодной погодой, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом вирусных инфекций. О том, почему надо идти к врачу, рассказал «НГ» оториноларинголог Темирбек ТУРЕМУРАТОВ.

Темирбек Туремуратов: «Безобидность сезонных лор-заболеваний мнимая»

- Темирбек Серикбаевич, люди в обычной речи часто говорят «простуда». Понятно, что за этим словом скрывается целый букет заболеваний, которые поражают население преимущественно зимой. С какими болезнями холодного времени года к вам обращаются особенно часто?

- Мой практический опыт не вступает в противоречие со статистическими данными по зимним лор-заболеваниям. К наиболее распространенным относятся ринит (насморк), синусит, фарингит, ларингит, тонзиллит и отит. Почему они фиксируются преимущественно зимой? Виной тому - переохлаждение и резкие перепады температур. Эти факторы ослабляют защитные механизмы слизистых оболочек, что облегчает проникновение вирусов и бактерий. К тому же в помещениях из-за отопления воздух становится сухим, что приводит к пересыханию слизистой, делая ее более уязвимой для инфекции. А причина в подавляющем большинстве случаев именно в инфекции, бактериальной или вирусной. Лишь малую часть можно отнести на счет аллергических реакций на определенные вещества или очень редкие генетически предопределенные дефекты слизистой.

- Мы часто отмахиваемся от небольших недомоганий, думая, что это ерунда и «само пройдет». При каких сигналах организма стоит к нему прислушаться?

- Основные симптомы лор-заболеваний, думаю, известны всем. А вот отмахиваться от них не надо. Чувствуете заложенность носа, начался насморк, боль в горле, в ухе, осиплость голоса, знайте: вы заболели, обязательно надо лечиться, а не пускать все на самотек. А уж тем более, если имеется повышение температуры и общее недомогание, срочно необходимо обратиться к врачу. Не надо полагаться на чай с малиновым вареньем, лечение должно назначаться врачом! При отсутствии своевременного лечения болезни могут перейти в хроническую форму или дать осложнения.

- С какими осложнениями сезонных лор-заболеваний вам приходится сталкиваться во врачебной практике?

- К сожалению, список осложнений довольно длинный. Как я уже сказал, осложнения возникают чаще всего при несвоевременном или неправильном лечении. Они могут быть как местными, так и общими.

Основные возможные осложнения - это переход острых заболеваний в хроническую форму. Если острый ринит, фарингит или тонзиллит переходят в «хронику», тогда у человека возникают частые обострения, а кроме того, он испытывает постоянный дискомфорт. Представьте, как сложно жить, к примеру, с хроническим ринитом: это сложности с дыханием носом, иногда мешающие ночному отдыху, необходимость иметь при себе пачку носовых платков, вероятность возникновения неожиданных конфузных ситуаций. А ведь этих проблем можно было бы избежать, если бы изначально острый ринит грамотно вылечили.

Часто обращаются люди с синуситами, это общее название для группы воспалений околоносовых пазух. В зависимости от того, какие именно пазухи поражены, диагноз может иметь название «гайморит», «фронтит», «этмоидит», «сфеноидит». Самое неприятное для пациента - это то, что синуситы сопровождаются гнойными выделениями, болью в лице, головными болями и повышением температуры.

Есть еще и такая опасность: инфекция из носоглотки может распространиться в среднее ухо, вызывая отит, который при тяжелом течении способен привести к временной или постоянной потере слуха. Сложно жить в обществе, если не можешь расслышать, что тебе говорят. Таким образом, осложнения отита влияют на социализацию человека. А боли при отите - это отдельная «песня». Зачем же доводить себя до состояния, когда «хоть на стенку лезь», как говорится. Если только почувствовали боль в ухе, немедленно обращайтесь к врачу! Терпеть нельзя и, более того, опасно!

Особенно опасны абсцессы и гнойные осложнения. Тонзиллит (воспаление миндалин) может осложняться паратонзиллярным абсцессом - это состояние считается одним из наиболее тяжелых в отоларингологии. Возникающая при этом боль очень сильная, даже глотать становится крайне трудно, повороты головы тоже весьма болезненны. Даже сон в привычной позе становится мучительным, боль в шее вынуждает человека принимать полусидячее положение. На фоне интоксикации поднимается температура более 38 градусов, то есть возникает лихорадка. Думаю, что всякий, кто пережил такое состояние, не раз пожалел о том, не нашел времени на визит к врачу в самом начале заболевания.

Если же инфекция поражает нижние дыхательные пути, распространяясь на трахею и бронхи, развивается трахеит или бронхит, требующие более серьезного и длительного лечения.

Так и на этом список неприятностей не заканчивается. В редких, но опасных случаях возможно развитие общих осложнений - ревматизма, заболеваний почек и сердца, а также менингита.

- То есть, грубо говоря, не вылечив безобидный с виду насморк, можно довести себя буквально до смерти?

- Именно так. У таких пациентов значительно снижается качество жизни. А в самом трагичном варианте и ее продолжительность, ведь всем известно, что от тяжелых болезней почек или сердца умирают, а при слове «менингит» (воспаление оболочек головного мозга) люди приходят в ужас, и совершенно справедливо. А ведь истоки этих тяжелейших заболеваний могут лежать в невылеченном своевременно насморке или тонзиллите.

- Как говорится, лучшее лечение - это профилактика. Как уберечься от заболеваний уха, горла и носа в холодное время года?

- Подходить к профилактике зимних лор-заболеваний нужно комплексно. Прежде всего, постарайтесь соблюдать простые правила. Первое: одеваться нужно по погоде. Нельзя в мороз и такой характерный для нашего климата ветер ходить без шапки. Желательно, чтобы воротник или капюшон закрывал шею сзади, а ношение шарфа нельзя игнорировать. Помните, что мало держать в тепле непосредственно те области, которые подвержены этим заболеваниям. Нельзя допускать и общего переохлаждения организма. То есть, если вы в теплой шапке, шея укутана шарфом, но у вас голые щиколотки, как это сейчас модно, вы находитесь в группе риска. И желание «пофорсить» может потом аукнуться тяжелейшими болезнями.

Второе: обратите внимание на санитарно-гигиеническое состояние жилища. Часто из виду упускается такой важный фактор, как влажность воздуха в помещении. Если на рабочем месте вы не всегда можете повлиять на этот параметр, то дома постарайтесь сделать так, чтобы влажность была не менее 40%. Сухой воздух вреден для состояния слизистых оболочек носа и горла. Приобретите увлажнитель воздуха или расставьте по дому емкости с водой, а контролировать уровень влажности можно с помощью гигрометров или домашних метеостанций, показывающих влажность и температуру, стоят они недорого. Очень положительно влияет на влажность воздуха в комнате аквариум, правда, не закрытый крышкой. И чем больше площадь поверхности воды в аквариуме, тем больше от него пользы, маленькие, а особенно шаровидные, не очень влияют на влажность воздуха.

Третье: не забывайте о личной гигиене. Мыть руки после улицы или прикосновения к предметам, которые трогали больные люди, - это не отклонение, как некоторые шутят. Это база гигиены! Лучше помыть руки лишний раз, чем приобрести какую-нибудь болячку.

Четвертое: надо укреплять иммунитет. Это дело не одного дня, конечно, тут требуются последовательность и терпеливость. Но за свои труды вы будете вознаграждены либо невосприимчивостью к некоторым заболеваниям, либо более легким их течением. Ради этого стоит поработать над собой.

- Итак, что должен помнить каждый, кто не уберегся и таки подхватил насморк или ангину и надеется отсидеться дома с чашкой травяного чая и банкой малинового варенья?

- Крайне важно своевременно лечить простудные заболевания и обращаться к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Помните: безобидность сезонных лор-заболеваний мнимая. На самом деле, относиться к ним нужно очень серьезно! Важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться к отоларингологу при ухудшении состояния или длительном течении симптомов. Неплохо бы регулярно проходить осмотры у лор-врача, чтобы выявлять болезни на самой ранней стадии или же удостовериться, что у вас все хорошо и можно не волноваться.

Забота о здоровье уха, горла и носа в зимний период помогает избежать осложнений и сохранить хорошее самочувствие.

