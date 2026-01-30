Тема настолько актуальна, что на встречу 27 января с представителями полиции и прокуратуры в палату предпринимателей пришло около 80 владельцев торговых точек.

Сидели и стояли в зале заседаний, в коридоре, в фойе слушали трансляцию через смартфоны. Еще и регионы подключались.

И это несмотря на то, что мероприятие старший помощник прокурора Костанайской области Денис ЛЕОНОВ назвал просто профилактическим.

Тема - «О влиянии бизнеса на уровень правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». Повод - полицией за январь зафиксирован небольшой рост «пьяного» криминала в сравнении с прошлым годом. Логика - дальше его может быть больше, поэтому госорганы напоминают предпринимателям, зачем им лицензии даны на продажу спиртного.

- По данным полиции, каждое четвертое преступление в Костанайской области совершается в состоянии алкогольного опьянения, - проинформировал Леонов. - Алкогольная продукция в РК относится к категории товаров с повышенным государственным регулированием. Предприниматель, получивший лицензию на ее реализацию, принимает на себя дополнительные обязательства, связанные с защитой здоровья граждан, профилактикой правонарушений, соблюдением общественного порядка. По сути, лицензия на продажу алкоголя - это оформленное доверие государства.

Перечислил всем знакомые нарушения, после которых действие лицензии может быть приостановлено или она вовсе отзывается: отпуск спиртного несовершеннолетним, торговля за рамками установленных временных ограничений. Главная причина - нарушение правил продавцами, которые удостоверений не требуют, возраст оценивают на глазок, отпускают алкоголь в любое время дня и ночи.

Хозяева магазинов давно доказывают, что выгода от продажи двух бутылок водки для них ничего не значит в сравнении с потерями от отзыва лицензии. Но аргумент разбивается о железный посыл госорганов: по закону, кто взял лицензию, с того и весь спрос.

Тему хотелось бы назвать надоевшей, если бы она не касалась огромного количества людей по обе стороны прилавка.

Основные мальчики и девочки для битья - мини-маркеты, магазины у дома, то есть субъекты МСБ. Но бить всех оптом некрасиво да и не полезно для государства.

На это обратила внимание председатель отраслевого совета по вопросам торговли региональной палаты предпринимателей Наталья ЛАПШИНА.

- Крайне важно, чтобы решения принимались адресно, а не давили на весь легальный рынок, - сказала она. - С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в том числе об отмене ежегодной платы за пользование лицензией. Сохраняется только сбор при выдаче или переоформлении лицензии. Это важный шаг навстречу бизнесу. Но параллельно государством обсуждаются инициативы по ужесточению правил реализации алкоголя, сокращению времени продажи, выделение алкоголя только в специализированные магазины, территориальные ограничения, запрет онлайн-продаж. Если ужесточать, то важно для начала точно выяснить, где находится источник проблем. Например, в супермаркетах, сетях внедрены автоматические кассовые программы, настроено ограничение по времени продаж, персонал обучен и осведомлен об ответственности, контроль внутри компаний, как правило, строгий и постоянный. Риск нарушений здесь минимальный. Магазины у дома часто работают иначе. Не у всех есть возможность поставить дорогостоящие системные блоки, не у всех высокий уровень автоматизации, многое зависит от конкретного продавца. Но хочу подчеркнуть - большинство предпринимателей в МСБ законопослушны. Люди работают открыто, платят налоги. Нельзя массово обвинять всех.

Владелица магазина Сара СОКИТАЕВА (на фото - вторая справа) заметила, что даже в формулировке повестки дня предприниматели фактически приравнены к нарушителям.

- Здесь не прозвучало новых статданных. Но в прошлом году представители полиции давали такие: в области 5 000 магазинов, из них хозяева 295 были привлечены к ответственности за нарушение правил торговли алкоголем. То есть 4 700 предпринимателей работают, соблюдая закон. Но мы почему-то постоянно в состоянии просящих, - сказала она. - Вы уже не один год боретесь привычными методами с нарушениями правил торговли алкоголем. Какие успехи, закрыли проблему? Нет. Так, может, стоит к нам прислушаться и попробовать по-другому? Тем более, что мы знаем все изнутри и готовы помогать.

Предприниматели напомнили о том, что год назад на такой же встрече они предлагали закрыть ночные магазины, торгующие спиртным, навести порядок с выдачей барных лицензий, которые выдаются отнюдь не барам и позволяют обычным торговым точкам продавать спиртное в неурочное время, принять меры к кафе, которые продают выпивку на вынос тоже без оглядки на время.

Помощник прокурора ответил по проблеме барных лицензий, что «мы работаем» и что в конце прошлого года у одного кафе была отозвана лицензия за нарушение правил отпуска алкоголя.

Но основное предложение, которые предприниматели озвучивают из года в год, это введение в законодательство нормы о персональной ответственности продавца, который фактически совершает правонарушение.

- Они же «сердобольные» за счет нас, владельцев. За 10 лет моей предпринимательской деятельности у меня - три протокола, две судимости, одно лишение лицензии, хотя сама я за прилавком не стою, - перечислила Сокитаева. - На продавца составили протокол. Не прошло и полгода, как она снова нарушила, оформили повторный протокол, а меня лишили лицензии. Вот как с этим бороться? Уволю, придет такая же при нашем кадровом голоде. А если бы она знала, что рискует личным карманом, ее гражданская сознательность была бы непоколебима.

Леонов напомнил, что всю ответственность за законность торговли законодатель возложил на держателя лицензии и спросил, почему предприниматели не судятся со своими продавцами. Ведь возместить ущерб от штрафа, например, можно, вчинив иск в гражданском порядке. Хозяева магазинов отвечали, что это очень хлопотно, требует много времени и часто бесперспективно.

В 2023 году, по словам заместителя директора палаты предпринимателей Костанайской области Марата АБИШЕВА, НПП «Атамекен» попыталась, собрав аргументы бизнеса, продвинуть изменение в закон, точнее, в нормативное постановление Верховного суда РК. Однако на уровне этого суда инициатива была отклонена.

Тем не менее костанайские владельцы магазинов продолжают настаивать на том, что нужна не только персонификация ответственности продавцов, но и ответственность покупателя должна быть прописана, который сознательно нарушает правила сам и толкает на это персонал магазина.

Представители палаты предпринимателей пообещала еще раз изучить проблему вместе с прокуратурой и полицией, и еще раз обратиться к законодателям. Ведь факт остается фактом - до сих пор карательные меры в отношении торговли алкоголем ожидаемого эффекта не дают.

Фото автора