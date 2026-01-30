Президент РК уточнил: изначально в рамках парламентской реформы планировалось изменить около 40 статей Конституции. Но в процессе работы оказалось, что поправок потребуется гораздо больше.

Во время пятого заседания Конституционной комиссии председатель Казахстанского союза юристов Серик Акылбай предложил конкретизировать в Конституции положение о светском государстве, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: t.me/consot_kz

Акылбай предложил дополнительно прописать, что деятельность религиозных организаций в Казахстане осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в определённых случаях.

"Сегодняшняя ситуация показывает актуальность чёткого закрепления государственного взгляда на этот вопрос. Я предлагаю дополнительно указать, что деятельность религиозных организаций может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения, а также духовно-нравственных ценностей общества", — заявил Серик Акылбай.

Изменения в Конституции Казахстана

Напомним, в Казахстане прошло пятое заседание Конституционной комиссии.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил рассмотреть вопрос о принятии новой Конституции Казахстана. Мырзагараева поддержали и другие члены Конституционной комиссии. Среди них — вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева и депутат Мажилиса Айдос Сарым. Таким образом, в Казахстане может появиться новый День Конституции.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарёв предложил закрепить абсолютное право на жизнь в новой Конституции Казахстана и запретить смертную казнь. Депутат Айдос Сарым объяснил, как будет формироваться новый Парламент Казахстана. А уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева предложила закрепить в Конституции обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях.

На четвёртом заседании комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал членам комиссии сводный проект поправок в Основной закон. Как стало известно, поправки затронут 84 процента текста Конституции.

Кроме того, норма об унитарности государства, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана в новой Конституции остаётся неизменной.

24 января состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе. В ходе заседания депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил усилить в новой Конституции понятия семьи и брака, закрепив их как ценность, основанную на союзе мужчины и женщины, равенстве, добровольности и взаимной ответственности.

В понедельник, 26 января, прошло сразу два заседания комиссии. Было озвучено, что новый законодательный орган Казахстана — Курултай — будет рассматривать законопроекты в трёх чтениях.

Кроме того, депутат Мажилиса Снежанна Имашева предложила внести изменения в Конституцию Казахстана, предусматривающие сокращение срока задержания без судебного решения с 72 до 48 часов. Однако заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев не поддержал данное предложение.

Напомним: комиссия по конституционной реформе (Конституционная комиссия) создана указом Президента от 21 января 2026 года. Её задача — выработка предложений по проведению конституционной реформы.



