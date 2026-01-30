Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Екатерине Бивол административное наказание в виде обязательных работ. Экс-супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола привлечена к ответственности по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России — о возбуждении ненависти или вражды, передаёт Tengri Life.

Фото из социальных сетей

Как сообщается в Telegram-канале суда, Екатерине Бивол назначено 60 часов обязательных работ.

В суде уточнили, что поводом стала видеозапись, размещённая в одном из Telegram-каналов. По данным полиции, ролик опубликовали 22 октября 2025 года в 11:03. На видео, как указано в материалах дела, запечатлена женщина, которую в ходе проверки установили как Екатерину Бивол. В записи она произносит ряд высказываний.

Согласно справке о лингвистическом исследовании, представленной в суде, высказывания Бивол "содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов".

"Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики. В тексте, зафиксированном на вышеуказанной видеозаписи, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку", — говорится в сообщении.

Дополнительные детали о позиции сторон или возможном обжаловании решения в сообщении суда не приводятся.

К слову, в октябре МВД Казахстана объявило в розыск Екатерину Бивол с мерой пресечения в виде содержания под стражей. Позже заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, что в случае её задержания будет поднят вопрос об экстрадиции.

Tengri Life обратилось за разъяснениями в Генеральную прокуратуру Казахстана, чтобы выяснить, рассматривается ли вопрос об экстрадиции Екатерины Бивол. В надзорном ведомстве сообщили, что на данный момент оснований для запроса о выдаче нет.

"В соответствии с требованиями статьи 580 УПК РК генеральная прокуратура обращается в компетентные органы иностранного государства с запросом о выдаче лица (экстрадиции) Казахстану при наличии соответствующего ходатайства органа, ведущего уголовное преследование, которое до настоящего времени в наш адрес не поступало", — поделились в прокуратуре.

Судебные разбирательства между Дмитрием и Екатериной Бивол

Это не первый судебный процесс, в котором в последнее время фигурирует имя Екатерины Бивол. Ранее стало известно, что её бывший супруг, чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете. Как сообщала объединённая пресс-служба петербургских судов, разбирательство касалось публикаций Екатерины Бивол в социальных сетях, которые, по мнению истца, порочили его честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд тогда пришёл к выводу, что распространённые сведения "не соответствуют действительности", и признал их порочащими. В результате Екатерину Бивол обязали опровергнуть свои заявления.

"Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространённые ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений", - отмечалось в официальном сообщении

Также в решении суда было указано, что доступ к опубликованному опровержению должен быть открыт для третьих лиц и сохранён в течение шести месяцев с момента публикации. При этом подчёркивалось, что судебное заседание касалось исключительно оскорблений в адрес бывшего супруга и не затрагивало иных эпизодов.

Конфликт Дмитрия Бивола с бывшей супругой

Дмитрий и Екатерина расстались в июне 2023 года. С тех пор бывшая жена чемпиона мира публично пытается добиться от боксера увеличения алиментов для двух детей - Мирона и Никона, которые остались с матерью.

В начале декабря 2024 года Екатерина рассказала, что экс-супруг написал на нее заявление в прокуратуру, а уже через несколько недель начался суд.

Фото: instagram.com/bivol_kate

Екатерина Бивол объявлена в розыск в Казахстане

Ранее Екатерина Бивол опубликовала в социальных сетях видео, где она делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей. 27 октября ордер на её арест выдали в Кыргызстане.

Несколько дней спустя МВД Казахстана также объявило Екатерину Бивол в розыск. Позднее стало известно, что Казахстан может попросить Россию выдать экс-супругу боксёра в случае, если её задержат.

Дмитрий Бивол - боксёр-профессионал, представляющий Кыргызстан. В 2025 году он выиграл титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, но, после того как WBC принял решение отобрать пояс, он остался чемпионом мира по версиям WBA-Super, IBO IBF, The Ring и WBO.