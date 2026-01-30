Речь об этом шла на совещании, организованном 26 января в департаменте юстиции Костанайской области. На этой площадке с представителями службы госдоходов, таможни, департамента экономических расследований встречались менеджеры компании Syngenta. Приехали из РФ с целью наладить результативное взаимодействие в борьбе с оборотом контрафактной продукции.

Кот в мешке семечек

Syngenta - один из крупнейших производителей средств защиты растений, семян полевых и овощных культур. Товарный знак зарегистрирован в Швейцарии. Компания представлена во многих странах мира, в том числе довольно давно в Казахстане и конкретно в Костанайской области. Ее продукцию знают не только в товарных хозяйствах, есть линейки, предназначенные для ЛПХ, дачников, компания также производит средства борьбы с бытовыми насекомыми-паразитами... Ну и все это охотно и разнообразно подделывается.

Дачникам, которые активно пользуются средствами защиты растений, в голову не приходит проверять их подлинность

Контрафакт, то есть подделка под оригинал, стал символом одного из самых дорогостоящих рисков современного рынка - тотального недоверия к характеристикам товара и, как следствие, невозможности для покупателя сделать разумный выбор. С развитием электронной торговли, маркетплейсов оборот подделок стремительно растет.

Одни из нас считают, что ничего страшного и что это, в конце концов, только проблема бизнеса, марку которого подделывают. Другие указывают на процветание недобросовестной конкуренции, непоправимый ущерб репутации бренда и безусловные потери в качестве товаров.

Syngenta - из других, имеет свое подразделение по борьбе с контрафактной продукцией. В Костанае ее представители заявляли о том, что хотят всячески помогать и бизнесу, и нашим госорганам в этом деле: быть экспертами, прилетать по первому зову в любую точку страны, участвовать в сделках в качестве потенциальных покупателей.

Тем более что опыт есть. В 2023 году представителями Syngenta в Костанае была проведена закупка партии контрафактных семян. Объявление о продаже нашли на OLX.

- По информации, которая поступила нам от компании Syngenta, была проведена внеплановая проверка, в ходе которой изъяли 100 бумажных мешков с семенами подсолнечника. Мешки имели маркировку знаком Syngenta. Изъяли их на сумму более 5,5 млн тенге. В расчет бралась цена, по которой их продавали, - рассказывала на совещании руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Динара ХУСАИНОВА, - товар продавался по цене ниже себестоимости. По данным заявителя, ущерб был нанесен на сумму более 10 млн тенге.

Продавца привлекли по 158-й статье Административного кодекса РК, конфисковали товар и оштрафовали. Девушка заявляла, что приобрела подсолнечник на OLX для себя, потом решила продать. Сотрудники департамента появились на месте в момент совершения сделки, что позволило по всем правилам зафиксировать факт реализации подделки.

Один знак - одна проверка

Вопрос фиксирования и доказывания сложный. Представители Syngenta выясняли, чем отличаются национальные законодательства в части защиты интеллектуальной собственности.

- За незаконное использование чужих товарных знаков в РК установлено три вида ответственности: гражданско-правовая, административная и уголовная, которая для юридических лиц наступает, если ущерб достигает 2 000 МРП, для физических - 200, - пояснила Хусаинова. - Правовой охране на территории страны подлежат товарные знаки, которые зарегистрированы и размещены на сайте qazpatent.kz либо имеют международную регистрацию на сайте WIPO.

Она также подчеркнула, что проверки в Казахстане проводятся только в соответствии с Предпринимательским кодексом.

- Проверка по нашей покупке была внеплановая. А плановые? Они проводятся по конкретным правонарушениям или по каким-то индустриям? Просто хочу понять стратегию, - спросила менеджер по безопасности ООО «Сингента» Екатерина ТРУФАНОВА. - Если вы проверяете магазин по нашему обращению и видите, что рядом торгуют другим явным контрафактом, вы реагируете?

- Проверки в сфере защиты прав интеллектуальной собственности - только внеплановые, - ответила Динара Хусаинова. - За рамки обращения, по закону, мы выходить не можем. Один товарный знак - одна проверка. В ст. 144 Предпринимательского кодекса РК говорится, что проверочные мероприятия проводятся по обращению, в котором должен быть указан объект и субъект проверки, к которому обязательно прикладываются письменные доказательства (чеки, счета-фактуры), а также фото- и видеоматериалы.

- Допустим, мы делаем закупку, но нам не выдают чек. Чего для вас будет достаточно в части доказательств, что именно этот предприниматель совершает правонарушение? - продолжила Труфанова.

- Достаточно фото, - был ответ, - кроме того, в Казахстане часто расплачиваются посредством QR-кода сервиса Kaspi. В истории платежей остаются сведения, кто вам продал товар, его ИИН, БИН.

Kaspi, Ozon и другие

Куда больше проблем с доказыванием, когда покупки производятся на маркетплейсах. Нет физического магазина, нет адреса склада, никто не предоставляет данных о принадлежности хозяйствующего субъекта.

- Были ли у вас какие-то коммуникации с маркетплейсами по поводу совместной работы в интересах соблюдения авторских прав, пресечения реализации контрафактной продукции, - спросил менеджер по борьбе с контрафактной продукцией ООО «Сингента» в регионе «Юг» Дмитрий БЕРЕЗНЕВ.

Костанайцы констатировали, что обычно эта категория предпринимателей неохотно идет на контакт. Их позиция: мы лишь предоставляем виртуальную площадку для торговли и вознаграждение имеем только за это. Хотя, возможно, лед тронется.

- У нас в прошлом году прошла проверка, связанная именно с виртуальной торговлей, - сказала Динара Хусаинова. - Поступило обращение от казахстанского бренда с зарегистрированным товарным знаком. На площадке Kaspi.kz он разместил свои карточки, а к ним подключился другой предприниматель в качестве продавца и без разрешения использовал чужое имя. Мы открыли проверку, довели дело до суда. Он шел долго, но завершился в пользу правообладателя. Сотрудники Kaspi оказывали содействие - приглашались в суд, где давали пояснения по технической стороне дела. Но, думаю, с Ozon, Wildbeberries все сложнее в связи с местом их дислоцирования.

Оказалось, что у россиян во взаимодействии с маркетплейсами есть подвижки.

- Ozon, Wildbeberries запускают пилотные проекты для правообладателей и планируют распространить их на территории других государств, - поделилась информацией Труфанова. - Например, в РФ на сегодня Ozon создал кабинет правообладателя, куда мы загрузили все наши доверенности, товарные знаки. Это позволяет, когда я «проваливаюсь» в этот кабинет, сразу видеть всех продавцов, которые реализуют продукцию под нашими брендами. Если я вижу у кого-то несоответствие с нашим брендом, то мне достаточно нажать кнопочку и написать, что продукция контрафактная по таким-то признакам и отправить на блокировку карточку этого продавца.

Нужен зелененький

Представители Syngenta рассказали о многоступенчатой защите бренда, часть инструментов которой заточена на постоянное информационное взаимодействие с компанией. Но часть при желании может сориентировать любого покупателя. Например, грамматические и синтаксические ошибки на этикетках - Syngenta пишет грамотно. Нелегалы часто вторично используют оригинальную тару - мешки, канистры, при этом возможны дефекты кольца на крышках, мешки идут без верхней части мерной шкалы, которая урезается при первом вскрытии.

- Практически на всех упаковках есть логотип Syngenta, который виден в свете ультрафиолетового фонарика, - сказала Труфанова, - если надписи нет, то можно обратиться к нам за уточнением. Но основные самые популярные продукты маркированы так. Кстати, наиболее часто подделываются семена подсолнечника, упаковки с ними у нас снабжены защитным стикером, который кладут на дно мешка. Наводим камеру мобильного телефона на код и получаем один из трех вариантов ответа. Красный - кода нет в системе, перед вами контрафакт, желтая, скорее всего, стикер скопирован и разложен во многие мешки, наш стикер содержит уникальный код, который не может повторятся. Оригинальная продукция - зелененький ответ.

Еще покупателю, ищущему оригинал, поможет батч-код. Он содержит информацию о коде завода, номере партии, смене, дате производства. Насторожить должно отсутствие каких-то элементов в батч-коде, потому что часто что-то стирают специально, чтобы нельзя было идентифицировать продукт. Перепроверить данные можно опять же через запрос в компанию. А этого надо хотеть.

И хоть трава не расти

И вопрос о хотении принципиальный. Контрафакт, по данным Syngenta, продается процентов на 20 дешевле оригинала, что для многих является определяющим. Поэтому, сказала на совещании Труфанова, аграрии вполне осознанно пользуются контрафактом.

- А вы экспертизу содержимого контрафактных упаковок проводите? Может, оно соответствует стандартам? - задал, пожалуй, самый неожиданный с учетом темы вопрос заместитель руководителя ДЭР Кайрат ЖАПАЕВ.

Ему с ходу ответили, что даже если содержимое соответствует неким стандартам, у производителя нет права прятаться за чужое имя.

- Основа любого средства химзащиты - действующее вещество. Состав той же «Актары» есть в открытом доступе. Когда действующее вещество разбавляют кустарно, то по составу и по концентрации получается вроде бы то же самое. И оно работает, что и нужно фермеру. Но в оригинальной продукции используются уникальные химические «присадки», которые составляют основу коммерческой тайны производителя и которые позволяют не накапливаться этим веществам в растении и в почве, минимизируют токсическое воздействие, - пояснил директор ООО «Юридическая фирма «Шевченко и партнеры» Юрий ШЕВЧЕНКО. - Вы не забывайте, что в малой расфасовке всем этим активно пользуются ЛПХ, тепличные хозяйства, дачники, огородники, даже любители комнатного цветоводства... Поэтому мы считаем, что нет смысла проверять внутренне содержимое, если есть все внешние признаки контрафакта.

Представители компании заверили, что готовы проводить тренинги, участвовать в любых просветительских форумах, в том числе с фермерами.

- Кстати, в большинстве стран, где мы присутствуем, созданы рабочие группы, куда входят и наши конкуренты, но добросовестные - Bayer, BASF, - сказала Труфанова. - Мы договорились, что конкуренция наша заканчивается ровно тогда, когда мы начинаем бороться с нелегальной продукцией. Поэтому, если кто-то видит контрафакт, который использует торговые знаки этих производителей, можно их известить через нас и наоборот. В рамках этих рабочих групп мы также обмениваемся информацией по продавцам и производителям нелегальной продукции.

В ходе этой поездки представители Syngenta провели онлайн-встречу с костанайскими аграриями в региональной палате предпринимателей, обменялись контактами.

Фото автора