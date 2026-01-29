28 января на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу об этой транзакции говорил президент РК. Он отреагировал резко и дал поручение АФМ разобраться с фактом, возмутительным, по его словам «с точки зрения закона, экономики и даже политики».

Фото akorda.kz

О ситуации сообщили многие казахстанские СМИ, однако в течение нескольких часов информация о ней исчезла практически у всех. Поэтому и ссылки иностранной прессы об этой фактуре ведут в пустоту.

Google все еще выдает ссылки на казахстанские ресурсы при поиске цитат президента о случившемся

Но при переходе на сайт вместо статей отображаются ошибки "404"

Например, на rbk.ru 29 января публикация есть, но ссылка на сайт akorda.kz открывает материал, который не содержит сообщения о скандальной транзакции и цитаты главы государства.

Ресурс fergana.news в своем сообщении цитирует политолога Газиза АБИШЕВА, который 28 января в своем Telegram-канале отмечал, что речь может идти «о совсем разных сопредельных странах», а направлений, куда деньги могли пойти дальше - еще больше - ОАЭ, Турция и другие». По его мнению, это какой-то «серьезный игрок», о котором речь, вероятно, зашла не просто так - либо сами казахстанские власти предполагают какую-то реакцию, либо знают о некой реакции зарубежных властей. Однако уже 29 января этих размышлений в Telegram-канале не было.

Тем не менее, информация успела распространиться широко, ее активно обсуждают, в том числе в соцсетях. Самые топовые комментарии сводятся к тому, что вывод через некий казахстанский банк $13 млрд означает не просто погрешность, а, возможно, системную схему. «Это вам не «проглядели», - написал один из комментаторов. Тем более, что международные эксперты в сфере банковских рисков и регулирования отмечают: масштабные выводы капитала через банковские учреждения - классическая проблема слабого надзора в этой сфере.

А граждан волнуют и более прозаические вопросы: о каком все-таки банке идет речь, что может в отношении него предпринять АФМ и как эти меры скажутся в итоге на клиентах этого банка, держателях депозитов.

Официальных комментариев по ситуации пока нет. Пресс-службы банков тоже инициативу проявить не спешат. Пока лишь «АО «Фридом Банк Казахстан» отреагировало на комментарии в Threads заявлением, что информация о переводе 7 трлн тенге к ним не относится и что этот банк строго соблюдает казахстанское законодательство.

Редакция «НГ» направила запросы в профильные государственные органы с просьбой разъяснить детали и риски возникшей ситуации.