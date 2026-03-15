Почти восемь месяцев Лайза прожила в семье, но хозяева решили вернуть ее в приют, потому что не справились с содержанием питомца. Сейчас она временно живет в зоогостинице. В приют ее не отправляют, чтобы не подвергать дополнительному стрессу.

Этой собаке нужен новый дом и человек рядом

- Это девочка, похожая на спаниеля, возможно, помесь. Она немного ниже ростом, чем классический спаниель, но внешне очень похожа на эту породу, - рассказала председатель ОО «Надежда Плюс KST» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Собака активная, очень воспитанная, привитая и вакцинированная.

Лайза домашняя, приучена к выгулу, спокойно ведет себя в квартире, ничего не портит и любит играть с игрушками.

- Сейчас ей очень нужен человек и новая семья. В идеале - мужчина, к которому она сможет привязаться, - отметила Александра. - Подойдет как квартира, так и частный дом.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ