В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

15 марта 2026, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в двенадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-Воинская часть (работы на ТП)

16 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Абилкакимов, 
  • ТОО «Холдинговая компания «Арсенал», 
  • КГП «Межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие», 
  • КГУ «Специализированная база гос. учреждения».

ТП-567 (работы на ТП)

16 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • КХ Елемисов, 
  • ТОО «Виитор», 
  • ТОО «Шуак и К», 
  • ТПК «Содружество», 
  • ТОО «Фермер ЛТД»,
  • ТОО «Торгсервис КЗ», 
  • ТОО «Склад- сервис КСТ».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 47.

ТП-572 (работы на ВЛ)

16 и 17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Наримановская, 59-120, 
  • ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12, 
  • ул. Баймагамбетова, 104-148, 134/1-134/12, 148/1-148/2, 
  • ул. Фролова, 74-134, 
  • ул. Л. Беды, 30-94, 
  • ул. 5 Декабря 1-63, 55/1-55/9, 
  • ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14, 
  • ул. Островского, 16-26.

Светофоры:

  • ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,
  • пр. Абая – ул. Л. Беды

ТП-3 (мкр. Аэропорт) (работы на ТП)

17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • спортивно-развлекательный комплекс по ул. Герасимова 1,
  • ИП Онайбекова, 
  • ИП Самковский.

Спальный сектор:

  • мкр-н Береке, 1, 3.

КТП-042 (работы на ТП)

17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Семейный дом «Жануя», 
  • ГАЗС, 
  • ИП Порунова, 
  • ИП Хан, 
  • ИП Жаркеева по ул. Тепличная, 22.

Частный сектор:

  • ул. Тепличная, 1-31, 103-109, 
  • ул. Гольдаде, 1-50, 5 А, 2/1-2/6, 
  • ул. Геологическая, 63-69.

КТП-Атрия (работы на ТП)

18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Атрия» по ул. Киевская, 21/1. 

КТП-Хабибулин (работы на ТП)

18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Хабибулин, трасса Костанай – Рудный, 9 км.

ТП-305 (работы на ВЛ)

18, 19 и 20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова, 148, 
  • ИП Жадько, 
  • остановочный павильон ИП Нуртазина.

Частный сектор:

  • пр. Абая, 245-290, 255/1-255/16, 
  • ул. Шипина, 41-49, 43/1-43/14, 
  • ул. Рабочая, 25-60, 
  • ул. 5 Апреля, 170-213, 
  • пр. Н. Назарбаева, 30-54, 
  • ул. Касымканова, 164-206, 
  • ул. Каирбекова, 177.

 Светофор:

  • пр. Абая – пр. Н. Назарбаева.

КТП- МаККомпани (работы на ТП)

19 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «МакКомпани» по ул. Чехова, 103.

ТП- 633 (работы на ТП)

19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • КГУ «ДЮСШ № 3» по ул. Гашека, 1, 
  • ТОО «СтройЭлитДом» по ул. Гашека, 5.

Спальный сектор:

  • ул. Гашека, 2/1, 4/1. 

ТП- 569-ТП-122, КТП-570 (работы на ВЛ)

19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Цвет-Сервис», 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • АЗС «Трудовая», 
  • «Гелиос № 6», 
  • магазин «Росзапчасти», 
  • гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 43 В, 43 Б, 45.

Частный сектор:

  • ул. 1, 2, 3, 4, 5 Челябинская. 

ТП- 75 (работы на ТП)

20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • филиал АО «Каспи Банк», 
  • магазины «Кайнар», 
  • «Север», «Народная ярмарка»,
  • «Айналайн», 
  • ТД «Баракат», 
  • «Спутник», 
  • ТД «Кристалл», 
  • Хоум Банк по ул. Амангельды, 72, 
  • кафе «Асият», 
  • турфирма «Асель», 
  • аптека «Фармаком», 
  • «Цветная», 
  • «Забота», 
  • ТОО «УКА «Глобус», 
  • стоматология по ул. Дулатова, 117.

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина, 131, 
  • ул. Амангельды, 72.

Частный сектор:

  • ул. Дулатова, 85-111, 111 А, 
  • ул. Амангельды, 77-88, 86/1.