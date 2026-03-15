В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в двенадцати районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-Воинская часть (работы на ТП)
16 марта 2026 года с 10:00 до 17:00
- ИП Исенбаев,
- ИП Абилкакимов,
- ТОО «Холдинговая компания «Арсенал»,
- КГП «Межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие»,
- КГУ «Специализированная база гос. учреждения».
ТП-567 (работы на ТП)
16 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- КХ Елемисов,
- ТОО «Виитор»,
- ТОО «Шуак и К»,
- ТПК «Содружество»,
- ТОО «Фермер ЛТД»,
- ТОО «Торгсервис КЗ»,
- ТОО «Склад- сервис КСТ».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 47.
ТП-572 (работы на ВЛ)
16 и 17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Наримановская, 59-120,
- ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12,
- ул. Баймагамбетова, 104-148, 134/1-134/12, 148/1-148/2,
- ул. Фролова, 74-134,
- ул. Л. Беды, 30-94,
- ул. 5 Декабря 1-63, 55/1-55/9,
- ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,
- ул. Островского, 16-26.
Светофоры:
- ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,
- пр. Абая – ул. Л. Беды
ТП-3 (мкр. Аэропорт) (работы на ТП)
17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- спортивно-развлекательный комплекс по ул. Герасимова 1,
- ИП Онайбекова,
- ИП Самковский.
Спальный сектор:
- мкр-н Береке, 1, 3.
КТП-042 (работы на ТП)
17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Семейный дом «Жануя»,
- ГАЗС,
- ИП Порунова,
- ИП Хан,
- ИП Жаркеева по ул. Тепличная, 22.
Частный сектор:
- ул. Тепличная, 1-31, 103-109,
- ул. Гольдаде, 1-50, 5 А, 2/1-2/6,
- ул. Геологическая, 63-69.
КТП-Атрия (работы на ТП)
18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «Атрия» по ул. Киевская, 21/1.
КТП-Хабибулин (работы на ТП)
18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00
- ИП Хабибулин, трасса Костанай – Рудный, 9 км.
ТП-305 (работы на ВЛ)
18, 19 и 20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова, 148,
- ИП Жадько,
- остановочный павильон ИП Нуртазина.
Частный сектор:
- пр. Абая, 245-290, 255/1-255/16,
- ул. Шипина, 41-49, 43/1-43/14,
- ул. Рабочая, 25-60,
- ул. 5 Апреля, 170-213,
- пр. Н. Назарбаева, 30-54,
- ул. Касымканова, 164-206,
- ул. Каирбекова, 177.
Светофор:
- пр. Абая – пр. Н. Назарбаева.
КТП- МаККомпани (работы на ТП)
19 марта 2026 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «МакКомпани» по ул. Чехова, 103.
ТП- 633 (работы на ТП)
19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- КГУ «ДЮСШ № 3» по ул. Гашека, 1,
- ТОО «СтройЭлитДом» по ул. Гашека, 5.
Спальный сектор:
- ул. Гашека, 2/1, 4/1.
ТП- 569-ТП-122, КТП-570 (работы на ВЛ)
19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Цвет-Сервис»,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- АЗС «Трудовая»,
- «Гелиос № 6»,
- магазин «Росзапчасти»,
- гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 43 В, 43 Б, 45.
Частный сектор:
- ул. 1, 2, 3, 4, 5 Челябинская.
ТП- 75 (работы на ТП)
20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- филиал АО «Каспи Банк»,
- магазины «Кайнар»,
- «Север», «Народная ярмарка»,
- «Айналайн»,
- ТД «Баракат»,
- «Спутник»,
- ТД «Кристалл»,
- Хоум Банк по ул. Амангельды, 72,
- кафе «Асият»,
- турфирма «Асель»,
- аптека «Фармаком»,
- «Цветная»,
- «Забота»,
- ТОО «УКА «Глобус»,
- стоматология по ул. Дулатова, 117.
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина, 131,
- ул. Амангельды, 72.
Частный сектор:
- ул. Дулатова, 85-111, 111 А,
- ул. Амангельды, 77-88, 86/1.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.