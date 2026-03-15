План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в двенадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-Воинская часть (работы на ТП)

16 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

ИП Исенбаев,

ИП Абилкакимов,

ТОО «Холдинговая компания «Арсенал»,

КГП «Межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие»,

КГУ «Специализированная база гос. учреждения».

ТП-567 (работы на ТП)

16 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

КХ Елемисов,

ТОО «Виитор»,

ТОО «Шуак и К»,

ТПК «Содружество»,

ТОО «Фермер ЛТД»,

ТОО «Торгсервис КЗ»,

ТОО «Склад- сервис КСТ».

Спальный сектор:

ул. Карбышева, 47.

ТП-572 (работы на ВЛ)

16 и 17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Наримановская, 59-120,

ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12,

ул. Баймагамбетова, 104-148, 134/1-134/12, 148/1-148/2,

ул. Фролова, 74-134,

ул. Л. Беды, 30-94,

ул. 5 Декабря 1-63, 55/1-55/9,

ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,

ул. Островского, 16-26.

Светофоры:

ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,

пр. Абая – ул. Л. Беды

ТП-3 (мкр. Аэропорт) (работы на ТП)

17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

спортивно-развлекательный комплекс по ул. Герасимова 1,

ИП Онайбекова,

ИП Самковский.

Спальный сектор:

мкр-н Береке, 1, 3.

КТП-042 (работы на ТП)

17 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Семейный дом «Жануя»,

ГАЗС,

ИП Порунова,

ИП Хан,

ИП Жаркеева по ул. Тепличная, 22.

Частный сектор:

ул. Тепличная, 1-31, 103-109,

ул. Гольдаде, 1-50, 5 А, 2/1-2/6,

ул. Геологическая, 63-69.

КТП-Атрия (работы на ТП)

18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

ТОО «Атрия» по ул. Киевская, 21/1.

КТП-Хабибулин (работы на ТП)

18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

ИП Хабибулин, трасса Костанай – Рудный, 9 км.

ТП-305 (работы на ВЛ)

18, 19 и 20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова, 148,

ИП Жадько,

остановочный павильон ИП Нуртазина.

Частный сектор:

пр. Абая, 245-290, 255/1-255/16,

ул. Шипина, 41-49, 43/1-43/14,

ул. Рабочая, 25-60,

ул. 5 Апреля, 170-213,

пр. Н. Назарбаева, 30-54,

ул. Касымканова, 164-206,

ул. Каирбекова, 177.

Светофор:

пр. Абая – пр. Н. Назарбаева.

КТП- МаККомпани (работы на ТП)

19 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

ТОО «МакКомпани» по ул. Чехова, 103.

ТП- 633 (работы на ТП)

19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

КГУ «ДЮСШ № 3» по ул. Гашека, 1,

ТОО «СтройЭлитДом» по ул. Гашека, 5.

Спальный сектор:

ул. Гашека, 2/1, 4/1.

ТП- 569-ТП-122, КТП-570 (работы на ВЛ)

19 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Цвет-Сервис»,

ТОО «ДК Жук Агро»,

АЗС «Трудовая»,

«Гелиос № 6»,

магазин «Росзапчасти»,

гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор».

Спальный сектор:

ул. Карбышева, 43 В, 43 Б, 45.

Частный сектор:

ул. 1, 2, 3, 4, 5 Челябинская.

ТП- 75 (работы на ТП)

20 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

филиал АО «Каспи Банк»,

магазины «Кайнар»,

«Север», «Народная ярмарка»,

«Айналайн»,

ТД «Баракат»,

«Спутник»,

ТД «Кристалл»,

Хоум Банк по ул. Амангельды, 72,

кафе «Асият»,

турфирма «Асель»,

аптека «Фармаком»,

«Цветная»,

«Забота»,

ТОО «УКА «Глобус»,

стоматология по ул. Дулатова, 117.

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина, 131,

ул. Амангельды, 72.

Частный сектор: