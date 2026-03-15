Если переводить все на деньги, то само нарушение покупателю «стоит» 28,9 тенге на килограмме гречки. Штраф за это предпринимателю - чуть больше 10 000 тенге. Но дело, как пояснил суду ИП Валерий АНТОНЯН, в принципе. И принцип этот за живое задевает многих его коллег. Недаром на процесс, который начался 4 марта, пришли в качестве слушателей около 20 хозяев магазинов.

Не цена, а стоимость

Кстати, первое заседание по делу пришлось переносить на другую дату именно по той причине, что предоставленный зал не мог вместить всех желающих присутствовать на нем. Даже из Лисаковска приезжали предприниматели. При этом представитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Асем НУРГАЛИ заявляла ходатайства о том, чтобы на рассмотрении дела не было лишних людей: ни из бизнеса, ни прессы. Дескать, дело касается только правонарушения Антоняна. Судья Специализированного межрайонного административного суда Мухтар ТОЙБАЗАР ходатайства отклонил, напомнив о том, что процесс открытый.

На суд по поводу торговли СЗПТ пришло много предпринимателей, на фото еще не все

Суть дела: после визита мониторинговой группы, которая 26 января в магазине ИП Антонян смотрела цены на социально значимые продовольственные товары, 6-12 февраля состоялась внеплановая проверка департамента торговли. Итогом стал протокол о нарушении статьи 204-4 КОАП РК «Превышение размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары». В частности, на гречку надбавка составила 17,8%, а не допустимые 15%. Пакет фасованной крупы стоил 328,96 тенге вместо 320. За нарушение индивидуальный предприниматель должен был заплатить 5 МРП (21 625 тенге) штрафа. Соглашаясь на это сразу, имел бы право оплатить половину (10 812). Но Валерий Антонян не согласился. И ходатайствовал о рассмотрении дела в суде.

- В пакете был не килограмм крупы, а килограмм и 28 граммов, соответственно, речь не о цене, а о сумме за товар, - говорил он в суде, - торговая надбавка не превышена. Во время проверки меня в магазине не было, я немного позже поехал в департамент, где пытался объяснить, что проверяющие ошиблись. Но меня не услышали. Обращаю внимание на то, что данные по ценам записывались со слов продавца и администратора, они же поставили подписи под актом, который им дали. Не я расписался. Хотя вся ответственность ложится на меня, как индивидуального предпринимателя. Считаю, что такие вещи делаются не со слов продавца. Надо фиксировать, снимать. Тогда это будут доказательства.

Доказательство или нет?

Вообще, после мониторинга индивидуальному предпринимателю Антоняну вменяли завышение надбавки по трем позициям. В письме руководителя областного сельхозуправления, которое и стало основанием для назначения проверки департаментом торговли, значится: рис, закупленный 14 января по 330 тенге, 26 января в магазине продавался по 414, сахар, приобретенный по 398 тенге, реализовывался по 460 тенге.

Но ИП предоставил департаменту доказательства, что магазин торговал товаром, закупленным по другим ценам: привез накладные от 6 сентября на сахар, закупленный по 420 тенге и рис по 360. Департамент эти аргументы принял. А с гречкой нашла коса на камень.

Индивидуальный предприниматель, доказывая, что магазин продавал гречку без превышения надбавки, предоставил фискальные чеки с ценой за крупу 320 т/кг. Один - за 18 января, другой - за 28.

- То есть не в ту дату, когда проводился мониторинг. Считаем, что данные чеки нельзя приобщать в качестве доказательств, - сказала Асем Нургали. - Вот вы говорите, что нет фотофиксации и все записывалось со слов продавца. Но у вас в магазине не было ценника на товаре, что само по себе является нарушением. За это предусмотрена административная ответственность. Тем не менее мы на этот факт не обратили внимания, так как работала мониторинговая группа, которая именно торговую надбавку проверяла. Кроме того, вы нам сказали, что у вас есть видеозапись именно за 26 января, но нам вы ее не покажете, а предъявите только суду. Ходатайствуем, чтобы она была здесь представлена.

- Он предоставил чеки до вашей февральской проверки, чтобы показать, по какой цене торговал этой партией гречки, - высказался юрист палаты предпринимателей Костанайской области Олжас МУХАМЕДГАЛИЕВ, - взял бы более поздние, расценили бы, что это он после проверки так действует.

«Что за цирк?»

Почему именно эти чеки представлены, пояснила и Людмила АНТОНЯН, которая ведет всю бухгалтерию предпринимателя, владеющего 4 магазинами, контролирует в общей серверной базе ценообразование.

- Те чеки, которые мы предоставили, были целенаправленно вытащены, - сказала она, - это именно те оплаты, которые прошли через pos-терминалы. Потому что в департаменте, когда супруг пошел и пытался объяснить, что в протоколе отражена не цена, а сумма за товар, ему сказали, что «вы можете в отчетах исправить». То есть чеки за тот товар, который пошел в отчете как реализованный за наличный расчет, мы сюда даже и не предоставляли. Но на pos-терминал мы уж никоим образом повлиять не можем. Что касается ценников, то они есть. Но мы не супермаркет. Торговля идет через прилавок. Товар проштрихован с помощью «пистолета». Когда товар проводят через сканер, цена высвечивается на мониторе. Нет никакого обмана покупателя... У меня в программе автоматическое ценообразование на категорию СЗПТ отключено. Я сама контролирую цены на этот товар. И в данном случае я была очень удивлена, что у нас якобы превышение по гречке. Сразу проверила отчеты по розничным продажам - везде стоит цена 320 тенге. Если бы сейчас, на суде, можно было бы удаленно войти к нам в базу, я бы все это прямо здесь показала.

Судья Мухтар Тойбазар спросил, почему все-таки в пакете находился не килограмм крупы, а буквально на несколько граммов больше и почему разницу цены товара и стоимости его определенного количества мониторинговой группе не пояснили ни продавец, ни администратор. По поводу фасовки предприниматель сослался на «человеческий фактор», об остальном добавил, что продавцам «вообще ничего не надо».

Валерий Антонян: «Разве слова могут быть основанием для штрафа?»

- Да, штраф с меня мог бы составить около 10 000 тенге. Вы можете сказать, что за цирк ты устроил за такие деньги. Заплати, и все. Но я не согласен, - заключил Валерий Антонян. - Я не буду платить, потому что я не чувствую, что виноват. Если был бы виноват, то здесь бы не находился и не оправдывался. Заплатил бы и ушел.

Другим наука

Предприниматели - коллеги Антоняна - сидели на суде тихо, слушали внимательно. Они потому и пришли, чтобы понимать, как тема с СЗПТ впредь будет разворачиваться. Список этих товаров с нового года изрядно расширился - с 19 до 31 наименования. Правила расчета торговой надбавки тоже, и очень даже серьезно. Например, при всем многообразии закупленной гречки или растительного масла исчислять допустимые 15% надбавки можно только с наименьшей цены закупа. Наконец, штрафы, то есть наказания, стали основной мерой воздействия. С прошлого года предупреждения отменены - в марте вступили в силу поправки в статью 204-4 КоАП, касающиеся регулирования предельной торговой надбавки на социально значимые товары.

Для полноты разбирательства судья Мухтар Тойбазар на следующем заседании решил опросить продавца и администратора, которые подписали акт мониторинга, а также членов мониторинговой группы. В нее входили представители департамента торговли и защиты прав потребителей, СПК «Тобол», отдела предпринимательства акимата Костаная. Также он попросил предпринимателя предоставить для изучения отчет по розничным продажам магазина, который стал объектом проверки.

Фото Галины КАТКОВОЙ