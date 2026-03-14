Сейчас время постов как у православных, так и у мусульман. Рецепт сослужит добрую службу всем. На ифтар ведь тоже не рекомендуется есть жирную, тяжелую еду. Ну а у православных на скоромное полный запрет.

Раньше в детсадах морковные котлетки подавали с киселем

Котлеты из моркови и капусты поэтому могут стать палочкой-выручалочкой. Сначала обычный вариант - с использованием молока и яиц.

Морковь натереть на крупной терке. Немного посолить и чуток сахаром посыпать. Отправить в глубокий сотейник, добавить молока, сливочного масла и тушить на среднем огне до мягкости. Но в посудине должно остаться немного жидкости. Затем прямо в горячую морковь сыплем немного манки, энергично перемешиваем, чтобы она распределилась по всему объему, и оставляем для набухания минут на 20. После этого добавляем яйцо, хорошенько перемешиваем массу. Потом формируем котлеты (наденьте перчатки - так удобнее), обваливаем в сухарях. Жарим на растительном масле.

Постный вариант - все те же действия, но вместо молока берется вода, вместо сливочного - растительное масло. Без яйца масса тоже прекрасно держится. Бонусный вариант - использовать кокосовое, миндальное или овсяное молоко. Но первые два довольно чувствительно меняют вкус. Так что это на любителя.

Морковные можно сделать и послаще, тогда добавить ванильного сахара или корицы.

Похожим способом делаем котлеты из белокочанной капусты. Шинкуем ее мелко. Кладем в сотейник. Добавляем молока и тоже доводим капусту до мягкости. Отдельно на сливочном масле (или на постном) обжариваем репчатый лук. Когда в капусте останется буквально пара ложек жидкости, сыплем манную крупу, перемешиваем, добавляем лук, перемешиваем. Ждем 20 минут. Добавляем яйцо или не добавляем. Жарим, как и морковные. Растительное молоко с капустой не пробовала использовать. Очень приятное добавление - сухой укроп.

Ингредиенты

На 1 кг моркови - 250 мл молока/воды, 50 г сл. масла или растительного, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 100 г манной крупы, 1 некрупное яйцо.

На 1 кг капусты - 250 мл молока/воды, 50 г сл. масла или растительного, 1 головка репчатого лука, 1 ч. л. соли, 100 г манной крупы, 1 некрупное яйцо.

