На автомобильном пункте пропуска «Аят» в Костанайской области при выезде в Россию пресечена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн и стоимостью свыше Т500 млн, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Фото pixabay.ru

«18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» района Беймбета Майлина Костанайской области при выезде в Российскую Федерацию выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн. (…) Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного Суда Республики Казахстан, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства. По результатам апелляционного рассмотрения судом области применена конфискация майнингового оборудования стоимостью свыше Т500 млн. Постановление областного суда вступило в законную силу», - говорится в сообщении в субботу.

Установлено, что оборудование относится к категории специфических товаров, подлежащих экспортному контролю и лицензированию, при этом у ТОО «B2C mining» необходимые разрешительные документы отсутствовали.

По данному факту был составлен административный протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК.

По данным генпрокуратуры, суд первой инстанции признал компанию виновной и назначил штраф в размере Т98,3 тыс., однако не применил обязательную дополнительную меру – конфискацию предмета правонарушения. Прокуратура области не согласилась с этим решением и внесла апелляционное ходатайство, настаивая на применении конфискации.

«Имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке», - заключили в ведомстве