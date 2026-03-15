Участок номер 1 расположен в самом что ни на есть центре Костаная. В здании КРУ им. Байтурсынова. В списках на голосование здесь значится 1556 человек.

К 10.45 проголосовало, по словам председателя комиссии Айдара БАЙКИНА, 370 человек.

Говорит, что несколько человек пришли еще до открытия участка. Стояли с 6.45 и ждали, пока ровно в 7 часов начнется работа.

На участке присутствуют наблюдатели от партии "Аманат" и коалиции наблюдателей "Дауыс". На указанное время нарушений ими не зафиксировано.

Еркен и Зура КУДАБАЕВЫ с советских времен выборы стараются не пропускать.

- Почему? Гражданский долг? - спросил корреспондент НГ.

- Там в бюллетене вопросы - ты "за" или "против". У меня есть свое мнение, и я хочу его выразить. Никто не заставляет. Я свое должен сказать, - ответил Еркен Кудабаев.

Скриншот с видео автора