В Центральной комиссии референдума сообщили о предварительной явке избирателей на референдуме по принятию новой Конституции по состоянию на 16:00, передаёт Tengrinews.kz.

Данные о явке избирателей озвучила член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова. По состоянию на 16:00, бюллетени получили 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43 процента от числа граждан, имеющих на это право.

По данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 явка избирателей в регионах составила:

Область Абай — 69,29 процента.

Акмолинская область — 71,33 процента.

Актюбинская область — 77,65 процента.

Алматинская область — 68,23 процента.

Атырауская область — 64,33 процента.

Западно-Казахстанская область — 60,61 процента.

Жамбылская область — 70,31 процента.

Область Жетысу — 68,50 процента.

Карагандинская область — 72,63 процента.

Костанайская область — 70,96 процента.

Кызылординская область — 82,02 процента.

Мангистауская область — 68,19 процента.

Павлодарская область — 68,41 процента.

Северо-Казахстанская область — 60,70 процента.

Туркестанская область — 72,39 процента.

Область Улытау — 66,50 процента.

Восточно-Казахстанская область — 78,98 процента.

Астана — 47,76 процента.

Алматы — 28,16 процента.

Шымкент — 72,61 процента.

На данный момент Кызылординская область лидирует по числу проголосовавших на референдуме.

Напомним: по предварительной явке по состоянию на 14:00 референдум по новой Конституции признан состоявшимся. К этому времени в голосовании на референдуме приняли участие 6 471 378 казахстанцев – это 51,93 процента от числа граждан, включённых в списки.

Сегодня в Казахстане проходит референдум по новой Конституции. Избирательные участки открылись 15 марта в 7:00 и будут работать до 20:00.

Принять участие в голосовании могут все граждане Казахстана, которым на момент референдума исполнилось 18 лет. Бюллетени напечатаны на казахском и русском языках.

В них содержится один вопрос:

"Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Вариантов ответа два – "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)". Отдельного голосования по главам или статьям нет. Проголосовать можно только за весь документ сразу: либо поддержать его полностью, либо отклонить.

В общем поправки коснулись 84 процентов текста главного закона страны