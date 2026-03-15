Более 8 миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме к 16:00
В Центральной комиссии референдума сообщили о предварительной явке избирателей на референдуме по принятию новой Конституции по состоянию на 16:00, передаёт Tengrinews.kz.
Изображение с сайта tengrinews.kz
Данные о явке избирателей озвучила член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова. По состоянию на 16:00, бюллетени получили 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43 процента от числа граждан, имеющих на это право.
Подробности
По данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 явка избирателей в регионах составила:
- Область Абай — 69,29 процента.
- Акмолинская область — 71,33 процента.
- Актюбинская область — 77,65 процента.
- Алматинская область — 68,23 процента.
- Атырауская область — 64,33 процента.
- Западно-Казахстанская область — 60,61 процента.
- Жамбылская область — 70,31 процента.
- Область Жетысу — 68,50 процента.
- Карагандинская область — 72,63 процента.
- Костанайская область — 70,96 процента.
- Кызылординская область — 82,02 процента.
- Мангистауская область — 68,19 процента.
- Павлодарская область — 68,41 процента.
- Северо-Казахстанская область — 60,70 процента.
- Туркестанская область — 72,39 процента.
- Область Улытау — 66,50 процента.
- Восточно-Казахстанская область — 78,98 процента.
- Астана— 47,76 процента.
- Алматы— 28,16 процента.
- Шымкент— 72,61 процента.
На данный момент Кызылординская область лидирует по числу проголосовавших на референдуме.
Напомним: по предварительной явке по состоянию на 14:00 референдум по новой Конституции признан состоявшимся. К этому времени в голосовании на референдуме приняли участие 6 471 378 казахстанцев – это 51,93 процента от числа граждан, включённых в списки.
Контекст
Сегодня в Казахстане проходит референдум по новой Конституции. Избирательные участки открылись 15 марта в 7:00 и будут работать до 20:00.
Принять участие в голосовании могут все граждане Казахстана, которым на момент референдума исполнилось 18 лет. Бюллетени напечатаны на казахском и русском языках.
В них содержится один вопрос:
"Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".
Вариантов ответа два – "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)". Отдельного голосования по главам или статьям нет. Проголосовать можно только за весь документ сразу: либо поддержать его полностью, либо отклонить.
В общем поправки коснулись 84 процентов текста главного закона страны
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.