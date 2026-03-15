Первенство было проведено по бразильской версии. Участниками соревнований стали люди с ограничениями по зрению, члены Костанайского общества слепых (КОС).

Накануне первенства, днём ранее, с Костанае был проведён отборочный городской турнир, который ввиду специфики участников длился 7 часов. Он и определил фаворитов областной встречи – первое место разделили Пётр Самойлов и Вячеслав Тупицын.

И вот 15 марта в здании Областной библиотеки им. Толстого состоялся региональный турнир, участниками которого стали 4 костанайца и столько же рудничан. Первые резко выделились по очкам, обогнав гостей города во всех микроматчах.

По итогам областной встречи первое место шашечного пьедестала занял Пётр Самойлов (полностью незрячий), опередивший своего главного соперника Вячеслава Тупицына на пол-очка. Замыкает тройку призёров Утеген Даутбаев.

Среди женщин места распределились следующим образом:

1. Людмила Тупицына, 2. Софья Ершова, 3. Аниля Глазун.

«Все костанайцы играли сильно, что в очередной раз продемонстрировало высотку уровня игроков областного центра, членов КОС», - подытожил судья турнира, мастер спорта по шашкам Юрий БОНДАРЕНКО (на фото второй слева).

Фото предоставлены организаторами турнира