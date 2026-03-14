Уже 24 года Арман КАСЫМОВ спешит на помощь тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Спасать людей – главная задача. Не просто задача, а важная миссия, о которой он говорит скромно и спокойно.

Арман Касымов: «Происшествия абсолютно разные: бытовые трагедии, масштабные ЧС»

На службу пришел случайно – бегущая строка на экране телевизора определила выбор. Сегодня это человек, который видел много, но сохранил способность чувствовать, помогать другим во что бы то ни стало. Он твердо знает, что для того, чтобы стать спасателем необходимы смелость, терпение, спортивная подготовка, психическое, физическое здоровье.

Обычный рабочий день...

… никак не начинается. В такой работе отсутствует понятие «обычный день». Смена заступает в 9 утра – медицинский контроль, постановка задач, тренировки, занятия и ожидание вызовов. Без дела спасатели никогда не сидят. Чинят технику, готовят себе обед, наполняют выездные машины всеми необходимыми для спасения вещами (тревожным комплектом). Распорядок дня – это иллюзия порядка, так как всю реальность вносит звонок диспетчера, круглые сутки. Бывает, что смена закончилась и спасатель почти добрался до дома, но «один звонок» и нужно срочно вернуться на службу, а то и вовсе уехать в командировку на две недели. Такая вот непредсказуемая работа. Самое большое количество вызовов в истории Армана – 22 за сутки.

Демонтаж металлических дверей при пожаре для доступа пожарным / Фото из личного архива

- Происшествия абсолютно разные: бытовые трагедии, масштабные ЧС, – рассказывает он. - Часто сталкиваемся с бытовыми ситуациями, когда захлопнулась дверь или упал пожилой человек. Также выезжаем на ДТП и пожары. Пожарным помогаем вскрывать помещения, эвакуировать население, облачившись в специальные «боевки». На одно происшествие у нас выезжает от четырех до шести человек.

Чтобы попасть в отряд спасателей ,особых требований нет. Наличие спортивных разрядов не помешает. Важно, чтобы человек не был «пустым» - технический склад ума и золотые руки ценятся. Первые пару месяцев стажер живет в режиме «Информационная перезагрузка». Его обучают альпинизму, водолазному делу. Проходит медицинскую подготовку (все спасатели ежегодно сдают экзамены как парамедики), психологию. Параллельно отправляют на выезды - они важны, чтобы человек увидел ту самую бездну, в которую придется заглядывать каждый день.

Учебный процесс по РХБЗ (радиационно-химическая биологическая защита) / Фото из личного архива

За себя Арману уже не бывает страшно, но всегда есть страх за других, боязнь навредить, не успеть помочь. Особенно тяжело, когда – дети. Они умудряются засовывать в нос мелкие детали, надевать на голову алюминиевые рукомойники и застревать в плитах на стройках. Вспоминает случай – дети бегали на развалинах, нога одного из них застряла в расщелине, опасность состояла в том, что плита «играла». Все могло закончиться плачевно. Вытащили. Остался жив. Голос спасателя становится тише, словно он вновь оказался в той ситуации. Он говорит, что невозможно забыть детей. Погибшие взрослые не снятся...

На бытовые случаи, как например - деталь игрушки в носу у ребенка, чаще всего спасателей перенаправляет скорая помощь. За 24 года службы накопилоиь тысячи вызовов - забавных, страшных, странных. Это как сценарий для сериала, если бы не одно но - всё реально.

- Жильцы закрыли подвал, не зная, что внутри люди без определённого места жительства, – приводит он пример. - Те решили лезть через узкую отдушину. Самый первый и отважный застрял ровно посередине, как говорится, ни туда, ни сюда. На его крик пришли жители дома. Время было позднее. Пришлось пробивать стену, чтобы вызволить мужчину из беды. Немало абсурдных случаев происходит у нас в городе. Что руководит в эти моменты людьми, остается загадкой. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения просунул голову под лавочку между нижними рейками под сиденьем. И не смог самостоятельно выбраться – застрял.

Спасти и не погибнуть

Работа спасателя напрямую связана с опасностью. Однажды прибыли на вызов – трехлетняя девочка провалилась в глубокую скважину. Счет шел на минуты. Нужно было выкопать параллельную яму, копали вручную. От использования техники отказались, чтобы ребенка случайно не раздавить и не засыпать. Во время копки на Армана обрушилась земля.

- Я внизу, копал, торопился, - делится он, - И вдруг вижу, как стена земли надо мной начинает двигаться. И лица коллег сверху, смотрят огромными глазами. А прыгнуть не могут - может ещё сойти. Земля завалила по пояс. Ощущение такое словно плиту на меня положили. Хорошо, что успел согнуть колени. Не переломало ноги. Все с опытом приходит. Откопали. Девочку спасли.

Реальность такова, что спасатели – не супермены с девятью жизнями. Сложнее понять отсутствие бензина у застрявших рыбаков в зиму. О чем же они думали, собираясь в путь? Что супермены всегда супермены, или что бензин может появиться про взмаху волшебной палочки?

«ТРЭКОЛ» на аварийно-спасательных работах при снежных заносах / Фото из личного архива

Спасательная операция, начавшаяся в условиях суровой метели, оказалась под угрозой из-за непредвиденных обстоятельств. Гусеничный вездеход «ТРЭКОЛ», перевозивший спасателей и спасенных людей, завяз в глубоком снегу. Впереди, в еще одной сложной зоне, находились двое замерзающих человек, нуждающихся в немедленной эвакуации. Командир отделения обратился к находящимся в «ТРЭКОЛЕ» людям с просьбой о краткосрочном ожидании, пока машина, освободившись от пассажиров, сможет попытаться преодолеть участок и добраться до замерзающих. Но, вместо понимания и содействи, спасатели столкнулись с неадекватной реакцией. Как только прозвучала просьба, люди, находившиеся в кабине, извлекли мобильные телефоны и начали съемку, одновременно выражая свое недовольство и обвиняя спасателей. Ключевым моментом стало обвинение в том, что именно спасатели виноваты в их ожидании, несмотря на то, что именно их жизни спасали.

А спасают не только людей. Снимают с деревьев кошек, открывают двери потерявшим ключи, ловят мышей. Происходит путаница с функциями. Ведь в обязанностях отряда - только угроза жизни людей.

И обычный вечер

Сегодня на вооружении отряда - современные дроны с тепловизорами. Есть вездеходы «ТРЭКОЛЫ», в которых можно жить сутками, вызволяя застрявших в буран. Склад с альпинистским снаряжением, где пахнет веревками и старыми узлами. В здании спасателей можно услышать и лай собак. Помощники в поисках людей: Гром, Зипа и Зума.

Узлов - около тысячи разновидностей, но в работе чаще используют базовые: грейпвайн (для связывания веревок одного диаметра), шкотовый (для разного диаметра), восьмерку (чтобы прикрепиться) и булинь (для обвязки человека) /Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Арман отмечает, что дорожно-транспортных происшествий стало меньше благодаря видеокамерам и ужесточению правил, а вот бытовых происшествий - больше. Задается вопросом: «Почему?» Или люди стали беспечнее, или жизнь сложнее.

- Я бы запретил людям быть безрассудными, – говорит он, - Выезжать в метель без полного бака и троса в багажнике. Купаться в незнакомых местах. Ставить детей на подоконники. Не верить в паводок, пока вода не заливает порог.

Простая философия человека, который 24 года смотрит в лицо смерти. Он не любит фотографироваться, стесняется и отшучивается. Но когда надевает альпинистскую систему или садится за руль «ТРЭКОЛА», становится понятно: за этой скромностью - стальная воля и большое сердце.

Настоящие герои с узлами за спиной. Они первыми приходят на помощь, когда случается беда. Они спускаются с крыш, рискуя своей жизнью. Ныряют в ледяную воду, разбирают завалы и вытаскивают людей из-под земли. Но в обычной жизни не носят плащи и не парят над городом, а просто ждут вызова в тесной дежурке, пьют чай и снова проверяют снаряжение.