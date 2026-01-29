В отсутствие официальных пояснений «НГ» спросила мнения независимых экспертов по ситуации с $13 млрд, выведенными некой страной через неназванный казахстанский банк в другую страну. Своей оценкой поделился экономист Петр СВОИК.

- Слова президента о том, что с точки зрения закона, экономики и даже политики это возмутительный факт, можно приложить ко всей банковской деятельности и деятельности финансового рынка, - считает он. - Только формулу надо, на мой взгляд, так откорректировать: «Это возмутительный факт с точки зрения экономики и даже политики, а особо возмутителен он в том смысле, что это полностью законный с точки зрения национального законодательства Казахстана акт. Единственная незаконность - с точки зрения санкционеров, США или Европы, которые накладывают санкции на подобного рода операции. Да, Казахстан был использован как промежуточная инстанция в неких перевалочных операциях из одной юрисдикции - ну, допустим, российской или китайской, - в другую юрисдикцию, - допустим, тоже китайскую или российскую. То есть американский закон такая операция нарушила, а казахстанский - нисколько.

Дело в том, что все внешнеэкономические операции происходят в иностранных валютах. И они так или иначе являются операциями перегонки денег. Доля национальной валюты Казахстана во внешнеэкономических операциях в рамках Евразийского экономического союза - официально 2,5%, а если брать в целом внешнеэкономическую деятельность, то это практически ноль процентов. И поэтому большая часть обращающихся в Казахстане денег в тенге либо конвертированы и заведены в страну сырьевыми экспортерами - они продают сырьевые богатства РК за иностранную валюту, потом часть этой валюты возвращают в Казахстан, конвертируя для собственной деятельности; либо это тенге, вырученные на внутреннем рынке и конвертируемые во внешнюю валюту для импорта, чтобы делать внешние закупки, поскольку мы у себя мало что производим.

Есть стандартная и вполне законная перевалочная операция - когда иностранные инвесторы и кредиторы совершенно спокойно переваливают гораздо более крупные суммы. Тут вот фигурировали $13 млрд, а сальдо баланса экспортных доходов будет в два раза больше, как минимум - официальный торговый баланс за 2025 год скоро будет опубликован. То есть около $25- 26 млрд будет выведено совершенно официально.

Ну и, наконец, с точки зрения экономики и даже политики абсолютно возмутителен факт, что у нас Национальный банк фактически не вписан в национальное законодательство. Нацбанк, который на самом-то деле обычный исполнительный орган, на деле не входит ни в какие структуры государственной власти, он никому не подчиняется, он никому не подотчетен, кроме формальной подотчетности президенту. Что значит ему подотчетен? Ну примет он председателя Национального банка, тот что-нибудь ему расскажет. Ведь даже аудит собственной деятельности Нацбанк заказывает себе сам. По закону, президент может заказать такой аудит. Но что-то я не слышал, чтобы Нацбанк отвечал по президентскому аудиту.

Короче, если мы - филиал США, то да, операция с этими 7 трлн тенге незаконна. А если мы - суверенное государство со своим национальным законодательством, то операция вполне законная, хотя и - повторяю - крайне возмутительная.

Фото из архива "НГ"