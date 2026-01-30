31 декабря в кризисный центр пришел... Нет, не Дед Мороз. А сотрудники отдела занятости и социальных программ акимата Костаная. Они сообщили, что теперь заботой о жертвах бытового насилия займется не частное НПО, а государственное учреждение - Центр адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщины отказались, и пока спустя почти месяц никто в государственный центр так и не переехал.

«Здесь меня поставили на ноги»

Кризисный центр для женщин, пострадавших от бытового насилия, в Костанае существовал в том или ином формате уже несколько лет. Так как работа строилась вокруг государственного социального заказа, центр то открывался, то закрывался, то открывался вновь.

Женщины отказываются покидать кризисный центр. Им нравятся условия,созданные НПО

В 2025 году государство ввело лицензирование организаций, которые, говоря языком юридическим, оказывают специальные социальные услуги. Соответствующую лицензию весной получил костанайский филиал ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью». И вот с 1 октября открылся кризисный центр, директором которого стала Нина КОСЮК. К концу года помощь там оказывали для 31 человека - это женщины и их дети.

Жительнице Костаная Ольге (имя изменено) 29 лет. У нее четверо детей: младшему - 2,5 года, старшему - 10. С мужем отношения не сложились.

- Если мужчина ведет себя не так, как должен, а вместо этого распускает руки, то смысл губить свою жизнь и своих детей? Я к нему не вернусь, я его боюсь, - рассказала Ольга. - В центре мы живем уже почти 4 месяца, нам здесь помогают юрист и психолог. Мы можем спокойно ходить на работу. Здесь мы живем хорошо. В конце декабря нам сказали, что мы должны переехать. Мы съездили на новое место, пообщались с директрисой. Впечатление неблагоприятное. Там жила наша знакомая, она рассказывала, что там тараканы водятся. Мы увидели общагу, которая не видела нормального ремонта. Комнаты маленькие, как я туда с детьми перееду, не представляю. Детской зоны там элементарно нет. Директриса нам сказала, что это нормальные условия.

Так выглядит комната в кризисном центре от НПО...

Женщины надеялись, что за полгода пребывания в центре смогут встать на ноги и переехать в съемные квартиры. Теперь же их вынуждают менять условия в ускоренном формате. Переезжать в государственный центр они отказываются наотрез.

...а так в государственном центре адаптации

- Я попала в травматологию после того, как муж меня сильно избил. Он не был пьяным. После этого я не видела возможности вернуться к нему, - добавляет 45-летняя Айгуль (имя также изменено). - Полиция предлагала завести уголовное дело. Но я не смогла этого сделать, поскольку с мужем мы прожили 20 лет. Попросила назначить ему штраф. Он бросил нас и ушел из семьи. У меня 5 детей школьного возраста. Я была абсолютно разбитой внутренне. Сейчас со мной работают два психолога. И в кризисном центре мне реально помогли. Здесь меня поставили на ноги, заложили фундамент для восстановления. Я сомневаюсь, что в новом государственном центре будет такой же уровень помощи и поддержки. Там одна душевая комната с туалетом. Здесь у нас два этажа, три душевые комнаты. Посторонних нет. Я была в этом центре адаптации - там все обшарпано.

Три месяца... и точка?

Решение городского отдела соцзащиты вызывает вопросы и у директора кризисного центра Нины Косюк. Для того чтобы открыть этот центр, общественники долго искали помещение, которое могло бы соответствовать всем требованиям. В итоге арендовали большой частный дом, ежемесячная плата за который составила 1,2 млн тенге.

- Мы нашли большое здание, провели туда систему пожарной безопасности, установили камеры видеонаблюдения, - вспоминает Косюк. - Только за приведение здания к соответствию пожарным нормам мы заплатили 1,5 млн тенге. Была построена котельная, и туда выведено газовое оборудование. Установили везде пандусы. Мы все сделали в марте 2025 года и долго ждали, когда же с нами подпишут договор. Все это время платили аренду, чтобы дом не ушел к другим людям. Были разные сложности с подушевым финансированием, так как туда не включили арендную плату и коммунальные расходы. Поэтому с нами отдел занятости заключил договор об оказании услуг в рамках государственного социального заказа.

По договору кризисный центр работал с 1 октября по 31 декабря. На каждую женщину отдел соцзащиты выносил отдельный приказ, который подтверждал, что она является жертвой бытового насилия.

Соотношение цена-качество

Заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Меруерт ТАНАТАРОВА сообщила в разговоре с корреспондентом «НГ», что было две основных причины, по которым решено было отказаться от услуг НПО.

Меруерт Танатарова: "Мы готовы предоставить семьям с детьми по две комнаты"

Во-первых, на услуги через НПО требовалось финансирование в большем обьеме, чем если эта же услуга будет оказываться через государственный центр, у которого было свое, а не арендуемое помещение. По подсчетам отдела, экономия составила бы 47 млн тенге в год.

Во-вторых, из-за сложностей проведения госзакупок услуги то и дело прерывались. К примеру, с января по октябрь 2025 года, пока костанайский филиал ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» получал лицензию, заботиться о жертвах бытового насилия было некому. А в 2024 году этой работой занималась другая компания - из Актобе.

- Поэтому и было принято решение оказывать помощь жертвам бытового насилия при Центре адаптации для лиц в трудной жизненной ситуации, - сказала Танатарова. - Сейчас в год на центр будет выделяться всего 33 млн тенге. А у НПО сумму затрат, согласно методике, мы посчитали - около 80 млн тенге. Все эти аналогичные специальные социальные услуги итак уже оказываются центром для других категорий, проживающих в данном центре, это 8 специальных социальных услуг. У нас также есть юрист, психолог, медик. Таким образом, жертвы бытового насилия получат полный спектр положенных им услуг.

По словам Танатаровой, опасения женщин, которые отказываются переезжать в государственный центр, безосновательны:

- Не знаю, какого года эта информация о тараканах. Раньше были моменты, когда оказывались услуги людям, которые оставались без жилья. Они приезжали со своей мебелью. Но, когда нам передали здание, мы этот вопрос взяли под контроль, сейчас там никаких тараканов нет. У нас есть 18 комнат. Мы в целом готовы предоставить семьям с детьми по две комнаты. Этот вопрос будет решаться индивидуально. Мы для жертв бытового насилия отвели отдельный этаж, установили перегородки. Туда никто посторонний не пройдет.

В отделе не намерены заставлять женщин переезжать в государственный центр. Но и оплачивать их проживание в старом помещении тоже не будут. Меруерт Танатарова считает, что центр Нины Косюк может попробовать заключить договоры на помощь жертвам бытового насилия в районах Костанайской области.

Нина Косюк отмечает, что 33 млн тенге для Костаная может быть недостаточно.

- Городские власти говорят, что НПО виноваты в том, что жертвам бытового насилия не постоянно оказывались услуги, - отмечает Косюк. - В 2025 году в других регионах госзаказ был проведен в мае, а с нами - в октябре. И при этом нам преподносят это так, что из-за нас идут на нарушение законодательства. Мы об этом не просили. У нас сложилось впечатление, что из нас делают виноватых во всех бедах. Мы сделали помещение, вложились в него, чтобы работать и помогать людям. А нас вышвырнули, как котенка, за забор. И сказали: вы здесь никто и звать вас никак. Я считаю, что это недобросовестная конкуренция. Государтвенный орган подписывает договор с центром адаптации и не рассматривает нас как поставщиков услуг вообще. Нам говорили, что мы не можем арендовать коттедж, если там есть лестница без пандуса. А с госучреждением - третий этаж, и пожалуйста.

Косюк объясняет, что хочет только одного - чтобы женщины получали услуги в адекватных условиях.

- И если им там не нравится, я не знаю даже что делать, - отмечает она. - Если люди не заинтересованы в помощи профессиональных организаций, а мы с жертвами бытового насилия работаем с 2018 года, то что мы можем делать...

Требуется ремонт...

Корреспондент «НГ» 27 января побывал в государственном центре. Если попытаться описать впечатления одним словом, то лучше всего подошла бы такая характеристика - бюджетно.

На входе нас встретила обыкновенная вахтерша. Адрес центра раньше хранился в тайне, а теперь есть в открытом доступе. Поэтому непонятно, сможет ли вахтер что-то сделать, если придет, к примеру, кто-то буйный из родственников женщин.

Комнатам, на взгляд автора статьи, не помешал бы ремонт. Как минимум чтобы не было дыр в линолеуме. Вместо игровой комнаты - небольшой общий зал с диваном, пуфиком, столом и парой стульев. На этаже - одна небольшая кухня, одна душевая с тремя кабинками. В целом, конечно, визуально услуги частного центра выглядят более привлекательно.

- Мы готовы убрать из комнат кровати, поставить столы, чтобы дети могли делать уроки, - говорит директор центра Наталья СЕРГЕЕВА. - Если будет потребность, оборудуем игровую комнату. Мы сейчас уже закупаем телевизоры, разные настольные игры. В общем, когда женщины заселятся, будем изучать их потребности.

Сергеева отмечает, что, помимо дополнительных 33 млн тенге, выделенных для жертв бытового насилия, у центра адаптации и так имелся свой бюджет, из которого и ранее выплачивались зарплаты сотрудников.

- Здесь проводился небольшой косметический ремонт, времени было мало, поэтому летом мы планируем продолжить: где-то линолеум, где-то стены красить, - отмечает директор центра. - Капитальный ремонт здесь был в 2021 году. Но вы же понимаете, что 5 лет здесь жили люди и есть износ.

За месяц в государственный центр все-таки начали заселять впервые обратившихся за помощью женщин. Пока на третьем этаже живет только одна жертва бытового насилия.

А мы хотим остаться

Если жертвы насилия отказываются заселяться в центр адаптации, то его прежние услугополучатели, наоборот, требуют не выселять их. В январе 2026-го в социальных сетях появилось коллективное обращение к президенту РК от людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В основном это дети-сироты, матери-одиночки и лица с инвалидностью. Они живут на четвертом и пятом этажах. Раньше эти помещения принадлежали отделу жилищных отношений, а после были переданы на баланс центра.

Мария Александровна обращается к президенту с просьбой не выселять ее / Кадр из видео

- Год назад мы заехали в это общежитие, нас, грубо говоря, подобрали на улице, - рассказывает на видео женщина, которая представилась Марией Александровной. - А теперь нам дали предписание выселяться, куда мы хотим и как хотим. Мы за год не накопили столько денег, чтобы купить себе жилье. На аренду уйдет вся моя зарплата. Да, я проживаю с взрослым сыном. Но это не значит, что у нас есть финансовая стабильность. Я не знаю, что делать, идти нам некуда.

Наталья Сергеева объясняет, что эти люди в большинстве своем заселились еще в 2023 году. Для них было организовано социальное общежитие.

- Когда это помещение было передано нам, приняли протокольное решение - установлен четкий срок проживания в 3 года, - говорит Сергеева. - То есть им дали время на то, чтобы они решили свои жилищные проблемы. В августе их срок закончится. Тогда в освободившиеся комнаты заедут другие люди, которые сейчас ожидают своей очереди.

Получается странная ситуация. Бюрократические решения привели к тому, что в одном и том же здании не хватает комнат, чтобы заселить людей в трудной жизненной ситуации. За эти комнаты люди, к слову, платили пусть небольшую, но арендную плату. И там же пустуют 17 комнат, которые отвели для жертв бытового насилия. Их готовы заселить бесплатно.

